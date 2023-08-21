Особенности национального фермерства: летние пожары, медаль МЧС и ставка на подсолнечник

Талгат Оразаев – фермер из Бородулихинского района Абайской области. Когда на пороге дома встала беда, крупный лесной пожар, он поднял свой дрон и помогал пожарным тушить разбушевавшуюся стихию.

Талгат Оразаев считает себя фермером средней руки. В его родном Бородулихинском районе Абайской области хозяйство в 5 тыс. га пашенных земель – крепкий середнячок. А когда на пороге дома встала беда, крупный лесной пожар, он поднял свой дрон и помогал пожарным тушить разбушевавшуюся стихию. Вместе с Талгатом Оразаевым по его полям ездил и корреспондент Zakon.kz.

Из финансистов в фермеры

Талгат Оразаев родился и вырос в Бородулихинском районе, так что здесь его родная земля, его корни. Окончив Бородулихинскую среднюю школу имени Абая, он далеко уезжать не стал: поступил в Семее в Государственный финансовый институт. Вот только становиться банковским клерком он вовсе не собирался. Пока младший брат учился, старший основал КХ "Раушан", где нашлась работа и для молодого специалиста в области финансовых дел. Сегодня Талгат Оразаев сам является директором ТОО "КХ "Раушан". На своих землях глава крестьянского хозяйства уже более 20 лет выращивает подсолнечник, пшеницу, а теперь и кукурузу на зерно.

"Мы с самого начала сделали ставку на подсолнечник. Это одна из самых выгодных культур: даже в самый плохой год с подсолнечником будешь с прибылью, пусть даже и небольшой", – делится опытом глава крестьянского хозяйства.

Иное дело – пшеница. Здесь всегда много рисков остаться без прибыли или вовсе уйти в "минус". Факторов для этого хватает: засуха, нашествие насекомых, домашний скот, завоз дешевой муки из соседней России. И этот список можно продолжать еще долго.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Но и отказываться от пшеницы фермер не собирается. На это есть несколько причин.



"На наших плечах – огромная ответственность – мы занимаемся продовольственной безопасностью. Так что оставить земляков без своего хлеба мы просто не имеем права", - считает Талгат Оразаев.

Да и для севоооборота с подсолнечником пшеница очень хороша. Также, как и кукуруза. Эту культуру Талгат Оразаев только недавно начал осваивать, подсчитав, что кукуруза – одна из самых выгодных культур из зерновых. Ее можно всегда реализовать по самым высоким расценкам, потому что зерна кукурузы – один из основных ингредиентов кормов для животных и птиц.

"Замечаю, что у многих сложился стереотип, что сельское хозяйство – дело неблагодарное. Не соглашусь. Да, оно непростое, требует много труда и забот. Но вот если взяться за дело с умом, помноженным на опыт, то земля отзовется хорошим урожаем", – поделился фермер.

Деловой подход

При объезде полей пшеницы, кукурузы и подсолнечника, журналист заметила, что людей на них почти нет, как и техники. И это – в разгар уборочной страды.

"Вчера дождь прошел, так что на поле делать нечего. Надо, чтобы поле просохло", – пояснил Талгат Оразаев.

При этом, по его словам, сегодня на поле даже в самый пик уборочной или посевной кампании много народа не увидишь. Максимум 1-2 комбайна. Потому что всю основную работу взяла на себя современная сельскохозяйственная техника.

"Современная техника очень производительная: если раньше для сева подсолнечника в поле выходили по восемь тракторов, то сейчас вполне достаточно работы двух-трех сеялок. А работу десяти колхозников выполняют два человека", – отметил фермер.

По его словам, Бородулихинский район за последние несколько лет практически полностью "перевооружился" современной техникой, и сегодня этот район вне конкуренции в Абайской области.

Что, собственно, не удивительно. Ведь именно в Бородулихе сосредоточены самые крупные пашенные земли в области – 315 тыс. га. И это в районе, где практически нет поливных земель. Фермеры были бы рады наладить полив своих полей, ведь от этого только выиграют с урожаем, но в окрестности почти нет источников воды. Только в одном сельском округе есть небольшой участок берега Иртыша. И больше никаких речек или ручьев, запасов воды, которых бы хватало для полноценного полива бескрайних полей.

"Сегодня не найдешь крестьянские хозяйства, которые бы не понимали, насколько важно и выгодно использовать современную технику и новые агротехнологии при выращивании зерновых культур. Особенно подсолнечника. Вот и стараются обновлять технику, пользуясь хорошими годами", – говорит глава крестьянского хозяйства.

В растениеводстве многое зависит от погоды, особенно на востоке и северо-востоке Казахстана, где царит резко континентальный климат, и погода часто преподносит неприятные сюрпризы: зимой морозы до минус 40 и ниже, летом – жару с такими же показателями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Поэтому минимизировать риски можно и нужно, используя новые технологии и технику. Пользуясь тем, что три года назад у аграриев был очень удачный год, многие крестьянские хозяйства Бородулихинского района закупили комбайны, сеялки, тракторы, химобработку и многое другое. В том числе и Талгат Оразаев. В его "гараже" можно найти технику как отечественной сборки из Костаная и Петропавловска, так и зарубежного производства. Она показала себя с лучшей стороны на полях Абайской области.



Сюрпризы лета

Их в этом году в Бородулихинском районе было в избытке. Не успели отсеяться и увидеть первые всходы на полях, как в начале июня вспыхнул лесной пожар, унесший 15 жизней. А потом настала великая сушь: дождя не было почти два месяца. И это не могло не сказаться на пшенице. По словам опытных аграриев, они ожидают в этом сезоне урожай ниже среднего. Более точные цифры будут известны после окончания уборочной кампании, а пока большая часть пшеницы еще колосится в полях.

