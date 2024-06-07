Семья Анастасии Заворотнюк раскрыла имя врача, который продлил ей жизнь на пять лет

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой не стало в конце мая 2024 года, продолжают публиковать посты со словами благодарности. Сегодня, 7 июня, они раскрыли имя врача, продлившего жизнь "Моей прекрасной няне" на пять лет, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 6 июня, родственники и команда российской актрисы Анастасии Заворотнюк выступили с заявлением в Instagram актрисы. Они поблагодарили коллег, друзей и поклонников артистки за поддержку.

7 июня семья "Моей прекрасной няни" в очередной раз опубликовала пост благодарности. На этот раз обратились к врачу и его команде, которые продлили жизнь Анастасии Заворотнюк на пять лет:

"Отдельно сегодня мы хотим поблагодарить самых лучших врачей и весь замечательный персонал лучшей клиники ЕМС (Европейский медицинский центр. – Прим. ред.). Волшебник, удивительный человек, великолепный нейрохирург, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, – Алексей Леонидович Кривошапкин. Как сказала наша Настя: "Вашими руками действует Господь Бог". Благодаря вам у нее были эти пять лет. Ваша команда – Алексей Гайтан, Элвадас Чеснулис, Глеб Сергеев, Орхан Абдуллаев, Игорь Савицкий. Низкий поклон".

"Спасибо всем, что никогда не задавали никаких вопросов и буквально по глазам понимали, нужна ли ваша помощь... За эти годы вы все стали нашей семьей!" Семья Анастасии Заворотнюк

Также родственники актрисы подчеркнули, что Анастасия Заворотнюк "никогда не была в хосписе", так как ее муж Пётр Чернышёв "ни при каких обстоятельствах этого не допустил".

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Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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После смерти Анастасии Заворотнюк в Сети опубликовали архивное видео проб актрисы на роль в "Моей прекрасной няне".