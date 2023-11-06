Инфекция или вакцина: в ЗКО не могут установить, что косит домашний скот

За два месяца в регионе от инфекционного заболевания – предположительно эмфизематозного карбункула – погибло 13 голов телят. Сельчане в соцсетях делятся, что болеть и гибнуть скот начал именно после вакцинации против этой болезни. Zakon.kz поговорил с ветспециалистами региона.

Сами ветеринарные специалисты не исключают у животных эмкар, но заявляют, что вакцина не может стать причиной падежа скота. При этом в ветеринарной инспекции все-таки изъяли один флакон вакцины для исследования его эффективности в Национальный референтный центр ветеринарии. На сегодня, по данным ветстанции Бурлинского района, новых случаев гибели скота не выявлено.

Одним из первых тревогу в соцсетях забил фермер из Пугачевского сельского округа Бурлинского района Бахыт Балабаев. Он написал, что в районе после вакцинации начался падеж скота. Все симптомы совпадают с болезнью карасан (это тот самый эмкар или эмфизематозный карбункул). В зоне бедер, шеи и груди у животных образовались уплотнения. Там скапливается вода, начинается внутреннее кровотечение и в течение 2-3 дней животное погибает.

"С сентября 2023 года и по настоящее время в Бурлинском районе ЗКО было зарегистрировано два факта массового падежа молодняка крупного рогатого скота. Всего по району погибли 13 голов крупного рогатого скота. Например, 4 сентября 2023 года в к/х "Руслан" Каракудыкского сельского округа Бурлинского района пало 7 голов молодняка крупного рогатого скота", – отметили в пресс-службе Управления ветеринарии ЗКО.

В тот же день ветеринарный врач округа взял патологический материал от трех павших животных и направил его в областную ветеринарную лабораторию с подозрением на эмфизематозный карбункул. Но по итогам лабораторных исследований этот диагноз... не подтвердился.

А вот в конце октября-начале ноября 2023 года у жителей Карагандинского сельского округа заболело 7 голов молодняка крупного рогатого скота, из них 6 голов пало, один теленок выздоровел. 31 октября и 3 ноября от павших животных был взят патологический материал и направлен в лабораторию с подозрением на эмфизематозный карбункул. Результаты лабораторных исследований будут готовы по истечении 8 рабочих дней.

"Все поголовье крупного рогатого скота в возрасте от 3 месяцев до 4 лет в Бурлинском районе – это 15 265 голов молодняка – в августе-сентябре 2023 года было вакцинировано против эмфизематозного карбункула препаратом, произведенным научно-производственным предприятием в Алматинской области. Дата изготовления вакцины – апрель 2023 года. Срок ее годности составляет 12 месяцев", – пояснили в Управлении ветеринарии ЗКО.

Третьего ноября 2023 года руководители Западно-Казахстанской областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и Управления ветеринарии ЗКО выезжали в Бурлинский район, встречались с жителями, разбирались в сложившейся ситуации. В тот же день специалисты ветеринарной инспекции изъяли один флакон вакцины для исследования его эффективности.

"Изменений на 6 ноября нет. Новых массовых заболеваний и падежа скота в селах не зафиксировано. Мониторинг состояния поголовья скота ветинспекторы ведут ежедневно". Начальник ветеринарной станции Бурлинского района Жанболат Махмудов

Начальник ветеринарной станции Бурлинского района Жанболат Махмудов пояснил, что от инфекционного заболевания эмкар страдает в основном молодняк в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. Симптомами болезни являются хромота, угнетенное состояние, отсутствие аппетита. Животные в отгоне могут отставать от стада. У заболевших телят возникают опухоли в районе заднего круга, шейного отдела, передних лопаток. Если эту болезнь моментально не начать лечить, то в течение суток животное может погибнуть.

Жанболат Махмудов подчеркнул, что практически всех погибших животных чабаны нашли в степи уже на 2-3 день после гибели. Не все их биоматериалы можно было сдать в лабораторию – для вскрытия они были уже непригодны. По результатам первого исследования у погибших телят не было выявлено ни эмкара, ни каких-либо других инфекционных заболеваний.

Спустя почти месяц падеж молодняка начался в селе Караганды, что в 30-40 километрах от Каракудука. В стаде к/х "Салакбаева" погибло 6 голов молодняка и заболел один теленок из личных подворий сельчан. Фермерский скот, который находился в том же гурте, от болезни не пострадал.

"Одного теленка из числа заболевших мы успели спасти – вылечили. Остальные 6 голов молодняка пали не за один день. После заражения инфекционным заболеванием они погибли в течение 2-3 дней", – сообщил Жанболат Махмудов.

Сейчас ветинспекторы Бурлинского района ждут результаты экспертизы по биоматериалам недавно погибших телят – областная ветлаборатория предоставит их в течение 10 дней.

При этом Жанболат Махмудов практически уверен, что у телят – эмкар. Так, при визуальном осмотре спасенного теленка ветврачи обнаружили у него опухоли заднего круга, шейного отдела, а также в подлопаточной зоне, свойственные только эмкару.

Он отметил, что если бы чабаны вовремя обнаружили больных телят в стаде, то ветврачи могли бы их вылечить. Сейчас крестьяне задаются вопросом, а могли ли эти животные заболеть при получении вакцины от эмкара?

"Я больше 25 лет работаю в сфере ветеринарии и знаю, что заболевание возможно лишь в том случае, когда имеет место быть передозировка вакцины. Таких случаев в Бурлинском районе не было зафиксировано. От установленной дозы вакцины животные погибнуть не могут", – высказался начальник ветинспекции Бурлинского района.

По его словам, после вакцинации прошло больше месяца, и специалисты районной ветстанции были спокойны относительно эмкара. Но любая вакцина имеет погрешность 20-30%. И здесь все зависит от организма животного. Если теленок хилый, иммунитет у него слабый, то вакцина от эмкара его не защитит: если вирус есть в воздухе, животное заболеет.

По словам Жанболата Махмудова, сейчас ветинспекторы района ждут результаты лабораторного исследования: если подтвердится, что у погибших в Караганды телят выявлен эмкар, то ситуацию под свой контроль возьмет противоэпизоотический отдел области.

Сейчас ветврачи района проводят разъяснительную работу среди сельчан: они просят их наблюдать за своим скотом и при первых признаках эмфизематозного карбункула у животных звонить ветинспектору, чтобы вовремя начать лечение.