Как кызылординец собрал почти полувековой архив местной футбольной команды

Кызылординец Женис Кожамкулов вот уже почти 50 лет собирает архив областной футбольной команды "Кайсар" – со дня ее образования. В нем он хранит все, что касается истории команды: программы матчей, буклеты, билеты, биографии игроков, книги о футболе и редкие фотографии, передает Zakon.kz.

Футбольная статистика — это хобби Жениса Кожамкулова. Ею он занялся в 1980 году, когда ему было 13 лет. К этому времени он уже многое знал о футболе и сам играл в алматинской команде, так как в то время его семья жила в Алма-Ате (старое название города Алматы).

"Мой папа тогда учился в медицинском институте в Алма-Ате. Отец и его друзья часто брали меня посмотреть игру "Кайрата". Моим кумиром был Олег Блохин. В школьные годы я записался в секцию футбола, далее играл в КФК "Жастар", "Орбита", "Автомобилист", за сборную политехникума. Когда в Москве в 1980 году началась Олимпиада, мне в руки попалась книга спортивного журналиста и футбольного статистика Константина Есенина "Москва футбольная". Прочитав ее, я влюбился в статистику, и меня потянуло в мир цифр, очков и таблиц. Так я решил сам собирать все данные о "Кайрате" и "Динамо" (Киев), и у меня в коллекции появились календари-справочники, программки, футболки и буклеты на футбольную тему", — рассказывает Женис Кожамкулов.

К слову, Константин Есенин является сыном поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.

Позже семья Кожамкуловых переехала в Кызылорду, где Женис стал посещать все матчи местной футбольной команды. В 1992 году он получил письмо из Семипалатинска (старое название города Семей. –Прим. ред.) от одного из ведущих футбольных статистиков Казахстана Станислава Сарсекова, где он писал, что в Кызылорде нет человека, кто подробно знал бы о местной футбольной команде "Кайсар". Эти слова задели самолюбие Кожамкулова, и он стал собирать материалы о "Кайсаре", обошел все городские и областные библиотеки, архивы. Пообщался со всеми ветеранами кызылординского футбола, с журналистами. Так он начал собирать архив команды.

Сейчас в Кызылорде нет ни одного человека, который бы знал о "Кайсаре" больше Жениса Кожамкулова. А еще у него есть уникальные книги — биографии мировых звезд футбола, и когда-то ему за каждую из них предлагали по 2-3 тысячи долларов. Но, несмотря на то, что хотели их купить в тяжелое время, в 1990 годах, он не продал ни одну из них. Несколько лет назад на кызылординском стадионе затеяли ремонт. Тогда половину архива "Кайсара", которую собирало руководство клуба, потеряли. То, что осталось, было передано на хранение Женису Кожамкулову. До сих пор они находятся у футболофила. Архив свой он оцифровал, но пока наполовину.

Сейчас кызылординский историк футбола восстанавливается после тяжелой болезни, но, как только позволит здоровье, снова примется за оцифровку своих архивов.

Фото предоставлено героем материала

Герой Zakon.kz рассказывает очень интересные факты. Например, первое название команды — "Кызылорда". Первым ее тренером был Петр Боголюбов из России. В то время, чтобы получать хорошую заработную плату, футболисты числились в разных коллективах. Кто-то был трудоустроен как сторож и еще как водитель, кто-то – как грузчик и сторож. И только после развала СССР футболисты смогли оформляться на работу как профессиональные спортсмены с соответствующей зарплатой.

Еще один интересный факт: в кызылординской команде играли легенды советского и казахстанского футбола. Один из них – Абиль Калымбетов, его знал весь Советский Союз. Играл в команде и легендарный Тлеухан Турмагамбетов — знаменитый игрок сборной СССР. Оба они кызылординцы.

Благодаря своему увлечению Женис Кожамкулов стал соавтором трехтомника "Казахстанский футбол 1913 – 2004", вышедшего к юбилею отечественного футбола. Авторским коллективом была проделана кропотливая работа над изданием этой книги. За три года подготовки издания было перерыто множество архивных документов, и к 90-летию казахстанского футбола авторам удалось выпустить три тома.

На вопрос, каким футбол был тогда и сейчас, футболофил ответил, что тогда играли за идею, а сейчас — за деньги.

"Команда у нас молодая и перспективная, нужно время для ее становления. Самое главное – нужно выделять финансы для развития инфраструктуры и воспитывать молодежь. Необходимо поднимать детский футбол в регионе и не допускать второсортных легионеров", – поделился своим мнением кызылординский футболофил.

По его словам, в советское время у казахстанских команд была своя школа воспитания футболистов. Поэтому они были на ведущих позициях.

"Сейчас мы поднимаем детский футбол, уже подрастает новое поколение, и есть надежда, что рано или поздно гимн Казахстана прозвучит на чемпионате мира и Европы", – надеется герой Zakon.kz.

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