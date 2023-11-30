Маленькие звезды: как раскрываются детские таланты в Уральске

В этом современном здании каждый ребенок может найти себе занятие по душе – пение или рисование, бокс или резьба по дереву, плавание или каратэ, театр или плетение бисера. Ребенок с любым темпераментом сумеет здесь раскрыться и найти применение своим талантам.

Директор Дворца школьников Уральска Шолпан Сисенова точно знает: они вместе с суперкомандой педагогов сумеют разглядеть в каждом своем воспитаннике изюминку и сделать из него звездочку. Во Дворец заглянула и познакомилась с детьми и преподавателями корреспондент Zakon.kz.

Дворец школьников, как целый детский мир

Дворец школьников в Уральске был открыт в 2017 году к 25-летию республики Казахстан. Это уникальное здание состоит из нескольких блоков, где располагаются актовый зал, коворкинг-центр, Зимний сад, учебные кабинеты и лаборатории, несколько спортивных залов, бассейн.

В центральном из них находится Атриум – это центр дворца, в котором проходят все творческие мероприятия. Директор Дворца школьников Уральска Шолпан Сисенова с гордостью отмечает, что ежегодно число детей, посещающих их кружки и секции растет: в 2021 году их было 2 500, в 2022 году - 3 000 человек. Теперь сюда на занятия ходят 4 179 детей.

"Я всегда на наших общих собраниях коллектива говорю педагогам, что во Дворце должны работать фанаты своего дела, люди, которые любят то, чем они занимаются. И тогда дети с удовольствием будут ходить в кружки и секции, вставать в 8 утра и бежать на занятия без опозданий, потому что каждому ребенку нравится взаимодействовать с увлеченными людьми, узнавать новое, создавать своим руками что-то значимое, – делится Шолпан Сериккалиевна.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Чтобы привлекать детей в Дворец школьников, здесь в 2021 году придумали проект "Белсенді орта" - "Активная среда" с целью повышения интереса учеников из близлежащих школ к кружковой работе. Педагоги дворца проводили совместные соревнования, интеллектуальные игры, спортивные мероприятия с коллективами учителей и учащихся, и в итоге добились своего – ребята стали записываться в секции и кружки, с удовольствием приходят сюда на занятия.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Большой ценитель шахмат Арыстанбек Илашев почти год преподает в кружке "Шахматы", к нему на занятия приходят дети от 7 до 15 лет.

Руководитель Дворца школьников Шолпан Сисенова рассказывает, что педагоги на постоянной основе работают с родителями своих воспитанников – объясняют им, что каждый ребенок в современном мире должен не только получать знания, но и должен быть разносторонне развитой личностью. С улыбкой она отмечает, что Дворец школьников – это именно место, где ребенка сделают звездой, потому что педколлектив прилагает все усилия, чтобы раскрыть таланты детей.

"У нас есть традиция: если ребенок занял призовое место в конкурсе или соревновании, весь Дворец поздравляет своих победителей, призеров конкурсов и соревнований. Мы вывешиваем портреты наших победителей и призеров на стене Почета, чтобы все дети видели их достижения. Приглашаем их родителей, благодарим за поддержку. Нам хочется, чтобы каждый наш воспитанник чувствовал, что мы гордимся их достижениями, что нам важен результат каждого ребенка", – говорит она.

80 процентов кружков и спортивных секций Дворца школьников - бесплатные для детей. Здесь есть также бесплатные предметные кружки по математике, алгебре, химии, биологии, физике, казахскому, русскому и английскому языкам.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Среди платных кружков – бассейн, английский язык, хореография, продленка. Также в ДШУ есть семь групп, которые объединяют в себе центр дошкольного развития "Балапан". В эти группы ходят дети 5-6 лет – сейчас их 70 человек. В течение 3 часов дошкольники готовятся к школе по математике, грамотности, английскому языку, рисованию. А еще посещают бассейн. На занятия в "Балапан" дети приходят 2 раза в неделю.

