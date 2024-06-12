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"Это все ЭКО": казахстанский репродуктолог прокомментировал слухи о причине смерти Анастасии Заворотнюк

Российская актриса , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 10:49 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Ночью 30 мая после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк. Некоторые поклонники звезды винят в трагедии процедуру, которую она перенесла ради рождения дочери. Zakon.kz узнал у специалиста, может ли ЭКО спровоцировать онкологию.

Лишившись "прекрасной няни", выросшие на одноименном сериале люди посвятили ей много теплых слов. Соцсети до сих пор переполнены фотографиями актрисы, видео ее проб, отрывками интервью и словами благодарности ее семьи всем неравнодушным.

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Вместе с тем пользователи сравнили историю ушедшей любимицы с судьбой не менее известной артистки Жанны Фриске. Жизнь обеих унесла глиобластома – агрессивная форма рака головного мозга. Обе, по слухам, воспользовались услугой экстракорпорального оплодотворения ради обретения счастья материнства в довольно зрелом возрасте. Как раз с ней, услугой, многие поклонники Заворотнюк и Фриске связывают пришедшую к ним после беду.

В чем суть

Для начала поясним, что процедура ЭКО представляет собой оплодотворение яйцеклетки вне тела женщины. На первом этапе проводится стимуляция овуляции при помощи специальных гормональных препаратов. После производится извлечение яйцеклеток посредством пункции яичников. Мужские и женские половые гаметы соединяют в лабораторных условиях. Полученный материал направляется в инкубатор, где содержится до шести дней. После этого эмбрион подсаживают в полость матки для дальнейшего развития.

Первый "ребенок из пробирки" появился на свет еще в далеком 1978 году в Великобритании. В Казахстане экстракорпоральное оплодотворение впервые принесло плоды в 1996 году.

Счастье, что дорого обходится?

По словам известного отечественного акушера-гинеколога, репродуктолога Вячеслава Локшина, программа экстракорпорального оплодотворения проводится, как правило, при бесплодии, когда другие методы лечения неэффективны. Причем в почти 50% случаев это показания со стороны мужчин.

Что касается противопоказаний, в основном они те же, при которых недопустима беременность как таковая. То есть заболевания в стадии декомпенсации, онкология, патологии матки и др.

Шансы на успех зависят и от возраста супругов, особенно женщин. Так, после 35 лет они снижаются. Считается, что в среднем пациентке, чтобы получить долгожданного наследника, нужно пройти три процедуры ЭКО – это до 38 лет. Если старше, то от трех до шести.

"За всю 45-летнюю историю ЭКО в мире проведено очень много исследований, которые изучали увеличение частоты онкологических заболеваний. Исследования огромные, на огромном количестве пациентов. Особенно контролируется в странах Северной Европы – Швеции, Финляндии, Норвегии. Там существуют жесткие регистры этих женщин. Но эти исследования показали, что в целом, когда делается поправка на возраст, частота онкологических заболеваний у пациенток, которые прошли программу ЭКО, не выше, чем в общей популяции", – заверил Локшин.

Однако, продолжает врач, недавнее исследование, взявшее в фокус внимания три миллиона пациенток после ЭКО, отследило рост частоты случаев рака молочной железы. Но лишь когда за плечами несколько попыток вмешательства, что опять же отсылает к связи возраста дамы и вероятности обзавестись чадом с первого раза.

"Это надо иметь в виду. Этим женщинам детально проводят скрининги. Обязательно до включения в программу ЭКО мы всегда смотрим молочную железу. И после мы должны периодически проверять. Они должны быть под контролем. Проходить маммографию, посещать гинеколога вообще положено ежегодно".

Прямой связи между вспомогательной репродуктивной технологией и другими формами онкологии, раком мозга в отдельности, ученые не обнаружили.

"Тем не менее мы все внимательно проверяем, поскольку убеждены, что в программу ЭКО должна попасть здоровая женщина, допуски очень серьезные. Мы же должны максимально предотвратить риски. Перед проведением ЭКО – исследование на риски развития рака шейки матки, молочной железы, проверяем у кардиолога, нефролога и т.д. Это ключевой вопрос – чтобы наша беременность "рукотворная" не вызвала ухудшения состояния женщины, тем более ее смерти. Надо понимать, что и сама по себе беременность, даже естественная, может дать толчок развитию заболеваний в силу огромной нагрузки на все системы организма будущей мамы. Поэтому позаботиться о здоровье "до" необходимо в любом случае", – объяснил доктор.

Впрочем, более существенную угрозу Вячеслав Локшин разглядел, скорее, в некогда модной технологии омоложения стволовыми клетками, увлеченность которой приписывали и Анастасии Заворотнюк, и Жанне Фриске.

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