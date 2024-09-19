"Меня изуродовали, жить не хотелось": почему история астанчанки должна убедить не мириться с насилием

Больше двух десятков ударов в голову и в лицо на глазах у маленьких детей нанес житель Астаны своей супруге. Алтынай Нурсолтанова перенесла несколько операций, получила инвалидность. О том, почему нельзя мириться с насилием, в материале корреспондента Zakon.kz.

Столичный суд приговорил А. к 6,8 года лишения свободы, а спустя почти полтора года Зерендинский суд удовлетворил ходатайство осужденного о его переводе из общей колонии в учреждение минимальной безопасности.

Тревожные звоночки

Страшные события в молодой семье произошли в ночь с 17 на 18 марта 2022 года. Алтынай рассказала, что в тот день в Астану из Семея приехала ее подруга, предложила встретиться. С согласия мужа молодая женщина, предварительно накормив и уложив спать детей, вышла из дому было уже примерно 22 часа.

"В 23:30 видеозвонок, мол, ты где? Приехала домой, было немного за полночь. Ложусь рядом с ним, меня пинают: пошла вон. Нецензурная брань. Завязалась ссора, взаимные оскорбления. Дети проснулись, плакали. Я пошла на кухню с сыном, он стоял, пил воду. Выходя из комнаты, почувствовала удар по голове сзади чем-то тяжелым. Взялась за голову, она вся в крови, меня стали пинать. Бил именно в голову и лицо. Прошу остановиться, старший сын плакал: не бей маму", – воспоминания о событиях той ночи и сегодня приводят Алтынай в ужас.

Молодые люди поженились в 2019 году, после семи лет отношений. Они из одного города Семея. На момент знакомства Алтынай было 18, она училась на первом курсе медицинского. Он не раз предлагал ей сыграть свадьбу, но девушка хотела сначала окончить учебу. После четвертого курса она выиграла грант в магистратуру в Нагасакском университете (Япония). Но жених поставил вопрос ребром: магистратура или свадьба. Девушка выбрала создать семью с возлюбленным.

Однако поженились они, так сказать, со второго раза. В первый Алтынай предложила свадьбу отменить: были тревожные звоночки. И все же любовь оказалась сильней. Звоночки превратились в колокола, когда она ждала первенца: супруг избил "глубоко беременную" жену в паркинге.

"Верила, что это не повторится. Что это недоразумение. Что я сама виновата, вывела его из себя. Абьюзеры так часто говорят. И я начала в это верить. Только теперь, работая с психологом, я смогла в полной степени осознать, что и почему со мной происходило", – с болью говорит героиня.

Рукоприкладство повторилось, и не раз. Были и переломанная мебель, и стуки в дверь испуганных соседей, и плач перепуганных детей, и пару дней в СИЗО, и защитное предписание, и экспертиза, и даже суд. В общем, все по сценарию – несмотря на внешнюю интеллигентность и благообразность молодой семьи…

Какое-то время супруги жили отдельно, а потом помирились.

"Понимаю, что совершила огромную ошибку. Звучит банально, но думала о мальчиках – переживала, как они будут расти без отца. Верила, что исправится. Он, в свою очередь, убеждал, что исправится", – признается Алтынай.

"Плач детей держал меня в сознании"

Но вернемся к событиям страшной ночи. Сыновьям, кстати, на чьих глазах происходило изуверство, было всего два и один год. После совершения преступления их отца сразу лишили родительских прав.

В ту ночь бывший супруг, по словам Алтынай, куда-то убежал, предварительно позвонив родным. Те же, приехав, вместо того, чтобы оказать помощь, попытались скрыть следы преступления.

Скорую вызвала мама пострадавшей, которая в тот момент находилась в Алматы.

"Я еле доползла до телефона, набрала маму и сказала, что теряю сознание. Слышала плач детей. Видимо, он и держал меня в сознании. На четвереньках пыталась доползти до ванны. Малыши дрожали и плакали. Трубку мама не положила, чтобы понимать, что происходит в квартире", – отметила она.

У Алтынай была сломана челюсть. Она перенесла множественные переломы, в том числе лобной и теменной костей. Перелом орбиты лица. Перелом костей черепа, левый глаз проваливался в пазуху.

"Делали репозицию костей в Астане, потом трансплантацию костей лица и черепа – уже в московской клинике. Вместо размозженных костей ставили металлические пластины – операция длилась 9,5 часа", – рассказала героиня.