Шолпан Сисенова поясняет, что платные секции помогают им содержать здание в порядке – делать ремонт, покупать мебель и шить костюмы для детских выступлений. В год на работу Дворца школьников из бюджета выделяют 250 млн тенге. Эти деньги идут только на оплату коммунальных услуг и зарплату педагогов.

Зимний сад

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Во Дворце школьников есть прекрасный Зимний сад, где собраны более 200 видов декоративных кустарников и цветов. В 6 кружках около 180 детей занимаются научной работой, изучают применение органических удобрений при выращивании разных культур.

В 2022 году биологи Дворца школьников участвовали в международном конкурсе с проектом "Как из продовольственных отходов изготовить в домашних условиях удобрения для растений?" и выиграли премию – 700 тысяч тенге. На эти деньги они закупили стеллажи с искусственной подсветкой, блендеры для изготовления органических удобрений, рассаду растений. В этом году помимо в Зимнем саду появился уголок, где живет черепаха Адмирал. Это имя воспитанники Дворца дали общему питомцу в результате всеобщего голосования на странице ДШУ в соцсетях.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

В Зимнем саду с детьми работают 6 биологов. Здесь собраны более 200 видов растений и декоративных кустарников. Вместе с детьми педагоги выращивают эти растения буквально из семечки, удобряют их, поливают. В будущем они хотят завести в Зимнем саду птиц – чтобы Дворец наполнился пением пернатых.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова



Гордость Дворца Шолпан Сериккалиевна отмечает, что гордость Дворца - это прежде всего детской хореографической студия "Алаш". Она была создана в 2021 году и сейчас насчитывает более 80 детей. В репертуаре воспитанников студии – 15 танцевальных номеров, начиная от народных до современных.



Ансамбль "Алаш" выступает не только в Уральске, но и выезжает на международные конкурсы в города Казахстана и Узбекистана. На одном из недавних конкурсов в Ташкенте они завоевали Гран-При с танцем "Жайыктың ерке қыздары" ("Баловницы Акжайыка"). Костюмы для этого танца сшили на заработанные педагогами деньги - во время летних каникул на базе Дворца работает Центр летнего отдыха, который посещает до 400 уральских детей.

"Мне хочется отметить руководителя хореографического ансамбля "Алаш" Акмарал Маликовну Габдуллину, это очень креативный, преданный своему делу педагог. Благодаря ей мы смогли достичь отличных результатов. Наш ансамбль знает весь город и область. Многие дети обучаются в вокальной студии уже 3 года, и каждый год ансамбль пополняется новыми участницами", – с удовольствием рассказывает директор ДШУ.

В "Алаше", по ее словам, дети не просто танцуют, в каждом танце на сцене у них разворачивается целая музыкальная композиция – с завораживающим сюжетом и красочными костюмами. Так, у танцовщиц есть в репертуаре "Танец волков" – история нашей древней степи, традиционной казахской охоты. Это настоящее произведение искусства, он завораживает зрителя. Все, кто был на концертах в ДШУ, всегда испытывают восторг от этого танца. В репертуаре ансамбля постоянно появляются все новые и новые номера, но "Танец волков" остается одним из самых ярких.

Мир театра

Вторая гордость Дворца школьников – это театр Эльмиры Макашевой. Театральный кружок был создан здесь в 2021 году по инициативе актрисы Казахского драматического театра Эльмиры Макашевой. В нем азы театрального искусства постигают 50 детей. За эти три года артисты смогли завоевать любовь детей и родителей. В этом году в начале нового учебного года театр Эльмиры Макашевой поставил спектакль "Золушка". Зал был полон, зрители – в восторге. Сейчас в репертуаре у театра – 10 спектаклей. Во время учебного года театральная студия гастролирует по городским школам. Директор ДШУ подчеркивает, что театр Макашевой – это особый мир. Эльмира Жумажановна сама удивляется, как раскрываются дети на ее занятиях, становятся увереннее, ярче, смелее. Дети любят своего наставника и занимаются с огромным удовольствием.

"Мы сами шьем одежду для всех наших спектаклей. Во Дворце есть огромный центр по пошиву одежды - дизайн-студия "Сандж". Там занятия ведут педагоги, которые являются мастерами по пошиву детской одежды. Режиссер нам говорит, какая одежда ему нужна для будущего спектакля. И с коллективом мы решаем, что сумеем сшить, а что сможем принести из дома. Для спектакля "Золушка" я и многие наши педагоги принесли свои свадебные платья. Наши артистки блистали на сцене в этих платьях, и коллектив был на подъеме. Это общая командная работа. Я всегда говорю своим коллегам и детям: "Без поддержки друг друга мы не сможем работать. Вместе мы сила. И когда у нас все получается, мы гордимся своим результатом",– говорит Шолпан Сисенова.

В мастерской по пошиву одежды дети шьют на 7 швейных машинках. Юные модницы под руководством двух педагогов учатся здесь шить себе красивые наряды.



Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова





Спорт

На базе дворца открыты секции по боксу, самбо, каратэ, дзюдо, казакша курес, настольному теннису и многим другим видам спорта.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Прежде чем открывать новые кружки, здесь исследуют спрос среди детей и родителей. Методисты дворца постоянно находятся на связи со всеми воспитанниками. Именно от них они узнали, что дети обожают бокс. Поэтому здесь появилось сразу 7 секций по боксу. Педагоги и тренеры считают, что это отличная профилактика правонарушений. Здесь дети ежедневно находятся под присмотром тренеров, не бродят бесцельно по улицам в поисках приключений. Тренеры работают с душой, проводят с детьми беседы о жизни, говорят о том, что не нужно совершать плохие поступки, обижать слабых, нужно с почтением относиться к старикам, помогать родителям.

По ее словам, от тренеров идет волна доброты, которая питает детей. К ним на занятия всегда приятно заходить. Дети всегда здороваются, очень открытые и приветливые.

"У нас огромные спортивные залы. Первый из них носит имя Олимпийского чемпиона по боксу, чемпиона мира Данияра Елеусинова. Сам спортсмен, наш земляк, гордость западноказахстанцев, приезжал на открытие этого зала, дал свое бата. Сейчас боксом в этом зале занимаются более 1200 детей в 7 кружках бокса. В нем установлены два профессиональных боксерских ринга, есть все необходимое оборудование. Вы бы видели, с каким восхищением смотрят наши спортсмены на Данияра Елеусинова, когда он приезжает к нам в гости. Они берут у него интервью, автографы. Дети подражают боксеру, любят его, хотят добиться таких же высоких результатов, как он сам", – говорит Шолпан Сисенгалиева.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Интерес детей к спорту - огромный. Ко мне в секции ходит более 200 человек. Дети приезжают из отдаленных районов города – из Зачаганска, Деркула и даже из пригорода - из поселков Подстепное, Жданово, Володарка", – рассказывает старший тренер по боксу Саттар Аманкосович.

Занятия по боксу ведет самый известный в области тренер Саттар Султангали. Этот человек работает со дня открытия Дворца школьников. Все тренеры по боксу здесь сейчас – это его вчерашние ученики.

