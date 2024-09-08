Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актауская семья из 125 человек поделилась секретом семейного счастья

Многодетная семья, семейные ценности, День семьи, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:44 Фото из семейного архива Рзаевых
Семья Рзаевых из Актау стала одним из победителей в областном этапе конкурса "Мерейлі отбасы-2024". Главы семьи Жеткизген Рзаева и его супруги Сулухан уже давно нет в живых. Их дело продолжают дети, внуки и правнуки, следуют наставлениям отца и чтят семейные традиции, передает Zakon.kz.

Начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане празднуют День семьи. В 2024 году эта дата выпадает на 8 сентября. Специально к этой дате Zakon.kz подготовил материал о том, как семейные ценности, заложенные в детстве, формируют личность и влияют на общество в целом. В семье закладываются первые основы морали. Исследования показывают, что дети, воспитывающиеся в гармоничной семейной атмосфере и любви, более склонны к успеху в учебе и в социальной жизни.

Многодетная семья, семейные ценности, День семьи, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:44

Фото из семейного архива Рзаевых

В семье Жеткизгена и Сулухан Рзаевых выросло 11 детей. Глава семьи — отличник просвещения КазССР, всю жизнь проработал в системе образования, начинал с рядового учителя, затем стал директором школы, заведующим отделом образования, был председателем поселкового совета. Его супруга работала в библиотеке и была мастерицей на все руки. В 1978 году семиканатная юрта, сделанная Сулухан Рзаевой, получила диплом I степени, а сама мастерица стала лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества. Сначала юрту отправили в Алматы, затем в музей Ленинграда, а последние 45 лет она является экспонатом этнографического музея в городе Осако в Японии.

Многодетная семья, семейные ценности, День семьи, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:44

Фото из семейного архива Рзаевых

"Наша мама умерла рано – ей было всего 49 лет. Тогда самому старшему из братьев было 27 лет, а младшему – всего 10. А ровно через 10 лет умер и отец. Но мы все помним слова, которые говорили родители, мы остались сплоченными и дружными, как они и мечтали", — говорит Райса Рзаева, одна из 11 детей в семье.
Многодетная семья, семейные ценности, День семьи, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:44

Фото из семейного архива Рзаевых

Старший сын в семье тоже работал учителем, а затем был акимом одного из районов области. Все дети получили высшее образование и остались в Мангистау, лишь одна семья сейчас живет в Астане. Сейчас круг родных и близких Рзаевых насчитывает 125 человек. Самому младшему из 44 правнуков нет еще и года.

Многодетная семья, семейные ценности, День семьи, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:44

Фото из семейного архива Рзаевых

"Все выбрали разные профессии. В нашей семье 18 учителей, 11 нефтяников, 4 юриста, 5 медиков, столько же экономистов. Родители никогда не выбирали за нас профессии. Каждый пошел учиться по желанию. Но всегда нам говорили о том, как важно учиться, найти себя в жизни, усердно работать. Помню, как мы все вечерами собирались за большим круглым столом, и папа нам говорил, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно поступать и как нельзя, говорил об уважении, о взаимопомощи и взаимовыручке. Папа был очень спокойным человеком, никогда не повышал голос, и мы все его внимательно слушали", — добавляет Райса Рзаева.

Она вспоминает хорошую семейную традицию, когда между вечерним чаем и поздним ужином у всех было свободное время, которое в семье называли "сельский час". Каждый был занят своим делом: кто-то вышивал, кто-то вязал или шил, другие читали книги или мастерили.

Эту традицию многие из детей перенесли и в свои семьи.

"Наша семья очень талантливая – многие играют на домбре, танцуют, мой старший сын – солист танцевального ансамбля "Шадвал". Мы любим собираться в доме, где большое хозяйство – называем его фазендой. По очереди помогаем по хозяйству. Никто из детей, внуков и правнуков не боится трудиться. У нас так с детства заведено: когда родители уезжали, мы делали все сами – ухаживали за скотом, братья могли замесить тесто, приготовить еду. Они и до сих пор такие. Для меня идеальная семья – это любящие родители, дети, которые уважают друг друга, помогают и заботятся", — отмечает Райса Рзаева.

Райса вспоминает – никогда ее братья и сестры не доставляли хлопот родителям. А это большая редкость, особенно во многих современных семьях.

"Я даже вспомнить не могу, чтобы мы ссорились или дрались, хотя у нас в семье было 9 мальчиков. Одно из самых ярких воспоминаний детства – когда к нам приходили гости, мы помогали маме все приготовить, накрыть на стол, а сами уходили в отдельную комнату. Там мы играли, развлекали друг друга, читали сказки младшим, но никогда не мешали взрослым общаться. И все, кто знал, что в доме много детей, всегда удивлялись – почему нас в этот момент не видно и не слышно?".Райса Рзаева

Сейчас семья часто собирается вместе, приезжают даже внуки, которые живут в Шотландии. Все хорошее и доброе, заложенное когда-то родителями, передается здесь из поколения в поколение.

Ранее Zakon.kz писал о династии железнодорожников из ЮКО с трудовым стажем 475 лет.

А общий стаж династии потомственных нефтяников из Мангистау составляет 160 лет.

Уникальная династия ученых- селекционеров проживает в Карагандинской области.

В Книгу рекордов Казахстана попала 635-летняя династия железнодорожников из Абайской области.

Кирилл Александров
Актау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
осень, сентябрь, желтые листья
Названы четыре знака зодиака, чья жизнь полностью изменится в сентябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: