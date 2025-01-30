Жизнь после полигона: как восстанавливают Курчатов и присвоят ли городу статус наукограда

В Курчатове пересчитали "беспризорные" многоэтажки, которые разрушались больше 30 лет. Те из них, что сохранили прочный каркас, власти начали реконструировать. Как это происходит, в материале корреспондента Zakon.kz.

Ставка мирного атома

В советское время здесь ковался ядерный щит, а сейчас это, пожалуй, главное место в Казахстане по количеству интеллектуальных и научных разработок. Эдакая "кремниевая долина" атомной энергетики.

Местные жители говорят, что в свои лучшие годы в Курчатове проживало до 50 тыс. человек, в годы экономической депрессии – в середине 90-х – их осталось в 10 раз меньше.

Однако за два десятилетия численность населения подросла. На текущий момент здесь больше 10 тыс. зарегистрированных жителя, без учета временно прибывающих и вахтовых работников.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

Город на Иртыше, который находится в 150 км от Семея и входит в состав Абайской области, неторопливо возрождается. В будущем он может получить официальный статус научного центра. Об этом говорят и мечтают много лет. А на днях депутаты Сената предложили включить его в проект Концепции создания наукоградов.

После закрытия ядерного полигона из города уехали военные, ученые, многие учителя и врачи, те, кто обслуживал главную испытательную площадку. Но создание Национального ядерного центра в 1992 году на фундаменте оставшегося военно-промышленного комплекса помогло остановить исчезновение мощного инфраструктурного центра с карты Казахстана.

Что-то удалось сохранить. Однако в городе появилось много пустующих зданий и сооружений.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

Фото предоставлено акиматом Абайской области

Люди бросали свои квартиры, мебель, продать которые было просто некому. Уезжали в соседние города Казахстана, но чаще – за границу.

Старый новый дом

Сейчас в Курчатове работают четыре средние школы, три детских сада, спортивная и музыкальная школы, бассейн, спортклуб и многое другое.

Пятиэтажный жилой фонд состоит из 79 домов. По соседству с ними 59 пустующих зданий. 26 из них в коммунальной собственности, 33 – в индивидуальной. Из общего числа 31 здание имеет техническую возможность для восстановления, в том числе 8 домов, 2 общежития и административные здания.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

"Город разделен центральной улицей: с одной стороны – жилая часть, с другой – территория бывшего солдатского городка. Мы хотим придать должный архитектурный облик городу, поставлена задача в первую очередь восстановить пустующие здания, находящиеся в жилой части. Акимат города проводит мониторинг состояния зданий, ведет переговоры с собственниками по вопросу восстановления пригодных объектов и сносу с рекультивацией полуразрушенных. Ведется поиск инвесторов для восстановления зданий", – рассказал корреспонденту Zakon.kz аким города Курчатова Болат Абдралиев.

С 2020 года в городе восстановлено 4 многоэтажных дома с общим количеством 256 квартир. В 2024 году инвесторы начали воскрешать 2 дома – 4-подъездную пятиэтажку и 3-подъездный четырехэтажный дом в совокупности на 106 квартир, или 5,5 тыс. кв.м. жилья. