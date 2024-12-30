Новогодние истории: как елочные украшения становятся раритетами и хранят семейные воспоминания

В Алматы проходит выставка новогодних игрушек "Новогодние чудеса" коллекционера Светланы Крупко. Она продлится до конца января. Хозяйка уникальной коллекции подготовила для посетителей более 200 редких экспонатов, передает Zakon.kz.

Здесь можно увидеть настоящие раритеты, есть и ватные игрушки, разнообразные поделки, а еще целая коллекция Дедов Морозов и необычные украшения со всех уголков света.

Фото Евгении Морозовой

"Атмосфера нереальная, хоть я прихожу третий год подряд под Новый год на эту выставку, каждый раз вижу что-то новое и интересное. Не могу оторваться от этих фигурок! Светлана Крупко еще и рассказывает много интересных фактов из истории новогодних украшений, как они появились, из чего делали, и какие они вообще были, и поэтому это занимательно вдвойне! Как только попадаешь в зал, появляется новогоднее настроение", — говорит алматинка Евгения Морозова.

Фото Евгении Морозовой

Светлана Крупко собирает новогодние игрушки около 10 лет. Также коллекционирует раритеты. Покупает редкие экземпляры на блошиных рынках Европы, на специальных сайтах. Сейчас в ее коллекции более 10 тысяч разных уникальных вещей — статуэток, предметов из фарфора, самоваров. Всю коллекцию показать посетителям она не может, так как все собрано в коробках, но часть интересных вещей она выносит на выставки.

Хозяйка коллекции с удовольствием рассказывает о своем увлечении. Оказывается, история венецианских игрушек берет начало с викторианской эпохи, и тогда их массово стали мастерить. До этого времени елки украшали яблоками, фруктами и сладостями. С XVII века ель стала символом христианского Рождества и тогда ее стали украшать и ставить в доме. Игрушки венецианской эпохи есть и у Светланы. Они в коллекции самые старые и самые ценные. Есть домики для детей, которые выпущены в конце XIX-начале XX века в Германии. Стоят они целое состояние.

Есть игрушки, которые рекламируют хлеб, мясо, галантерейную лавку, лавку детских игрушек. Их делали из дерева, ваты, фарфора. Светлана владеет и редкой игрушкой-малюткой. У нее – самый первый экземпляр, с паспортом, подписанном комиссией и с сургучной печатью. Оказывается, прежде, чем запустить коллекцию в массовое производство, ее утверждала комиссия, которая ставила печать и пломбу.

Фото Евгении Морозовой

В витринах выставки – особо ценные раритеты. К примеру, есть крошечные восковые фигурки ангелочков: ювелирная работа, кто не знает, что это воск, тот и не поймет, какая это ценность.

Светланы Крупко рассказала, что стеклянные шарики, как украшения, оказывается, появились на елке уже в начале XIX века, и было это штучное производство. Везли их поначалу из Германии, а потом из Петербурга, когда там открыли собственное производство стеклянных игрушек.

В Советском Союзе новогоднюю елку впервые украсили в 1937 году. Специально придумали для нее новогодние игрушки. Это были сказочные и героические персонажи того времени, например, полярников. В тоже время стали делать ватные игрушки из прессованного хлопка.

Фото Евгении Морозовой

В Великую Отечественную войну игрушки были в виде фигурок солдат и военной техники. Тогда было много самодельных игрушек – из бинтов, погон, военных пуговиц.

В 50-е годы елочных игрушек было уже очень много и разных – овощи и фрукты, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, снеговиков, мишек. К расписным елочным шарикам, фигуркам звездочетам и различных сказочных героев добавились елочные украшения из стекляруса.

Когда в 60-е полетел в космос Юрий Гагарин, на елках появились космонавты и ракеты. А в 80-90 годы ХХ века рынки заполонили китайские игрушки. Сейчас идет стремительный спрос на старинные елочные украшения. Мастера создают их точные копии. Популярны украшения хендмейд – самоделки.

Светлана Крупко советует беречь любые игрушки в своем доме. Ведь новогодняя коллекция игрушек в каждом доме – это семейная история.

Ранее сообщалось, что приобретение живой новогодней ели может стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками. Это не только новогоднее украшение, но и потенциальная опасность. Также мишура и елочные игрушки могут быть опасными для жизни.