"Я всегда поражаюсь Саттару Аманкосовичу, у него особый подход к детям, особое отношение к спорту. Он летом ездит по городским школам, встречается с детьми в летних лагерях, интересуется их отношением к спорту, к боксу. Он пропагандирует среди детей здоровый образ жизни. Не сидит и не ждет, когда дети придут к нему в секцию. Сам приглашает спортсменов в наш дворец", – рассказывает директор ДШУ.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Тренер взрастил чемпиона Азии по боксу – Даниала Сабита. История их совместной работы – это почти легенда. Раньше Саттар Аманкосович Султангали работал в школе №43 учителем физкультуры. И когда в 2017 году перешел работать в ДШУ, Даниал искал своего педагога, чтобы продолжить у него тренировки. Он нашел его и стал приезжать на занятия сюда. В 2019 году Даниал Сабит стал чемпионом Азии по боксу. Он до сих пор тренируется во Дворце школьников, буквально недавно приехал со Спартакиады студентов в Алматы, занял там 3 место. Дети в спортзале стараются подражать Даниалу, когда он отрабатывает удары по боксерской груше, спрашивают его совета, как лучше заниматься, чтобы достигать результатов. Отлично, что у ребят-спортсменов есть такой пример упорства и успеха перед глазами.

Сейчас воспитанник школы бокса Дворца школьников Имран Днишев - ему 17 лет, готовится к чемпионату Казахстана, который пройдет 27 ноября. Если он выиграет этот чемпионат, то поедет на чемпионат мира по боксу.

Педагоги "горят" работой с детьми

Шолпан Сисенгалиева делится, что Саттар Аманкосович – очень чуткий, человечный педагог. Его работа с детьми построена на доверии. Если он видит, что ребенок старается, горит желанием заниматься боксом, но у него нет возможности покупать себе спортивное снаряжение, он сам может купить упорному спортсмену боксерские перчатки, обувь или грушу для занятий дома. Он с большой теплотой относится к детям. Если у кого-то из них не хватает денег на обед, может накормить ребенка в столовой. Для своих воспитанников он как второй отец, мудрый наставник и друг. На таких педагогах и держится Дворец школьников Уральска.

Второй спортивный зал предназначен для занятий самбо и казакша курес. Эти кружки тоже очень востребованы среди уральских детей. Сюда на занятия в 4 группы ходят 160 детей.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

С ребятами-самбистами занимается фанат спорта, преданный своему делу, тренер Альмира Сериккызы. Она сама является действующей спортсменкой, преподает в спортшколе и ездит на соревнования.



"Отдельно мне хочется остановиться на национальном виде спорта казакша курес. Секцию мы открыли в начале 2023 года. Наш тренер Дамир Каирлиевич – преданный своему делу человек, у него занимается 30 детей. Своих ребят он постоянно возит на соревнования по районам ЗКО: в Бокейорду, Казталовку, Жалпактал. Оттуда ребята обязательно привозят медали и грамоты. Иногда я спрашиваю тренера: "Дамир, вы не устаете от постоянных выездов?" А он объясняет, что сами дети и их родители хотят, чтобы дети повышали уровень своего мастерства, встречались с другими спортсменами. И он заинтересован в том, чтобы дели росли в спорте". Шолпан Сисенова

Тренер рассказывает, что его воспитанники зачастую приходят к нему домой, чтобы спросить его совета перед серьезными играми. Это тоже очень человечный, мудрый наставник для спортсменов. Когда во время семинаров с учителями городских школ Дамир Каирлиевич с горящими глазами начинает рассказывать о работе в своей секции, многие учителя физкультуры говорят: "Нам бы ваш запал, тогда бы дети во всех школах области занимались казакша курес".

Во Дворце школьников с 2022 года действуют две группы по таким национальным видам спорта, как "Асык ату", "Кол курес", в них также занимаются по 30 детей. Также в прошлом году здесь была открыта секция по дзюдо, куда ходят на занятия 30 детей.

Есть во Дворце и занятия по интеллектуальным видам спорта – "Тогызкумалак", "Шахматы" и "Шашки". Для этих видов спорта есть свой отдельный центр, куда ходят на занятия 140 детей.

Айкоркем Тарғынқызы Ержан – тренер по "Тогызкумалак", сама как игрок заняла второе место в городских соревнованиях и теперь готовится к областным играм.

