Слышащее государство: как решают проблемы жителей сельские акимы в Карагандинской области

Они могли бы выбрать путь полегче, где нет столько критики и непонимания, где можно зарабатывать больше и иметь признание. Но решили посвятить себя государственной службе, служению народу. Корреспондент Zakon.kz. побеседовал с акимами, которых лучшими называют не коллеги, а избиратели.

Кто, если не мы?

30-летний Аслан Рахимбергенов на государственной службе больше 10 лет. После окончания вуза сначала трудился в ОСШ №1 имени академика О. А. Жаутикова в Каркаралинске, там его организаторские способности были замечены и вскоре он стал методистом, главным специалистом отдела образования, физической культуры и спорта района. Затем был директором молодежного ресурсного центра. А в 2020 году возглавил Балкантауский сельский округ в Каркаралинском районе. За четыре года он решил проблему отсутствия дорог, интернета и мобильной связи на селе, а также отремонтировал сельский спорткомплекс, который более 10 лет нуждался в ремонте. В 2023 году благодаря поддержке сельчан он одержал победу в республиканском конкурсе и был признан лучшим сельским акимом.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

"Также на селе мы построили три спортивные площадки и одну детскую. Современные комплексы стали местом для активных игр сельских детей, которые раньше видели их только в городе. Балкантауский сельский округ находится в 70 километрах от Каркаралинска, протяженность не сильно большая, но специфические проблемы сел нам были не чужды. Все проблемы я старался решать, советуясь с местными аксакалами, активистами. В сельском округе проживает около 650 человек. Конечно, без их поддержки и желания жить лучше ничего бы не изменилось. Но надо понимать, что акимы тоже должны обладать рядом дипломатических качеств. В первую очередь, уметь вести переговоры и убеждать. У сельского акимата, по сути, нет никакой техники, кроме одной служебной машины. Поэтому, когда возникают проблемы, мы часто обращаемся к местным предпринимателям, аграриям. Вот в такие моменты и нужно уметь убеждать и договариваться", – говорит аким.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

С января 2024 года Аслан Рахимбергенов возглавил город Каркаралинск, который в этом году отмечает свое 200-летие. У молодого и перспективного лидера есть свои планы для улучшения жизни горожан.

"Основные проблемы города Каркаралинска – изношенность на 47 процентов теплосетей. Всего по городу 6 котлов, они требуют модернизации. Также на 70 процентов устарели канализационные сети. Их необходимо обновлять, нужно построить очистные сооружения, реконструировать систему. Также в планах развивать туристический потенциал города, у нас есть рекреационная зона "Бұғылы", где в ближайшие годы появится современный туристический комплекс с этноаулом, горнолыжным курортом и гостевыми домами. Он будет доступен туристам круглый год. В целом все эти планы мы намерены реализовать в течение будущих нескольких лет. Конечно же, не я один, а совместно с акиматом района и при поддержке главы региона и предпринимателей", – добавил аким.

Концепцию "Адал азамат" каждый должен начинать с себя, уверен молодой аким. Он признается, что очень старается соответствовать.

"Да, в работе госслужащего очень много сложностей. Но кто, если не мы, будет этим заниматься? Нам доверяет население, и мы должны оправдать их надежды", – добавил Алсан Рахимбергенов.

Из журналиста и предпринимателя в акимы

51-летний Нурлан Абжанов бывший журналист, пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области. Последние пять лет занимался предпринимательством на селе и вот уже девять месяцев является акимом сельского округа Талды Шетского района. Свою профессиональную трансформацию называет вынужденной и необходимой.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

"Имея богатый опыт работы в разных сферах, я в последнее время занялся животноводством. Живя на селе и ежедневно видя проблемы жителей, я не смог остаться в стороне, когда люди предложили мне выдвинуть свою кандидатуру на выборы. Меня избрал народ, который очень хочет позитивных перемен. Я официально закрыл свое предприятие, стал снова госслужащим. Потому что понял, что мои знания и опыт нужны именно людям. В моем сельском округе проживают около тысячи человек", – говорит Нурлан Абжанов.

За столь короткое время аким успел принести немало пользы односельчанам. Под его руководством восстановлены электролинии, открыт социальный магазин, заработала пекарня, где ежедневно выпекается до 500 булок хлеба, благоустроен центральный парк и аллеи, установлены монумент Сенкибаю батыру, четыре билборда, а акимат наконец переехал в отремонтированное здание.

"В селе Берекет началось строительство водопровода, это проблема, которая не решалась около 50 лет. Начаты ремонт школы в сельском округе, строительство нового ФАПа, благоустройство стадиона. Все это пример грамотного распределения выделяемых из бюджета средств и поддержки главы региона. Но есть и проблемы, которые повторяются из года в год. К примеру, сельские акиматы остро нуждаются в погрузчике, он мог бы решить многие проблемы – зимой по вывозу снега, спасению застрявших машин, летом по вывозу ТБО, устранению аварий на воздушных линиях и так далее. Сейчас, чтобы решить все эти вопросы, акимы вынуждены просить местных предпринимателей, аграриев. А это не всегда удобно, особенно если у них самих идет посев или уборка урожая", – говорит Абжанов.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Для решения всех этих проблем в Карагандинской области впервые 5 июля 2024 года был организован форум сельских акимов. Мероприятие состоялось на базе областного филиала партии Amanat с участием главы региона Ермаганбета Булекпаева, секретаря партии Ержана Жилкибаева, депутатов Мажилиса при поддержке руководства областного филиала Академии государственного управления при президенте РК.

Участники форума, а это около 160 акимов, смогли высказать свои проблемы, пути их решения и новые идеи. Также они прошли обучение по нескольким темам: "Противодействие коррупции", "Навыки публичных выступлений. SMM и PR, формирование личного бренда в медиапространстве", "О реализации государственных закупок, коррупционные риски, проблемы и пути решения". Все предложения участников форума "взяты на карандаш" депутатами мажилиса и будут обсуждены на будущих пленарных заседаниях.

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