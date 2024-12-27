Итоги года: самые обсуждаемые события уходящего 2024-го

Уж чего-чего, а тем для разговоров в уходящем году хватало, равно как и поводов для людских тревог. Zakon.kz предлагает вспомнить, что больше всего волновало нас в этот период.

Сильное землетрясение в Алматы

Полночь 23 января надолго запомнится жителям южной столицы ощутимой "дрожью земли". После произошедшего люди писали в чатах, что трясло довольно продолжительное время. Стены домов, мебель и люстры "ходили ходуном". Как выяснилось позже, имели место подземные толчки на 5 баллов.

В час ночи и без того напуганных горожан "подкинуло" еще раз. ДЧС обратился к народу с просьбой сохранять спокойствие, но многие, не выдержав напряжения, стали спешно покидать дома и выезжать за пределы буйствующего Алматы. Оттого на обычно полупустынных ночных трассах образовались "пробки", а таксисты под шумок "зарядили" неподъемные ценники на свои услуги.

Фото: Zakon.kz

Как это часто бывает на фоне, во всех смыслах, потрясения, соцсети полнились пугающими фейками.

Город справлялся с вызовом, как мог: открыл горячую линию и пункты сбора. Аким Алматы Ерболат Досаев провел экстренное совещание оперативного штаба.

Фото: Zakon.kz

Президент счел ответственные органы не в полной мере готовыми к принятию незамедлительных мер при ЧС, но назвал правильным решение властей "яблочного города" не включать сирену.

Ситуация повторилась практически в точности 4 марта.

Фото: Zakon.kz

Позитивная сторона – по итогам были сделаны выводы.

Смена часового пояса

Разговоры о переходе Казахстана на единый часовой пояс начались еще в 2023 году, однако, по состоянию на январь 2024-го, решение еще не было принятым окончательно. Впрочем, достаточно быстро стрелка отечественных часов все-таки перекрутилась в сторону необходимости такой меры, поскольку "участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному".

После по стране прокатилась волна недовольств граждан и, как противовес, выступлений экспертов-сторонников перехода. СМИ в свою очередь делились с соотечественниками лайфхаками о том, как подготовить технику к глобальному обнулению и банально не проспать важные дела.

Казахстанские банки пошли на опережение и сразу предупредили клиентов о возможных сбоях.

И вот 1 марта – случилось. Естественно, не без курьезов. Одних подвели гаджеты, других – eGov.kz, внезапно сдвинувший даты рождения в документах на день.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Даже принесенные извинения за казус не убедили большинство казахстанцев в правильности часового единения. Вопросы о возможности обратного путешествия во времени звучали все чаще и настойчивее.

Когда разговоры на кухне не дали плодов, люди выплеснули их содержание в петицию, быстро набравшую 50 тыс. голосов, а это означало, что госорганам придется ее рассмотреть.

Фото: epetition.kz

Рабочие группы заседали, а Минтруда тем временем советовало недовольным воспользоваться механизмами для гибкого регулирования рабочего времени. Мол, не хотите видеть солнце только на картинке – идите на поклон к работодателю.

Не знаем, как до боссов, но до суда один из противников ранних закатов все-таки дошел. Правда, ушел оттуда ни с чем. Суд счел, что требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Хронометражное противостояние пока не окончено. Видимо, даже в спорах о времени "нужно время, чтобы сделать выводы".

Паводки

Паводки 2024 года ученые назвали масштабным стихийным бедствием за последние 80 лет. Пострадал от неконтролируемых водных потоков не только Казахстан.

Фото: Zakon.kz

В случае с нашей страной основной удар пришелся на Актюбинскую, Атыраускую, Костанайскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую и Акмолинскую области.

Граждане продемонстрировали потрясающее единство на фоне тревожных событий. На борьбу со стихией выходили всем миром, в подтопленные регионы направлялась гуманитарная помощь.

Фото: МЧС РК

Тем не менее многие люди остались без крова: залитые грязной жижей дома в ряде случаев не поддавались восстановлению. Для оставшихся на улице жителей власти ремонтировали и строили жилье, возмещали убытки фермерам. Не прохлаждался тогда и бизнес, так же подставивший людям плечо в темные времена.

Ознакомиться с хроникой паводков-2024 подробнее вы можете здесь.

Строительство АЭС

Тема строительства в нашей стране атомной электростанции ожидаемо расколола общественность надвое – одни, углубившись в рассуждения экспертного сообщества, поддержали идею, мотивировав это угрозой скорого энергетического дефицита, другие страшились ядерного реактора под боком.

Жирную точку в спорах поставил прошедший 6 октября референдум.

Казахстанцы показали высокую активность на голосовании, внимание к мероприятию привлекали яркими костюмами, ретро-машинами и национальными песнями.

Фото: Elorda.aqparat

В стороне не остались известные артисты, спортсмены и, конечно, политики.