Растят своих ораторов и звезд медиа-пространства

Еще одно направление, которое вызывает гордость у педагогов Дворца школьников – дебатное движение. Дворец является координатором по дебатному движению в ЗКО. Два года назад сюда на работу пришел Ерсултан Аманкосулы – победитель студенческих турниров в Западно-Казахстанском университете, выпускник факультета социологии.

За два года дети под руководством этого педагога участвовали практически во всех дебатных турнирах по области, завоевали первое место на республиканском турнире в 2022 году. В дебатном клубе занимаются 60 детей. Причем на занятия с удовольствием приезжают дети из разных уголков города, из лицеев и гимназий.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Наш Ерсултан Аманкосулы сам проводит форумы, находит спонсоров для награждения победителей, сотрудничает с учебными центрами Уральска, которые делают победителям скидки на обучение английскому языку, химии или физике. Сам он в областном дебатном турнире занял первое место как спикер. Сейчас в каждой школе Уральска есть дебатный кружок. Ерсултан Аманкосулы собирает детей из городских школ на занятия и обучает их ораторскому мастерству. Слушать его очень интересно. Он очень грамотный, четко, логично и красиво излагает свои мысли по разным темам и учит этому детей", – объясняет директор ДШУ.

Во Дворце есть свой медиа-центр, который реализует проект "BalaTime". Этот проект стартовал в 2021 году. Совместно с телеканалом "Aqjayiq" преподаватели набрали детей, которым нравится вести личные блоги и готовить новостные репортажи. "BalaTime " – это медиа-проект, который рассказывает о работе самого Дворца школьников, о занятиях в кружках, об интересных событиях в школах и городе. Дети берут интервью у интересных людей, монтируют их и выставляют на своем канале в Ютубе. В медиа-центре проходят обучение 30 юных журналистов.

Робототехника

Одно из самых востребованных направлений в работе Дворца школьников – робототехника.

"Я пришла сюда работать директором в январе 2021 года. У нас тогда работали два привлеченных IT-специалиста, у которых была другая основная работа. Один из них – Нурбол Мусаевич – это реально педагог по призванию, приходил на занятия и в субботу, и в воскресенье. Из своей небольшой зарплаты он выкраивал деньги, чтобы купить детям призы, организовать конкурсы. В кабинете было всего 4 набора конструкторов "Лего", и вместе с детьми они умудрялись что-то из них конструировать. Потихоньку мы начали закупать в этот кружок оборудование, на что хватало наших денег. И дети, и педагоги осмелели, стали составлять списки деталей и оборудования, которое им было нужно для занятий. Говорили: "Если бы у нас были эти вещи, мы могли бы делать что-то интересное". Мне было стыдно, что мы не можем предоставить педагогам и детям возможность создавать новинки робототехники. Я думала постоянно, как выйти из этого положения", – вспоминает Шолпан Сериккалиевна.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Один из педагогов чуть позже перешел на свою основную работу. А вот Нурбол Мусаевич остался. За три прошедших года вместе со своими воспитанниками он принял участие в соревнованиях по робототехнике в Караганде, в Астане, в Алматы. Ни из одной поездки дети с педагогом не возвращаются без медалей. Руководитель дворца отмечает, что для развития робототехники необходимо дорогостоящее оборудование. За счет собственных средств закупать его они не могут. В 2022 году во время сдачи отчета в городской отделе образования директор ДШУ услышала, что фонд развития "Саби" предлагает для одного из учебных заведений Уральска приобрести за свой счет кабинет робототехники.

Со смехом она отмечает, что когда специалисты отдела подключили ее к ZOOM-трансляции, она буквально кричала: "Мне нужен кабинет робототехники! Во Дворец школьников! Купите его нам, он очень нужен моим детям!".

Шолпан Сисенова написала письма чиновникам от образования, просила ходатайствовать о том, чтобы кабинет роботехники поставили именно во Дворец. И фонд "Саби" за 27 млн тенге подарил Дворцу школьников Уральска отличный кабинет робототехники со всем современным оборудованием. Это был 2022 год.

