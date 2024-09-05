Американская экономика в напряжении: скоро выборы президента

США расширяют объемы импорта. В июле ввоз товаров из-за рубежа вырос на 2,1%, до 345,4 млрд долларов – это самые высокие значения за три года. Увеличен импорт, прежде всего, средств производства и промышленных материалов, сообщает Zakon.kz.

Как полагают эксперты, такой ощутимый рост закупок объясняется тревогой промышленных компаний о возможной смене политики администрации США по поводу тарифов на импорт продукции из Китая. Это с огромной долей вероятности может произойти, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп.

Как подчеркивает аналитик Кommersant.ru Кристина Боровикова, наибольший всплеск активности наблюдается в торговле с КНР.

"В ожидании возможного усиления торговых противоречий с Китаем импорт продукции из этой страны в США растет: в июле он составил 37,7 млрд долларов против 34,8 млрд долларов в июне". Кристина Боровикова

На фоне оживления импорта увеличился и экспорт из США. В последний месяц лета его уровень поднялся на 0,5%, до 266,6 млрд долларов, и побил все рекорды. Особенно заметно расширение поставок полупроводников.

В целом, по данным Министерства торговли США, экспорт за год вырос на 3,7%, до 1,7 трлн долларов, импорт – на 4,5%, до 2,3 трлн долларов.

Одним словом, американская экономика работает на сумасшедших оборотах, стремясь подойти к выборам на наибольшем пике активности, чтобы смягчить возможные риски падения.

А такие риски есть. Так, специалисты Goldman Sachs Group Inc. проанализировали потенциальные экономические последствия победы республиканцев или демократов на ноябрьских выборах, предупредив, что ВВП США может пострадать в случае победы Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

"Мы считаем, что если Трамп победит с большим отрывом, то удар по росту от тарифов и ужесточения иммиграционной политики перевесит позитивный фискальный импульс от сохранения большинства налоговых льгот". Goldman Sachs Group Inc.

Как утверждают эксперты, падение ВВП при этом может составить 0,5% уже в 2025 году. Прежде всего это будет вызвано повышением тарифов США на импорт из Китая как минимум на 20%.

Если же победит Камала Харрис, то ВВП США не только не снизится, но покажет рост. Как известно, Харрис обещает снизить стоимость открытия нового бизнеса (которая в среднем в США оценивается в 40 тыс. долларов), что поможет зарегистрировать 25 млн новых заявок на открытие малого бизнеса к концу ее первого срока. Такой впечатляющий рост МСБ США способен влить свежую кровь во всю экономику Америки.

Кроме этого, Харрис планирует увеличить налоговый вычет до 50 тыс. долларов для новых малых предприятий, что в десять раз превышает существующие льготы. Такое заявление уже приносит плоды. В 2024 году в США каждый месяц в среднем подается 430 тыс. новых бизнес-заявок. Это на 50% больше, чем в 2019 "допандемийном" году.

"На посту президента одним из моих главных приоритетов будет укрепление малого бизнеса Соединенных Штатов". Камала Харрис

Что касается Трампа, то его убеждения ясны по предыдущему сроку управления страной. Это снижение налогов и увеличение федеральных расходов, снижение цен на нефть, поддержка промышленности высокими пошлинами, поддержка семейных домохозяйств и так далее.

Трудно сказать, какая политика больше близка американским избирателям. Так опрос, проведенный New York Times и Siena College, говорит о том, что американцы выбирают Харрис, а опрос Илона Маска утверждает, что электорат симпатизирует Трампу. Авторитетный американский портал Real Clear Politics утверждает, что шансы кандидатов равны.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп озвучил главную проблему США и всего мира.