Фото: Instagram/dos_mukasan_official

К 11 часам утра явка приблизилась к 40%, а по состоянию на 14:00 референдум уже был признан состоявшимся, поскольку свою позицию по вопросу выразили более половины избирателей.

Избирательные участки завершили работу в 20:00.

Итоги таковы:

"За" проголосовали 71,12%, или 5 561 937 человек из принявших участие в голосовании. "Против" проголосовал 2 045 271 человек. Число бюллетеней, в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, составило 130 267.

Так что АЭС в Казахстане – быть.

Дело Салтанат

9 ноября 2023 года СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о задержании экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Якобы в столичном ресторане Bau между супругами произошел конфликт, переросший в избиение женщины подвыпившим Бишимбаевым. В полиции тогда подтвердили факт гибели от побоев, но имени задержанного не раскрыли.

Фото: Instagram/aitym

Предположения журналистов подтвердились – фигурантом тогда только набирающего обороты разбирательства действительно оказался экс-чиновник, ранее уже посидевший на скамье подсудимых из-за громкого коррупционного скандала.

Позднее в деле появился еще один подозреваемый – директор злополучного гастроцентра, по совместительству двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, которому вменили недонесение о преступлении.

Фото: Telegram/Jogargy_sot

В конце ноября того же года заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса рассказал, что некогда министра подозревают в убийстве с особой жестокостью.

Досудебное расследование по делу завершилось лишь в январе 2024-го. К убийству с особой жестокостью в "копилку" Бишимбаева добавилась еще одна статья – "Истязания".

В суд материалы поступили в конце февраля. Параллельно с этим участились попытки иных блогеров обелить обвиняемого в глазах общественности.

Предварительное слушание прошло 11 марта 2024 года. Вину Куандык Бишимбаев не признал, но заявил, что хотел бы, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей, и ходатайствовал об открытом процессе, с прессой в зале и онлайн-трансляцией. Так начался судебный процесс, приковавший к экранам миллионы неравнодушных зрителей из разных стран.

По версии обвинения, 8 ноября 2023 года, находясь в алкогольном опьянении и пользуясь своим физическим превосходством, Бишимбаев в холле ресторана нанес серию сокрушительных для женщины ударов кулаками по голове, от которых она упала на пол. После этого стал пинать ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее. Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, от чего последняя потеряла сознание и скончалась на месте.

В продолжении прокурор заявила, что уже 9 ноября Бишимбаев позвонил директору гастроцентра Байжанову и приказал тому приехать на работу, где впоследствии потребовал распустить персонал ресторана, удалить записи с видеокамер и оставить ложные следы геолокации с помощью телефона убитой.

Защита экс-министра билась за переквалификацию его действий в "Причинение смерти по неосторожности".

Сам подзащитный также настаивал на том, что случившееся не было умышленным фактом душегубства, и даже обвинил семью погибшей в искажении информации. Более того, с его слов, Салтанат сама нанесла себе увечья, когда, теряя равновесие, билась то о кафель, то об унитаз.

Бахытжан Байжанов в суде придерживался следующей позиции: просто не увидел, не смог понять, что на самом деле происходит. Думал, девушка просто спит. Вину свою он также не признал.

Несмотря на старания Бишимбаева и Байжанова, линию защиты, основанную в том числе на попытках бросить тень на личность убитой, суд остался равнодушен к их доводам и счел вину подсудимых доказанной в полном объеме. Первого приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, второго – к четырем годам в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Не помогли и апелляционные жалобы.

Впрочем, грянувшей чуть не на весь мир победой отечественной Фемиды история не окончилась – после скандала в Казахстане серьезно ужесточили законодательство в сфере семейно-бытового насилия.

Авиакатастрофа близ Актау

2024 год уходит от нас на печальной ноте.

25 декабря близ Актау упал пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный.

Момент крушения удалось заснять очевидцам, страшные видео стремительно облетели соцсети и мессенджеры.

После жесткого столкновения с землей самолет взорвался и загорелся. Разумеется, на место немедленно выдвинулись спасатели, однако даже раньше них с подмогой подоспели сотрудники местной подстанции, находившиеся неподалеку и своими глазами наблюдавшие трагедию. Именно они первыми взялись вытаскивать выживших из обломков воздушного судна.

Вообще надо сказать, что произошедшее объединило разных людей из разных стран. Сотни актаусцев откликнулись на призыв областного Центра крови о сдаче крови и плазмы для пострадавших. К консульству Азербайджана несли цветы. Жители Мангистау трогательно попрощались с гражданами Азербайджана, возвращавшимися домой.

Фото: Zakon.kz

В роковой полет отправились 69 человек, в том числе шестеро казахстанцев. Выжили лишь 29. Наших сограждан в списке выживших, к сожалению, нет. Семьям погибших обещают оказать помощь. В причинах авиакатастрофы разбираются компетентные органы.