Неработающий томограф и кран с ведром – как решаются проблемы райбольницы под Кокшетау

Зловонный гараж для водителей скорой, новый, но простаивающий аппарат КТ – это лишь малая часть проблем Буландынской райбольницы Акмолинской области. Как решаются наболевшие вопросы медорганизации, в интервью корреспонденту Zakon.kz ответил глава Акмолинского облздрава Нурлан Ахильбеков.

Спасите скорую!

Водитель станции скорой медицинской помощи Буландынского района Акмолинской области Мурат Раков показал корреспонденту Zakon.kz условия, в которых им приходится ждать вызовы. Он признался, что медработники устали от зловония в помещении гаража. Дело в том, что септик здесь не работает много лет, из-за чего нечистоты скапливаются под полом.

Беспокоит сотрудников и система отопления: морозы она, по их мнению, точно не выдержит, из батарей постоянно бежит вода. Одним словом, все сгнило.

Помещение давным-давно нуждается в ремонте, который в Управлении здравоохранения все время обещают, но никак не сделают. В ведомстве же, в свою очередь, тогда напомнили, что отремонтировали водопровод и сделали косметический ремонт в комнатах для водителей и приема пищи. Однако сотрудники парируют, что воду хоть и подвели, но при неработающей канализации толку от этого мало. Потому этот самый водопровод выглядит, как старый добрый тандем "кран-ведро".

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

Тогда в облздраве сообщили, что проектно-сметная документация на капремонт здания скорой медицинской помощи проходит госэкспертизу, после чего будет подана бюджетная заявка.

А сегодня появились другие новости "из гаража". Так, руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков сообщил, что выделены деньги для разработки ПСД на капремонт помещения – 2,3 млн тенге. И сейчас ведутся работы по проектированию.

Фото: Гараж для водителей до ремонта/Zakon.kz/Асель Турар

Однако персонал, а точнее, сам водитель Мурат Раков, не стал ждать у моря погоды. Он нашел спонсоров для проведения части работ в основной комнате, где водители проводят большую часть смены. Так, на выделенные ими средства здесь закупили стройматериалы – трубы, колодцы, цемент, песок, сантехнику, плитку и прочее. Часть труб, батарей и рабочих предоставила райбольница. На сегодня там заменили систему отопления, провели канализацию, воду.

"Основную тяжелую работу в нашем помещении выполнили, на все у меня есть отчет, все квитанции. Остались наружные работы – соединить септик с центральной канализацией, колодцы и прочее для этого готовы. Ждем, когда освободится "Макинск Жылу". Остались другие помещения бокса и наружные работы", – уточнил Мурат Раков.

Новый томограф стоит без дела

Также пациенты жалуются, что аппарат компьютерной томографии, закупленный за немалые деньги, простаивает с осени 2023 года. Людям приходится обследоваться в Кокшетау или Астане, а это платно, или нужно долго ждать записи. А еще это дорожные расходы.

В ответ на это глава облздрава уточнил, что компьютерный томограф был закуплен в декабре 2023-го, но местные сети его мощность не потянули. Поэтому оборудование действительно простаивает.

"Нужен новый трансформатор. На сегодня из областного бюджета нам выделили 28,3 млн тенге, чтобы закупить новый трансформатор. Будем проводить конкурсные процедуры по закупу. После можно будет подключить аппарат КТ. Это займет от четырех месяцев до полугода", – прокомментировал Zakon.kz Нурлан Ахильбеков.

Отметим, аналогичная ситуация с компьютерным томографом наблюдается и в Атбасарской межрайонной больнице. Только там загвоздка случилась с помещением.

"Аппарат закупили, но нужна пристройка для этого. Напомню, что эта больница вошла в большой нацпроект по модернизации сельского здравоохранения, и здесь проблем не возникает. Капитальный ремонт ведется, завершить его планируем до конца 2024 года. Тогда и установим томограф", – пообещал глава Управления здравоохранения Акмолинской области.

Какие задачи поставили перед новым главврачом?

До последних чисел августа 2024 года больницу возглавлял Жанат Мусин. Однако показатели работы Буландынской больницы были критическими. Поэтому здесь поменяли руководство, и исполняющим обязанности на эту должность назначили местного врача-фтизиатра, в последние годы возглавлявшего противотуберкулезную службу Буландынского района Марата Алтыбаева.

Перед новым руководителем поставили задачу "подтянуть" все показатели.

"По итогам полугодия есть вопросы по вакцинации, в том числе по раку шейки матки (кампания началась с 1 сентября), скринингам. Также порекомендовали обратить внимание на младенческую смертность. Ну и в целом поднять индекс здоровья района. Написать заявки, какая техника нужна, пройтись свежим взглядом по проблемам. Есть и сложный кадровый вопрос – все-таки 11 пенсионеров для штата райбольницы многовато. Нужно готовить специалистов из своих и привлекать извне, прорабатывать с местными исполнительными органами квартирный вопрос для привлечения молодых специалистов", – заключил Нурлан Ахильбеков.

Сейчас подъемные для врачей в Акмолинской области составляют 5 млн тенге. Несколько лет назад в одном из кокшетауских вузов открыли факультет общей медицины. Первые его выпускники сейчас проходят резидентуру. В будущем их планируется направлять на практику в районы области – туда, где есть нехватка врачей-кардиологов.

Ранее Zakon.kz писал, что в Акмолинской области в суде рассматривается уголовное дело в отношении фельдшера. Он обвиняется по статье 320 части 2 УК "Неоказание медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью". Дело находится на стадии предварительного слушания.

А в Алматинской области спасли родильницу, у которой четыре раза останавливалось сердце. Аналогичное спасение произошло в Астане – сотрудники городской многопрофильной больницы №2 оказали помощь беременной женщине.