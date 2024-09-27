Мороз диктует свои правила: зоопарк в Алматы переходит на зимний режим работы

Стало известно, что зверей переселяют в теплые вольеры. Теперь животных алматинцы и гости мегаполиса смогут посмотреть с 09:00 до 17:00. Как будут пережидать холода теплолюбивые обитатели, а кто будет радоваться снегу и морозу вместе с людьми – в материале Zakon.kz.

Алматинский зоопарк – один из старейших зоологических парков Казахстана. Он был основан в 1937 году.

Зоопарк раскинулся у подножия северного склона горы Кок-Тобе на территории в 20,645 га. Коллекция питомцев насчитывает около 3900 особей и более 370 видов животных.

Больше половины жителей зоопарка – животные, которые приспособлены к алматинской зиме. У многих зверей и птиц по два вида жилья: на летний и зимний периоды. У некоторых эти домики совмещены, чтобы была возможность прогуливаться на свежем воздухе. Например, так переживают зиму львы, пума, слоны, бегемоты, приматы, зебры и прочие животные.

Фото: КГКП "Алматинский зоологический парк"

Обитатели Алматинского зоопарка размещены в семи секциях: хищных млекопитающих, копытных, приматов, хищных птиц, экзотических птиц, экзотариуме, аквариуме.



Как рассказала представитель зоопарка, руководитель отдела развития и связи с общественностью КГКП "Алматинский зоологический парк" Акжами Рахимова, на зимний режим помещения зоопарка переводятся постепенно, основываясь на продолжительность светового дня.

"К 15 октября зоопарк в Алматы окончательно переходит на зимний режим работы. Касса принимает посетителей до 17:00, зоопарк закрывается в 18:00. Режим меняется в связи с сокращением длительности светового дня. Вольеры все приводятся в порядок, дезинфицируют, если нуждаются в текущем ремонте, то их благоустраивают. Все теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры: слонов, бегемотов, жирафов, обезьян, львов, ягуаров, тапиров и других". Акжами Рахимова

Фото: КГКП "Алматинский зоологический парк"

При этом зоопарк не опирается на календарные сроки, а ориентируется по текущей температуре воздуха в городе. Вчера, 26 сентября, в Алматы резко похолодало. И сотрудники в срочном порядке перевели приматов в теплое зимнее помещение. Как рассказали в зоопарке, в основном здесь человекообразные обезьяны, которые могут простыть, так как подвержены всем заболеваниям, которыми страдают люди.

"Только слоны, бегемоты, жирафы хорошо себя чувствуют на открытом воздухе осенью, пока ночная температура не опустится ниже +13°. Мы стараемся приблизить их среду обитания к естественной и максимально возможный период содержать на свежем воздухе под солнечными лучами," – рассказала Акжами Рахимова.

Специалист отметила, что зимой практически все животные будут в доступе, кроме тапиров, пеликанов, зебр и антилопы гну. Это объясняется тем, что помещения для их пребывания, которые построены еще в 60-х годах, изначально не приспособлены к осмотру животных посетителями в зимнее время.



"В зимнике у нас находится павильон со слонами, бегемотами, приматы, крокодилы и все обитатели "Экзотариума". Также теплые помещения у жирафов, львов, ягуаров. Попугаи почти круглогодично находятся в теплом павильоне. Они доступны к просмотру любителям животных в холодное время года", – добавила собеседница.

Фото: Instagram/almatyzoo

На улице в холодное время года комфортно себя чувствуют животные, которые и в природе живут в таких условиях, пояснила специалист. К ним относятся амурские тигры, полярные волки, пумы, леопарды, медведи, олени, лани, журавли и хищные птицы – так называемые животные среднего пояса, не тропические, все они переносят алматинскую зиму отлично.



"Не скажу, что кто-то из наших животных любит снег. Но бывает, что на прогулку мы можем выпустить льва. Чаще во время оттепели. Но мы стараемся не подвергать опасности наших любимцев и не оставлять их в холодную погоду на открытом воздухе. А так теплолюбивые животные все у нас в вольерах, а звери умеренного пояса – на улице", – добавила в беседе представитель зоопарка.

Фото: КГКП "Алматинский зоологический парк"

В террариуме зоологического парка представлено несколько видов черепах: красноухая, малайская, степная, амбоинская, жёлто-пятнистая горбатая и китайский трионикс. Из рептилий – представители подотрядов ящериц и змеи, среди которых особый интерес у посетителей вызывают тигровый и сетчатый питоны и водяные драконы.

Разнообразна экспозиция сухопутных и водоплавающих птиц. На озерах и прудах живут различные виды лебедей, уток и гусей. Все они отлично переносят алматинскую зиму. В зимники переводят только пеликанов и фламинго, а еще теплолюбивых уток-мандаринок.

Фото: Instagram/almatyzoo

Крупнейшие из всех живущих на Земле нелетающих птиц в Алматинском зоопарке – эму. Они обитают в просторных вольерах. Зиму они комфортно пережидают в своих теплых домиках с большими окнами. Посетители могут их наблюдать круглогодично.



Вместе с тем зоопарк работает над возведением новых современных вольеров. Информация об этом появится на официальных страничках парка, пояснила Акжами.



"Готовим проектно-сметную документацию большого комплекса: "Африканская саванна", "Арктика", а также вольеры для снежных барсов и рыси. Эти четыре больших проекта у нас уже почти на стадии завершения. После прохождения положительной экспертизы проекты будут переданы на строительство. Таким образом, мы улучшим содержание слонов, бегемотов, зебр, которые станут доступными к наблюдению для гостей зоопарка круглый год. А также полярных волков, медведей, песцов, снежных барсов и рыси". Акжами Рахимова

Также она рассказала, что в Алматинском зоопарке не так давно появились новые обитатели: выдры, птица Аргус.

"Все животные для нас бесценны. Все стараются отдавать максимально заботы и внимания каждому. Тем более от самочувствия зверя зависит занятость каждого сотрудника", – отметила специалист.

Фото: КГКП "Алматинский зоологический парк"

Питание

Кормление животных в зоопарке осуществляется строго по научно-разработанному рациону, принятому и одобренному во многих развитых странах. За этим строго следят, так как питание – основа благополучия и здоровья подопечных зоологического парка. Специалисты учреждения подбирают каждому виду оптимальный для него рацион и соответствующий режим кормления. Питание сбалансировано, без перекорма, так как от него звери также рискуют пострадать.

По словам специалиста, основы рациона питания в холодное время года для зверей практически не изменятся, за исключением разновидностей сезонных фруктов для обезьян.

"Очевидно, что малины, клубники, арбузов в рационе кормления уже не будет. Но вместо них появятся апельсины, мандарины, манго и авокадо". Акжами Рахимова

С 1 октября в Алматинском зоопарке будет проходить акция по сбору желудей. Желающие смогут обменять собранные желуди на бесплатные билеты. Акция проводится ежегодно на протяжении месяца.

"Это не основной корм животным. Это для них полезная питательная подкормка. Особенно для парнокопытных млекопитающих: кабанов, оленей, жирафов и верблюдов. Им достаточно горсточки, такая витаминная пища не подразумевает под собой кормление животного ведрами. Всех собранных алматинцами плодов хватает жителям зоопарка почти до декабря месяца", – заключила Акжами Рахимова.

Акция по сбору желудей для обитателей зоопарка стала традиционной. В первый год акции для питомцев зоосада собрали 3,5 тонны желудей, в 2016-м был рекорд – семь тонн. Примечательно, но в 2017-м году ее участники – семья Фроловых – собрали для животных 900 килограммов желудей.