Актаусцы несут цветы к консульству, а родственники встретились с пострадавшими в авиакатастрофе

Врачи отмечают – пока проводилась идентификация поступивших в больницы пациентов из рухнувшего самолета, они не могли пропустить к ним посетителей. С сегодняшнего дня все приехавшие из других стран родственники могут навестить своих близких, передает корреспондент Zakon.kz.

Наплыв родственников, друзей и знакомых пациентов, пострадавших в страшной авиакатастрофе под Актау, начался в областной больнице еще накануне, 25 декабря 2024 года. Но запускали не всех, так как проходила процедура опознания, и всех выживших удалось идентифицировать только поздно вечером, когда посещение было уже запрещено.

У Гасана Мамедова в том самолете летела сестра его друга. Она выжила, сейчас находится в отделении травматологии. Сам Гасан прилетел в Актау первым же рейсом.

"Друг по состоянию здоровья не смог прилететь, поэтому попросил меня приехать в Актау. Я много раз бывал в этом городе, у меня тут много знакомых, мне сразу же помогли с жильем. Поэтому с аэропорта я тут же помчался в больницу, в списках она была, узнал про ее состояние, передал ей гостинцы и привет от родственников. Но я приехал, когда посещение было уже запрещено, поэтому вот сейчас стою и жду, когда начнутся часы посещения. Конечно, все были в шоке от этой трагедии – это большое горе сразу для нескольких стран. Мы все очень переживали, места себе не находили, а когда появились списки выживших, долго не могли успокоиться, когда увидели, что она жива", – рассказывает мужчина.

Другие же ищут в моргах тела погибших. Им помогают мангистауцы.

"Я когда-то работала с женщиной-азербайджанкой, потом она переехала в Баку, и больше мы не общались. А вчера она меня нашла через соцсети, позвонила, плачет. Оказывается, ее брат летел на этом самолете на свадьбу друга в Грозный. Он погиб. Она сама должна сегодня прилететь, поеду ее встречать. А я приехала из Жанаозена, в первом морге его не было в списках, сейчас поеду во второй. Это огромная трагедия, очень жаль всех погибших", – говорит жительница Жанаозена Айсулу Бекбаева.

В мангистаускую областную многопрофильную больницу вчера поступило 27 пациентов из лайнера, потерпевшего крушение близ Актау. Этим утром российская делегация спецбортом вывезла для дальнейшего лечения в Москву восемь взрослых и одного ребенка.

"Из восьми взрослых, которые находились у нас, четыре были в состоянии средней степени тяжести и еще четыре – тяжелые. У нас в больнице из пострадавших остались только граждане Кыргызстана и Азербайджана. Из них пять пациентов в реанимации, а другие распределены по отделениям. На данный момент в больнице находится делегация Азербайджанской Республики – в ее составе медработники и сотрудники ЧС. Они определяют и оценивают транспортабельность своих граждан. Сейчас планируется транспортировка и этих пациентов", – отмечает Жанар Байманова, руководитель отдела качества медицинских услуг мангистауской областной больницы.

Основная нагрузка накануне легла на мангистауских врачей. Всего при массовом поступлении пострадавших было задействовано более 70 врачей, около 100 медсестер и 50 человек младшего медперсонала.

"Это были не только сотрудники нашей больницы. Облздрав сгруппировал все медицинские организации области. В кадрах дефицита не было. Все было отработано четко, это отметили коллеги из других регионов и стран. Сейчас из национального центра Астаны нам помогают наши коллеги: реаниматологи, нейрохирурги и травматологи. Так как это многопрофильная больница, то мы готовы к таким массовым поступлениям при ЧС – никакого дефицита ни по кадрам, ни по оборудованию, ни по лекарствам нет", – добавила она.

В составе делегаций из других стран прибыли психологи, им помогали местные специалисты и волонтеры.

"Им предоставили переводчиков, поэтому тут проблем не возникло. Пациенты психологически и эмоционально стабильны сейчас. Может быть, пока они еще в шоке, но в любом случае в дальнейшем, конечно, они будут проходить реабилитацию", – говорит врач.

Сейчас сказать, когда точно будут выписаны первые пациенты, невозможно – говорят врачи. Ведь у пострадавших могут развиться поздние осложнения. Поэтому сейчас они находятся под круглосуточным наблюдением.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Между тем мангистаусцы продолжают выражать соболезнования, несут цветы к зданию Генерального консульства Азербайджанской Республики в Актау и оставляют записи в книге соболезнований. Сегодня сюда пришли члены Ассамблеи народа Казахстана и представители общественности, молодежь и жители Актау, чтобы разделить горе с братским народом. На стенах здания консульства появились плакаты со словами скорби.

Фото: акимат Мангистауской области

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

Фото: акимат Мангистауской области

В Казахстане между тем создали правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Всего в роковой полет отправились 69 человек, пятеро из которых – члены экипажа. Премьер-министр Олжас Бектенов после крушения самолета поручил усилить авиационную безопасность.