Актауская семья из 125 человек поделилась секретом семейного счастья

Семья Рзаевых из Актау стала одним из победителей в областном этапе конкурса "Мерейлі отбасы-2024". Главы семьи Жеткизген Рзаева и его супруги Сулухан уже давно нет в живых. Их дело продолжают дети, внуки и правнуки, следуют наставлениям отца и чтят семейные традиции, передает Zakon.kz.

Начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане празднуют День семьи. В 2024 году эта дата выпадает на 8 сентября. Специально к этой дате Zakon.kz подготовил материал о том, как семейные ценности, заложенные в детстве, формируют личность и влияют на общество в целом. В семье закладываются первые основы морали. Исследования показывают, что дети, воспитывающиеся в гармоничной семейной атмосфере и любви, более склонны к успеху в учебе и в социальной жизни.

Фото из семейного архива Рзаевых

В семье Жеткизгена и Сулухан Рзаевых выросло 11 детей. Глава семьи — отличник просвещения КазССР, всю жизнь проработал в системе образования, начинал с рядового учителя, затем стал директором школы, заведующим отделом образования, был председателем поселкового совета. Его супруга работала в библиотеке и была мастерицей на все руки. В 1978 году семиканатная юрта, сделанная Сулухан Рзаевой, получила диплом I степени, а сама мастерица стала лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества. Сначала юрту отправили в Алматы, затем в музей Ленинграда, а последние 45 лет она является экспонатом этнографического музея в городе Осако в Японии.

Фото из семейного архива Рзаевых

"Наша мама умерла рано – ей было всего 49 лет. Тогда самому старшему из братьев было 27 лет, а младшему – всего 10. А ровно через 10 лет умер и отец. Но мы все помним слова, которые говорили родители, мы остались сплоченными и дружными, как они и мечтали", — говорит Райса Рзаева, одна из 11 детей в семье.

Фото из семейного архива Рзаевых

Старший сын в семье тоже работал учителем, а затем был акимом одного из районов области. Все дети получили высшее образование и остались в Мангистау, лишь одна семья сейчас живет в Астане. Сейчас круг родных и близких Рзаевых насчитывает 125 человек. Самому младшему из 44 правнуков нет еще и года.

Фото из семейного архива Рзаевых

"Все выбрали разные профессии. В нашей семье 18 учителей, 11 нефтяников, 4 юриста, 5 медиков, столько же экономистов. Родители никогда не выбирали за нас профессии. Каждый пошел учиться по желанию. Но всегда нам говорили о том, как важно учиться, найти себя в жизни, усердно работать. Помню, как мы все вечерами собирались за большим круглым столом, и папа нам говорил, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно поступать и как нельзя, говорил об уважении, о взаимопомощи и взаимовыручке. Папа был очень спокойным человеком, никогда не повышал голос, и мы все его внимательно слушали", — добавляет Райса Рзаева.

Она вспоминает хорошую семейную традицию, когда между вечерним чаем и поздним ужином у всех было свободное время, которое в семье называли "сельский час". Каждый был занят своим делом: кто-то вышивал, кто-то вязал или шил, другие читали книги или мастерили.

Эту традицию многие из детей перенесли и в свои семьи.

"Наша семья очень талантливая – многие играют на домбре, танцуют, мой старший сын – солист танцевального ансамбля "Шадвал". Мы любим собираться в доме, где большое хозяйство – называем его фазендой. По очереди помогаем по хозяйству. Никто из детей, внуков и правнуков не боится трудиться. У нас так с детства заведено: когда родители уезжали, мы делали все сами – ухаживали за скотом, братья могли замесить тесто, приготовить еду. Они и до сих пор такие. Для меня идеальная семья – это любящие родители, дети, которые уважают друг друга, помогают и заботятся", — отмечает Райса Рзаева.

Райса вспоминает – никогда ее братья и сестры не доставляли хлопот родителям. А это большая редкость, особенно во многих современных семьях.

"Я даже вспомнить не могу, чтобы мы ссорились или дрались, хотя у нас в семье было 9 мальчиков. Одно из самых ярких воспоминаний детства – когда к нам приходили гости, мы помогали маме все приготовить, накрыть на стол, а сами уходили в отдельную комнату. Там мы играли, развлекали друг друга, читали сказки младшим, но никогда не мешали взрослым общаться. И все, кто знал, что в доме много детей, всегда удивлялись – почему нас в этот момент не видно и не слышно?". Райса Рзаева

Сейчас семья часто собирается вместе, приезжают даже внуки, которые живут в Шотландии. Все хорошее и доброе, заложенное когда-то родителями, передается здесь из поколения в поколение.

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