Новогодние истории: как елочные украшения становятся раритетами и хранят семейные воспоминания
Здесь можно увидеть настоящие раритеты, есть и ватные игрушки, разнообразные поделки, а еще целая коллекция Дедов Морозов и необычные украшения со всех уголков света.
Фото Евгении Морозовой
"Атмосфера нереальная, хоть я прихожу третий год подряд под Новый год на эту выставку, каждый раз вижу что-то новое и интересное. Не могу оторваться от этих фигурок! Светлана Крупко еще и рассказывает много интересных фактов из истории новогодних украшений, как они появились, из чего делали, и какие они вообще были, и поэтому это занимательно вдвойне! Как только попадаешь в зал, появляется новогоднее настроение", — говорит алматинка Евгения Морозова.
Фото Евгении Морозовой
Светлана Крупко собирает новогодние игрушки около 10 лет. Также коллекционирует раритеты. Покупает редкие экземпляры на блошиных рынках Европы, на специальных сайтах. Сейчас в ее коллекции более 10 тысяч разных уникальных вещей — статуэток, предметов из фарфора, самоваров. Всю коллекцию показать посетителям она не может, так как все собрано в коробках, но часть интересных вещей она выносит на выставки.
Хозяйка коллекции с удовольствием рассказывает о своем увлечении. Оказывается, история венецианских игрушек берет начало с викторианской эпохи, и тогда их массово стали мастерить. До этого времени елки украшали яблоками, фруктами и сладостями. С XVII века ель стала символом христианского Рождества и тогда ее стали украшать и ставить в доме. Игрушки венецианской эпохи есть и у Светланы. Они в коллекции самые старые и самые ценные. Есть домики для детей, которые выпущены в конце XIX-начале XX века в Германии. Стоят они целое состояние.
Есть игрушки, которые рекламируют хлеб, мясо, галантерейную лавку, лавку детских игрушек. Их делали из дерева, ваты, фарфора. Светлана владеет и редкой игрушкой-малюткой. У нее – самый первый экземпляр, с паспортом, подписанном комиссией и с сургучной печатью. Оказывается, прежде, чем запустить коллекцию в массовое производство, ее утверждала комиссия, которая ставила печать и пломбу.
Фото Евгении Морозовой
В витринах выставки – особо ценные раритеты. К примеру, есть крошечные восковые фигурки ангелочков: ювелирная работа, кто не знает, что это воск, тот и не поймет, какая это ценность.
Светланы Крупко рассказала, что стеклянные шарики, как украшения, оказывается, появились на елке уже в начале XIX века, и было это штучное производство. Везли их поначалу из Германии, а потом из Петербурга, когда там открыли собственное производство стеклянных игрушек.
В Советском Союзе новогоднюю елку впервые украсили в 1937 году. Специально придумали для нее новогодние игрушки. Это были сказочные и героические персонажи того времени, например, полярников. В тоже время стали делать ватные игрушки из прессованного хлопка.
Фото Евгении Морозовой
В Великую Отечественную войну игрушки были в виде фигурок солдат и военной техники. Тогда было много самодельных игрушек – из бинтов, погон, военных пуговиц.
В 50-е годы елочных игрушек было уже очень много и разных – овощи и фрукты, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, снеговиков, мишек. К расписным елочным шарикам, фигуркам звездочетам и различных сказочных героев добавились елочные украшения из стекляруса.
Когда в 60-е полетел в космос Юрий Гагарин, на елках появились космонавты и ракеты. А в 80-90 годы ХХ века рынки заполонили китайские игрушки. Сейчас идет стремительный спрос на старинные елочные украшения. Мастера создают их точные копии. Популярны украшения хендмейд – самоделки.
Светлана Крупко советует беречь любые игрушки в своем доме. Ведь новогодняя коллекция игрушек в каждом доме – это семейная история.
Ранее сообщалось, что приобретение живой новогодней ели может стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками. Это не только новогоднее украшение, но и потенциальная опасность. Также мишура и елочные игрушки могут быть опасными для жизни.