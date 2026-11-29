Непобедимый в последних десяти играх знаменитый мадридский "Реал" на своей родной арене "Сантьяго Бернабеу" минувшей ночью уступил скромному "Алавесу" в рамках 14-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Счет открыли гости на 22-й минуте, когда отличился Тони Мартинес. После перерыва Перес Идальго удвоил преимущество "Алавеса".

Вскоре Килиан Мбаппе сумел сократить отставание, но этого оказалось мало для домашнего успеха. К тому же за две минуты до финального свистка хозяева поля остались в меньшинстве, после того был удален Джуд Беллингем.

В итоге "Реал" впервые проиграл за 11 матчей и сместился на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги с активом в 33 очка.

А на днях самый титулованный клуб планеты был признан единственным коллективом, который гарантировал себе выход в весеннюю стадию плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по итогам игр пятого тура общего этапа.

