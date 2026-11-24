Чуть больше месяца осталось до главного праздника года, а значит, семьи уже начинают составлять меню, в которое с высокой долей вероятности войдут любимые всеми привычные угощения. Но так ли безобидны "селедки в шубах" и колбаса с майонезом? Zakon.kz адресовал этот вопрос диетологу.

Сразу оговоримся: дело не в качестве самих продуктов и даже не в их сочетаниях, а в количестве съеденного. Небольшая порция неполезной еды не нанесет вреда здоровью, но целый тазик майонеза с салатом, который закусили холодцом и запили энным по счету бокалом игристого – вполне.

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И тем не менее диетолог Анна Власова назвала ряд популярных у соотечественников новогодних блюд, вызывающих нарекания специалистов.

Мясо по-французски

Потому что жирно. Причем жирно вдвойне – привет щедрой "шапочке" из майонеза и сыра.

"Влияет на поджелудочную. Особенно вредно для людей, у которых уже есть нарушения в работе ЖКТ", – пояснила диетолог.

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"Прошлогодние" салатики

Все те яства, что доедаются после пышного пира утром 1 января, когда организм уже и так молит о пощаде. Оливье, "шуба", "крабовый" и ему подобные, как правило, преимущественно состоящие из яичной жижи, а не основных ингредиентов.

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"Здесь мы говорим о двойном ударе – эти салаты обычно жирные и соленые одновременно. Неудивительно, что после них ощущается тяжесть в животе. Отдельно стоит сказать о том, что эти блюда не стоит долго держать на столе – они скоропортящиеся. И старайтесь хотя бы снизить количество заправки и соли, чтобы избежать отечности", – советует Власова.

Мясные нарезки

Все эти копчености, соблазнительно пахнущие дымком, на деле – ультрапереработанный продукт, который, в принципе, если и стоит употреблять, то в весьма ограниченных количествах. И да, старайтесь отдавать предпочтение более постным сортам колбас – так хотя бы снизите итоговый калораж застолья.

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"Оздоравливаем" дастархан

○ Рекомендация первая – держитесь правильных "мясосочетаний". К тяжелому белку отлично подходят овощи, особенно содержащие большое количество витамина С. Такой "дуэт" обеспечит лучшее усваивание.

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○ По возможности замените майонез несладким йогуртом, дабы облегчить нелегкую ношу для желудка.

○ Ставьте побольше свежей зелени на стол.

○ Откажитесь от покупной выпечки – не отягощайте картину еще больше.

○ И наконец, самое главное – банально не переедайте.

"Праздник должен быть удовольствием, а не испытанием для пищеварительной системы. Как специалист, я не могу категорично заявлять, что то или иное сочетание продуктов запрещено, – это некорректно. Скорее, это вопрос объемов и разнообразия. Выберите для себя одно горячее, одну закуску, следите за граммовкой порций. Важно понимать, что одна увесистая тарелка того же оливье – уже сама по себе полноценный прием пищи", – подытожила диетолог.

Да, до "пира горой" остается совсем немного времени. Однако вряд ли кто-то из едоков желает провести новогодние каникулы в обнимку с "фаянсовым другом", ведь не зря говорят: "Как встретишь, так и проведешь". Посему ранее Zakon.kz рассказал, как избежать гастрономических проблем.