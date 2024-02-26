Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане

22 февраля на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние семь лет. Может ли она спровоцировать череду землетрясений в Казахстане корреспонденту Zakon.kz рассказал главный научный сотрудник Института ионосферы в Казахстане Бейбит Жумабаев.

Произошедшую солнечную вспышку ученые классифицировали как X6.3. К слову, солнечные вспышки X-класса являются самыми мощными и обычно происходят, когда Солнце достигает пика своего цикла. Ко всему прочему, такие вспышки могут вызвать сильные магнитные бури.

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Как объяснил главный научный сотрудник Института ионосферы Бейбит Жумабаев, вспышки на поверхности Солнца – это одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь. Вторая причина – корональные выбросы.

"Но не все выбросы на Солнце вызывают магнитные бури на Земле. В данном случае 25-26 февраля действительно была сильная рентгеновская вспышка класса X6.3, которая оказала влияние на верхнюю атмосферу, в частности на ионосферу и, естественно, на распространение радиоволн", – рассказал Бейбит Жумабаев.

По его словам, опасность геомагнитных бурь и степень их влияния измеряют по специальной шкале и подразделяются на пять уровней: незначительные, умеренные, сильные, тяжелые и экстремально сильные

"По данным магнитной обсерватории Алматы, произошедшая рентгеновская вспышка вызвала малую магнитную бурю, потому что вслед за ней не произошел выброс высокоэнергичных частиц. И по нашему прогнозу, сильных магнитных бурь в ближайшие пару дней не предвидится. Поэтому ситуация более-менее спокойная", – подчеркнул Бейбит Жумабаев.

Такие незначительные магнитные бури относятся к классу G1 и происходят 1700 раз за цикл. При этом могут не ощущаться людьми и, кроме того, не оказывают особого влияния на электросети и работу электронных приборов.

"Сейчас Солнце находится в максимальной активности. И мы полагаем, что в ближайшее время такие солнечные вспышки будут происходить неоднократно", – добавил он.

Могут ли такие солнечные вспышки спровоцировать землетрясения ученые не дают однозначного ответа. Однако частенько на это ссылаются в своих прогнозах так называемые "эксперты по землетрясениям".

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Заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по науке Нурсарсен Узбеков ранее комментировал такие предположения. Он отметил, что вопрос влияния солнечной активности на сейсмичность Земли давно изучается. При этом утверждать, что солнечные вспышки могут вызвать катастрофические землетрясения на территории Алматы, достаточно спорно.

"В годы солнечной активности такие вспышки происходят еженедельно по 3-4 раза, но это не значит, что еженедельно будет происходить движение тектонических плит и после землетрясение", – заявил Нурсарсен Узбеков.

С его мнением согласился главный научный сотрудник Института ионосферы Бейбит Жумабаев.

"Это дискуссионный вопрос. Связь между этими явлениями есть, но не факт, что магнитные бури могут спровоцировать землетрясения. В целом это, скорее всего, зависит от региона и тектоники. В регионах, где есть тектонические разломы, возможно, да, солнечные вспышки могут стать так называемым спусковым крючком для дальнейших землетрясений. Но опять же на 100% утверждать нельзя", – заключил Бейбит Жумабаев.

Между тем, сейсмологи заверяют, что участившиеся толчки в Алматы, наблюдающиеся последние три дня, являются лишь афтершоками после сильного землетрясения, произошедшего 23 января на границе Китая и Кыргызстана.

Кроме того, в 2024 году с вероятностью 70% сильных и разрушительных землетрясений в Алматы и области не ожидается.