В прошлом году в Уральске открылся "Жайык хаб" – сообщество IT-специалистов, которые создают новые проекты в роботоиндустрии. И Нурбол Мусаевич вместе со своими воспитанниками принимают участие в конкурсе разработок от этого сообщества. Сейчас в кружках по робототехнике ДШУ работают уже 6 специалистов, к ним на занятия приходят 240 детей.

Музыканты Дворца школьников

Здесь есть своя вокальная студия, где дети профессионально занимаются пением. Вокалом с детьми занимаются три педагога – Эльмира Ерланкызы, Ранида Нурманкызы, Рауль Жалгасулы – отличные вокалисты, выпускники Западно-Казахстанского университета. У этих педагогов занимаются более 150 вокалистов.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

В 2023 году в ДШУ появился свой оркестр домбристов – педагоги набрали 50 детей, которых обучают игре на домбре. В репертуаре оркестра уже есть несколько самых известных кюев казахстанских акынов. Педагоги дворца уже мечтают о том, чтобы услышать выступление оркестра на большой сцене во время отчетных концертов творческих коллективов ДШУ.

"Наши певцы являются украшением любого мероприятия. которое мы проводим во Дворце школьников. В прошлом году я привлекла спонсоров, которые приобрели мягкие игрушки. Мы вручили их всем нашим маленьким артистам – певцам и певицам – во время отчетного концерта за их преданность дворцу. Многие из них занимаются у нас вокалом по 5-7 лет, это наши звездочки, очень талантливые, яркие", – с теплотой говорит Шолпан Сериккалиевна.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Она подчеркивает, что в работе с детьми никогда нельзя останавливаться – необходимо развиваться самим и помогать им осваивать все новые и новые направления в творчестве, ведь жизнь сейчас меняется стремительно и нужно успевать шагать в ногу со временем. От своих коллег директор требует, чтобы педагоги использовали разные приемы обучения на своих занятиях.

Для того, чтобы добавить в кружковую работу ноту современности, она решила использовать интерактивные доски. В школах города запросила неиспользуемые технические новинки, и такие нашлись. Эти интерактивные доски руководитель дворца привезла и установила во многих кабинетах, где педагоги при помощи интернета могут показывать детям интересные факты по своим темам – интересную игру гроссмейстеров или же историю возникновения игры тогызкумалак, или в каких новых техниках работают современные художники. Но есть и нехватка кабинетов. Например, планетарий пока на замке.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

На занятиях по художественному труду педагог Данабай Хайруллин с детьми выпиливают и выжигают красивые картины и предметы домашнего обихода. А еще делают такие красивые яблоки из папье-маше.

"Я считаю, что работать нужно с душой. У меня очень хорошая команда – методисты, руководители отделов, педагоги. Поэтому к нам идут дети. Я требую, чтобы у нас в здании было комфортно всем – и детям, и педагогам, – рассуждает Шолпан Сериккалиевна. – Сейчас во Дворце нет ни потрескавшихся стен, ни покосившихся дверей. Мы стараемся все вовремя заменять и ремонтировать. Дети приходят к нам за дополнительными знаниями, развитием талантов. Они должны находиться в комфортной, эстетичной обстановке. Ребенок должен видеть чистоту и порядок вокруг, яркие картины, радостных педагогов. Он приходит к нам за положительными эмоциями, по зову своей души, и мы работаем ради них".

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Но сейчас головная боль директора Дворца – нехватка учебных кабинетов. В этом году новые кружки – секции каратэ, настольного тенниса, ручной труд для мальчиков, обучение игре на домбре – пришлось открыть в подвальных помещениях здания.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Сейчас в планах у Дворца школьников Уральска - приобрести для дворца пассажирскую ГАЗель. Транспорт нужен для того, чтобы ребята-спортсмены могли беспрепятственно выезжать на соревнования в районы, музыканты – на концерты, а биологи – на Станцию юннатов. А еще здесь мечтают открыть свой планетарий.