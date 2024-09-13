Исключение части болезней из ГОБМП: как это скажется на пациентах

В последнее время на самом высоком уровне звучат доводы о необходимости наведения порядка в пакетах ГОБМП и ОСМС. Zakon.kz разбирался, как именно власти планируют "перетасовать" услуги для граждан.

2 сентября текущего года в ходе своего Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев среди прочих затронул проблемы системы здравоохранения в стране. Он отметил "перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования", породившие "волну фальсификаций".

"Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", – заявил Токаев.

Выход из ситуации главе государства виделся в формировании единого пакета базовой государственной медицинской помощи, который был бы сбалансирован с точки зрения возможностей бюджета.

"Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу", – резюмировал президент.

Сразу после Послания мы обратились за комментарием к известному казахстанскому акушеру-гинекологу, репродуктологу Вячеславу Локшину – хотелось получить мнение, так сказать, "из первых рук", от человека, непосредственно сталкивающегося с победами и поражениями отечественной медицины. И он поддержал озвученную Касым-Жомартом Токаевым инициативу:

"Должен быть четко определен гарантированный объем, за который платит государство, и объем дополнительной медицинской помощи, который входит в ОСМС. Я думаю, что еще, по-хорошему, нужно установить третий объем, который может покрываться дополнительным страхованием или платными услугами. Когда человеку приходится платить деньги за то, что входит в гарантированный объем или объем помощи в рамках ОСМС, это нечестно, это мошенничество".

Доктор также рассказал о случаях задержки оплаты услуг со стороны государства, из-за которых, скажем, плановая операция по ОСМС становилась экстренной и проводилась в рамках ГОБМП, тем самым увеличивая затраты гарантированного объема.

И вот чиновники взялись за дело. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова подчеркнула: необходимо разграничить заболевания, которые находятся в гарантированном пакете и в пакете страховом, дабы избежать наблюдаемых сейчас "перетоков".

Еще один аргумент в пользу "проведения границ" несколько смутил казахстанцев, раскритиковавших предложенную меру в комментариях – "система страхования является все еще не такой привлекательной, какой она должна быть".

Некоторые рассудили, что украшать лицо отечественного ОСМС должны качественные услуги и сервис, но никак не урезание дармовых благ.

Впрочем, важнее, что конкретно собираются "ампутировать" у гарантированного пакета, дабы привлекательно увеличить объемы страхового. Поэтому вернемся к спичу министра:

"Перетоки у нас наблюдаются между двумя пакетами – это в части 13 социально значимых заболеваний, которые находятся сегодня в обоих пакетах, и 22 заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. В связи с тем, что на местах это сложно администрировать врачу, финансирование сегодня между двумя пакетами также не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему. Поэтому планируется поэтапный переток из пакета ГОБМП в пакет ОСМС некоторых заболеваний: из 13 социально значимых заболеваний семь мы переводим в ОСМС. Но шесть – это туберкулез, онкологические заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ, СПИД, орфанные заболевания – остаются в пакете ГОБМП".

О каких конкретно семи "кочующих" недугах речь? Сверяемся с перечнем. Исходя из слов Альназаровой, "подопечными" соцмедстрахования окажутся:

Сахарный диабет. Психические, поведенческие расстройства (среди которых депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, асоциальное поведение и шизофрения. – Прим. авт.). Детский церебральный паралич. Острый инфаркт миокарда. Ревматизм. Системные поражения соединительной ткани (при которых страдают многие органы – кожа, легкие, сердце, почки, суставы и т.д.). Дегенеративные болезни нервной системы (к ним относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона). Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (самый известный пример из списка этих болячек – рассеянный склероз).

Словом, не насморк какой-нибудь. Спрашивается, целесообразно ли убирать столь серьезные диагнозы из гарантированного объема, если – в теории – больной может не иметь возможности делать отчисления и, соответственно, не быть застрахованным?

Уже знакомый читателю медик Вячеслав Локшин успокоил: большинство этих пациентов – льготники.

По информации с сайта egov.kz, в льготные категории входят:

дети до 18 лет;

неработающие беременные женщины;

неработающие лица, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет;

лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

лица, ухаживающие за инвалидами с детства;

инвалиды;

пенсионеры и ветераны ВОВ;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

лица, зарегистрированные в качестве безработных;

неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;

неработающие кандасы;

лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности;

лица, содержащиеся в следственных изоляторах.

Все они застрахованы за счет государства.

Однако… Возьмем в качестве печального примера стариков с деменцией. Самая распространенная причина деменции (60-80% случаев) – как раз болезнь Альцгеймера, которую собираются вытолкнуть из "гнезда" ГОБМП.

Такие пациенты попадают в льготную категорию как люди с инвалидностью. Вернее, должны попадать.

"Даже в оформлении инвалидности у нас отказывают, часто дезинформируют, говорят, что пенсионерам инвалидность якобы не оформляют. Либо говорят, что пенсионер при оформлении инвалидности якобы теряет трудовую пенсию, ему назначат только маленькое пособие по инвалидности. Это все неправда, дезинформация, эйджизм. Я считаю, это преступление. Мы не имеем права отказывать семье, пациентам в оформлении инвалидности. Часто это инвалидность 1-2 группы со средней стадией заболевания – пациент уже не может проживать один, ему нужен круглосуточный присмотр, наблюдение, забота и уход. А это значит, что кто-то должен оставаться рядом. Поэтому люди, которые вынуждены ухаживать за пациентом с деменцией, должны получать статус индивидуального помощника и пособие по уходу. В этом тоже у нас отказывают на комиссиях, причем это негласное правило, нигде в приказах это не написано. Я каждый раз по этому поводу возмущаюсь, но ничего не могу доказать", – объясняла нам ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова.

Помощь от государства, по словам Жолдасовой, меж тем представлена двумя бесплатными препаратами – донепезилом и мемантином. Да и за них еще нужно "повоевать".

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"Самое слабое место – в отношении деменции лекарства выдают только по диагнозу "болезнь Альцгеймера", то есть другие виды деменций – около 100 заболеваний могут привести к ней – исключаются вообще. Сколько я пишу в Минздрав и поднимаю этот вопрос, ответа никакого не получаю", – заключила психотерапевт.

Она считает, что посредством данных нововведений власти банально пытаются снизить нагрузку на госбюджет.

Остается только надеяться, что впредь преференции для некоторых казахстанцев "на бумаге" помогут им не выпасть за борт и ГОБМП, и ОСМС на практике. И контроль за этим будет соответствующий.