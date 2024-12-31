Гирлянды, пиротехника, алкоголь и простуда, или Как встретить праздник энергичным и здоровым

Считаные часы остаются до одного из главных праздников в году. Большинство казахстанцев уже выбрали меню на новогодний стол, купили наряды и вооружились красочными фейерверками. Но врачи и спасатели знают обратную сторону любимого всеми праздника, сообщает Zakon.kz.

В антирейтинге – травмы и обычное ОРЗ

В погоне за весельем люди часто забывают об элементарных мерах безопасности. В праздничные дни учащаются случаи пожаров, сильных алкогольных отравлений, травм и других непредвиденных ситуаций. К примеру, во время прошлогодних народных гуляний в честь Нового года на пульт скорой помощи Акмолинской области поступило более полутора тысяч обращений.

"Самым распространенным недугом остаются простудные заболевания, ОРЗ. Нередко у детей. Люди в праздничной суматохе чаще всего либо прибегают к самолечению, либо вовсе игнорируют симптомы болезни. А в канун Нового года все идут на концерты, смотреть салюты, кататься на горках. В итоге последствия не заставляют себя долго ждать и сотни людей встречают праздник в больнице. Например, в прошлом году 31 декабря было 300 обращений с ОРЗ по области", – поделилась представитель управления здравоохранения Акмолинской области Камила Абдельманова.

Вторую строчку в анти-рейтинге занимают травмы.

"Это ушибы, сотрясения, открытые раны, переломы, растяжения, вывихи. Получают их в совершенно разных ситуациях. Иногда очень глупых. Можно элементарно поскользнуться на льду и заработать ушиб или перелом. Огромную опасность представляет пиротехника. Факт вроде всем известный, но, тем не менее, из года в год случаи получения травм и ожогов из-за неправильного использования салютов не уменьшаются. Большинство людей ведь думают, чтобы запустить салют, не нужно много знаний, и все легко и просто. Но, как показывает статистика, это заблуждение. Травмы, связанные с салютами и фейерверками, могут быть крайне серьезными, включая ожоги, повреждения глаз и конечностей. В прошлом году с различными травмами, в том числе после неудачных фейерверков, в больницу обратился 271 человек", – добавили в ведомстве.

Алкоголь – причина отравлений и пожаров

В тройку лидирующих жалоб медики также относят аллергии, заболевания желудочно-кишечного тракта, неврологические расстройства и отравления, в том числе алкогольные. Это может быть по причине избытка спирта в организме или из-за употребления некачественного нелицензированного алкоголя. Потому к выбору горячительных напитков на новогоднем столе стоит подходить с особой осторожностью.

"За новогодние праздники в прошлом году в службу скорой медицинской помощи поступило значительное количество вызовов. Так, 31 декабря 2023 года было зарегистрировано 1029 обращений, из которых 917 вызовов. Уже 1 января количество обращений составило 1079, а вызовов – 945. Это колоссальная нагрузка, поэтому гражданам стоит быть осторожными и попытаться уберечь себя от ситуаций, когда без помощи врачей не обойтись", – добавила Камила Абдельманова.

Нередко выпитый алкоголь становится причиной пожаров. Он же и побуждает людей на бытовые конфликты, а иногда усыпляет бдительность. Так, командир отделения специализированной пожарной части №1 Евгений Ефремов два года подряд спасал людей из горящего дома, уснувших с сигаретой в руках. Спасателю пришлось выносить пострадавших из дома и проводить реанимационные действия с помощью переносного аппарата ИВЛ.

"Разумеется, глупо говорить людям не употреблять алкогольные напитки в новогодние праздники, но нужно понимать, что большинство пожаров происходит по вине человека и его жизнь, прежде всего, в его собственных руках", – отметил спасатель.

Опасная пиротехника

Спасатели также предупреждают об опасности пиротехники для жизни и здоровья.

"Большую угрозу несут петарды, салюты, фейерверки. Нередко они приводят к пожару, особенно в частном секторе. Как правило, страдают хозяйственные постройки и корм для скота. При запуске пиротехнических изделий устанавливать их нужно на твердую ровную поверхность, приобретать только лицензионный продукт, и, разумеется, не запускать их с рук. 31 декабря 2023 года было зафиксировано семь пожаров в регионе", – отметил представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Спровоцировать пожар могут и другие ситуации.

"Важно не перегружать розетки при подключении гирлянд, не использовать удлинители низкого качества, не оставлять включенными зарядки и гирлянды на ночь", – добавили сотрудники ЧС.

Сотрудникам ДЧС часто приходится дежурить в праздничные дни в местах массового скопления. Только в день торжественного зажжения елки в Кокшетау безопасность горожан обеспечивали восемь мобильных постов.

Тем не менее на тяжелую работу медики и спасатели не жалуются. Многим из них придется встретить 2025 год не за праздничным столом, а на дежурстве.

"Медицинские организации и служба скорой помощи в праздничные дни будут работать в круглосуточном режиме. Жители региона могут обратиться за помощью в приемные покои, травмпункты или вызвать бригаду скорой помощи. Квалифицированная медицинская помощь будет оказана своевременно и в полном объеме", – отметили в управлении здравоохранения Акмолинской области.

Врачи и спасатели призывают всех быть внимательными к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать меры предосторожности, чтобы праздничные дни прошли безопасно и радостно для всех. И редакция Zakon.kz присоединяется к этим пожеланиям.

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Кроме того, не будем забывать о братьях наших меньших. Если для человека пиротехника – неотъемлемый атрибут праздника, то для домашних животных – это причина страха и паники.

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