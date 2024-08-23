Казахстан всегда рассматривал Таджикистан как важного и надежного партнера в ЦА – политолог

Токаев находится с государственным визитом в Таджикистане, политические лидеры заключили Договор о союзнических отношениях между странами. Что означает подписание договора, Zakon.kz спросил у руководителя отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева.

– Айдар Кенжебекович, какое значение имеет нынешний визит президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан?

– Визит президента Республики Казахстан в Таджикистан 22-23 августа 2024 года является важным шагом на пути укрепления стратегического партнерства и сотрудничества между нашими странами. Встречи на высшем уровне способствуют углублению двусторонних отношений, охватывающих широкий спектр сфер, включая экономику, безопасность, энергетику и культурные обмены.

Особенно важным аспектом этого визита является обсуждение вопросов региональной кооперации в Центральной Азии. Совместные усилия Казахстана и Таджикистана по укреплению регионального взаимодействия имеют ключевое значение для обеспечения мира и процветания в нашем регионе.

– В ходе визита президента Токаева в Душанбе Казахстан и Таджикистан заключили Договор о союзнических отношениях. Что это означает и как повлияет на отношения двух стран?

– Заключение Договора о союзнических отношениях на языке международной дипломатии означает переход на новый уровень двусторонних отношений, который предполагает углубленное сотрудничество в военно-политической сфере, а также координацию действий на международной арене.

Такие соглашения усиливают обязательства сторон по взаимной поддержке и демонстрируют высокий уровень доверия между государствами. Для Казахстана и Таджикистана данный договор закрепляет многовековые связи и готовность к совместной работе над вызовами, которые стоят перед Центральной Азией, такими как региональная безопасность, экономическая кооперация и борьба с терроризмом.

– Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что задача его визита – придать самый серьезный импульс развитию сотрудничества. Как этому способствуют личные отношения между лидерами Казахстана и Таджикистана?

– Личные отношения между президентами Казахстана и Таджикистана, Касым-Жомартом Токаевым и Эмомали Рахмоном, играют важную роль в укреплении двусторонних связей и продвижении совместных инициатив. За последние пять лет частота их встреч демонстрирует высокий уровень взаимодействия и приверженности углублению сотрудничества.

С 2019 года президенты Казахстана и Таджикистана встречались более 10 раз в рамках различных двусторонних визитов, саммитов и международных форумов. Каждая из этих встреч была направлена на обсуждение ключевых вопросов, касающихся безопасности, экономического взаимодействия, культурного обмена и региональной интеграции. Регулярные встречи лидеров позволили им не только обсуждать важные вопросы на личном уровне, но и быстро реагировать на возникающие вызовы, что способствовало более эффективной координации между двумя странами.

– В Душанбе лидерам стран презентовали результаты сотрудничества в сфере развития электронного правительства. По вашему мнению, могут ли цифровые технологии стать новым драйвером сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном?

– Цифровые технологии обладают огромным потенциалом для стимулирования дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном. Развитие электронного правительства является ключевым элементом цифровой трансформации, которая способствует повышению эффективности государственного управления, снижению уровня бюрократии и улучшению качества предоставляемых населению услуг.

Для стран Центральной Азии, где важна модернизация управленческих и экономических процессов, цифровизация может стать мощным драйвером, открывающим новые возможности для взаимодействия в сферах экономики, образования и безопасности. Совместные проекты в области цифровых технологий могут также способствовать укреплению региональной интеграции и обмену передовыми практиками.

Как отметил президент Казахстана, для двух государств широкие перспективы открывает сотрудничество в IT-секторе. В рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, таджикской стороне переданы цифровые решения платформы электронного правительства. При содействии KazAID ведется обучение таджикских специалистов в передовых IT-школах Казахстана.

– Как вы в целом оцениваете уровень взаимодействия между странами в торгово-экономическом плане?

– Следует отметить, что за последние пять лет товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном демонстрировал значительные колебания с тенденцией к росту в последние годы. Казахстан является для Таджикистана одной из стратегических стран-партнеров в регионе, а в структуре внешней торговли нашей страны в 2023 году занял четвертое место с долей 13,8%.

На 2024 год правительства Казахстана и Таджикистана ставят цель увеличить товарооборот до двух миллиардов долларов, что подчеркивает важность стратегического партнерства между странами.

Стороны договорились проработать подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном на 2025-2027 годы в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

Этот визит является платформой для реализации новых совместных экономических проектов, что позволит не только увеличить взаимный товарооборот, но и способствовать устойчивому развитию обеих стран.

Республика Казахстан всегда рассматривала Таджикистан как важного и надежного партнера в Центральной Азии, и этот визит станет очередным доказательством нашей приверженности укреплению многовековых дружеских связей и развитию всестороннего сотрудничества.