После этой операции врачи долго не давали девушке ни зеркало, ни телефон.

"Однажды я все же выпросила телефон, чтобы позвонить родным. И когда увидела отражение в камере, начала все с себя срывать. Меня изуродовали, жить не хотелось. А мне говорили, это чудо и огромное счастье, что я осталась жива", – с горечью вспоминает Алтынай.

Тем временем шло следствие, у нее были опасения, что вердикт может оказаться необъективным. Поэтому молодая женщина решилась рассказать журналистам и показать общественности свое лицо. Она связалась с журналистами, уполномоченным по правам человека.

Фото предоставлено Алтынай Нурсолтановой

Нужна новая операция

Суд признал виновным А. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью (статья 106 часть 2 пункт 4 Уголовного кодекса) и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. В марте 2023 года апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Пострадавшая считает его чрезмерно мягким, осужденный же, по-видимому, слишком суровым: спустя короткое время он подал ходатайство об облегчении условий содержания.

"В июне 2024 года ему отказали, а в июле, то есть спустя почти полтора года после вступления приговора в законную силу, Зерендинский суд, не учитывая всех последствий совершенного им преступления для меня, удовлетворил ходатайство о его переводе в учреждение минимальной безопасности", – говорит Алтынай Нурсолтанова.

А последствия очень серьезные. Алтынай дали третью группу инвалидности, героиня осознает, что вся ее жизнь отныне будет борьбой за здоровье. Ей предстоит новая операция в зарубежной клинике: спустя время последовали новые осложнения.

"Поврежден зрительный нерв, идет двоение и косоглазие, начался остеомиелит – гнойно-некротический процесс, "живых" костей на лице не осталось, начали гнить мягкие ткани. Вялотекущий остеомиелит может перейти на здоровую половину лица. Одним словом, нужна новая операция", – пояснила собеседница корреспонденту Zakon.kz.

17 нарушений порядка в колонии

На днях апелляционная коллегия Акмолинского областного суда отменила постановление суда первой инстанции в отношении осужденного А. о переводе его в учреждение минимальной безопасности.

"Согласно представленным суду первой инстанции материалам, А. характеризовался положительно, отбыл установленную законом часть срока (2 года 7 месяцев 26 дней). Имеет поощрения и вторую положительную степень поведения. За период отбывания наказания нарушений не допускал, взысканий не имеет. Принимает активное участие в мероприятиях учреждения. Взысканные приговором суда исковые требования погасил в полном объеме. Состоит в добровольной организации осужденных. Своим поведением оказывает положительное влияние на других осужденных. Совет воспитателей отряда рекомендовал перевод в учреждение минимальной безопасности", – отмечается в материалах дела.

Коллегия же областного суда установила, что А. имеет 17 нарушений порядка отбывания наказания.

"Вместе с тем решением суда от 23 июля 2024 года с А. взысканы в пользу пострадавшей в счет возмещения вреда здоровью понесенные расходы – около 3 млн тенге. Возбуждено исполнительное производство, решение суда не исполнено", – пояснили в областном суде.

Суд также учел мнение потерпевшей. Молодая женщина прошла ад, ее история – более чем убедительный урок для тысяч казахстанских женщин.

Стоит отметить, что проблема семейно-бытового насилия в Казахстане не снижает своей остроты. Так, с начала 2024 года по август включительно в стране зафиксировано 1,6 тысячи уголовных преступлений – это почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. С января по август имели место более 600 случаев побоев, и это почти 40% от общего числа уголовных правонарушений. Далее следуют умышленное причинение легкого вреда здоровью (более 350), среднего (свыше 200).

Удручает, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, как в случае с Алтынай, также имеет большую долю, их с начала года семейными дебоширами совершено около 190. Убийством домашние скандалы закончились в 74 случаях. Также за это время имели место по 27 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

Вместе с тем в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. В стране заработали законы, отстаивающие права женщин и безопасности несовершеннолетних. Примириться стороны могут лишь единожды – в суде.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на необходимости предупреждения трагедий на семейно-бытовой почве. Он отметил: важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия.

Президент призвал противодействовать любым попыткам оправдания антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма, решительно и единодушно выступать против беззакония и жестокости. Казахстанское общество должно отторгать любое нарушение норм и правил, любое неуважение к общечеловеческим ценностям.

Как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью, Zakon.kz писал здесь.