Недели через три созреет кукуруза, и фермеры начнут сбор урожая. Здесь поздние дожди попали на фазу формирование початков. Так что ожидается неплохой урожай.

Повезло и подсолнечнику. Дожди зарядили как раз вовремя, когда выросшие растения начали цвести и формировать корзинку. В засуху подсолнечник благодаря своим корням, способными вырасти до четырех метров, может использовать влагу с нижних слоев почвы, что позволяет ему переждать дефицит осадков.

О свойствах подсолнечника Талгат Оразаев может говорить часами. За 20 с лишним лет работы он хорошо изучил эту культуру. Таких знатоков в Бородулихинском районе немало. Недаром здесь самые большие посевные площади подсолнечника в Абайской области. И если раньше большую часть урожая продавали в ВКО, то теперь под боком, в Семее, работает крупнейший в регионе маслоэкстракционный завод, с которым очень тесно сотрудничают многие крестьянские хозяйства области, специализирующиеся на выращивании подсолнечника.

Подсолнечник достаточно серьезно может пострадать от нашествия насекомых. В этом году пришлось бороться с луговым мотыльком, который откладывает личинки в цветках подсолнуха. При большом скоплении эти крылатые насекомые способны нанести серьезный ущерб хозяйствам. Так что иногда приходится уходить в "минус", как говорят фермеры.

Мечты и планы

Сегодня опыт 20-ти с лишним лет выращивания подсолнечника и других зерновых – не предел совершенства.

Чтобы не отстать от развития современных агротехнологий, Талгат Оразаев старается посещать все семинары и дни поля, которые организуют для фермеров, как в нашей стране, так и за рубежом.

Прежде всего, это касается подсолнечника. В ВКО, например, есть несколько семеноводческих хозяйств, которые специализируются на выращивании новых сортов и гибридов семян подсолнечника, предназначенного для посева в условиях нашего климата.

"Конечно, можно выращивать гибриды семян и на своих полях, но дело это весьма трудоемкое и затратное. Опытами можно заниматься, если масштабы большие, а обычному крестьянскому хозяйству легче закупить семена у проверенных хозяйств или дилеров", – считает фермер.

Интересный опыт работы с подсолнечником и кукурузой на Полтавщине. Однажды казахстанский аграрий побывал в Полтавской области, знакомясь с работой и партнерами одного из заводов по переработке масличных культур.

Здесь работают по запланированной урожайности. Например, оценив состояние почвы, украинские земледельцы еще с весны планируют собрать с конкретного поля не менее 40 центнеров с гектара семян подсолнечника. Делают расчеты, сколько удобрений понадобится на каждую тонну урожая, и вносят это количество еще до посевов. Растение их перерабатывает и выдает требуемый урожай. При этом почва не пострадала и не обеднела.

"В Украине на одно только поле вносят по 300-400 килограммов удобрений. Мы пока до таких объемов не доросли, вот и урожаи поэтому поменьше. Но прилагаем все усилия, чтобы достичь таких высоких и стабильных результатов", – поделился планами казахстанский аграрий.

По его словам, опыты с выращиванием кукурузы говорят о том, что хозяйство из года в год будет увеличивать площади посевов этой культуры.

Волонтерство и дроны

Конечно, наш разговор с Талгатом Оразаевым не обошел события этого лета. Именно в Бородулихинском районе вспыхнул пожар, в результате которого погибли 15 человек, и было уничтожено 60 тыс. га соснового бора.

Как оказалось, наш собеседник принял активное участие в борьбе с огнем. Как и многие жители района. Каждый работал на своем участке: готовили еду на полевых кухнях, подвозили продукты, организовывали подвоз воды на своей технике для тушения пожара, собирали средства, закупали недостающее оборудование.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Нашлась работа и для Талгата. Дело в том, что у него есть дрон с тепловизором, который способен выдавать картинку даже в кромешной тьме. И эта техника сыграла важную роль в борьбе с огненной стихией.



"Вертолетов на тушении пожара было много, но их полеты завершаются в шесть часов вечера. И ночью пожарные практически не видят, куда в данный момент идет развитие пожара. Ночные съемки дроном помогали специалистам точно определить те места, где лучше всего расположить пожарные расчеты, силы и средства для тушения пожара", – отметил волонтер.

Первые двое суток, когда ситуация развивалась стремительно, практически никто из тех, кто был задействован на пожаре, не спал. Пожарные не покидали "поле боя", засыпая прямо на лесных лужайках, на голой земле.

Но потом стала приходить помощь, необходимое оборудование и снаряжение. Но не было дронов. И Талгат вместе с руководителями штаба ездили по лесным опушкам и очагам возгорания, контролируя оперативную обстановку.

Видя, какую пользу приносят летательные беспилотники, фермеры, скинувшись, купили еще три дрона. Не такие мощные, но вполне пригодные в помощи при тушении пожара. Талгат Оразаев научил троих пожарных операторской работе на них, и дело стало продвигаться гораздо быстрее и эффективнее.

"Дроны просто необходимы для пожарных и лесников. Они выгодны и работают очень эффективно. Использование вертолета – занятие дорогое. Пока они зависают над точкой задымления в ожидании прибытия пожарных расчетов, расходы составляют от 300 до 500 тыс. тенге. А беспилотник работает на батарейках, и дополнительного топлива, кроме подзарядки, не требует, выполняя ту же работу, да еще и в любое время суток", – считает волонтер.

Кстати, за помощь, оказанную при тушении крупного лесного пожара, Талгата Оразаева наградили медалью МЧС. Вот такие они, современные фермеры Казахстана: не только деловые и расчетливые, способные обучаться новым технологиям и перенимать опыт коллег, но и обладающие отзывчивым сердцем и неравнодушные к общей беде.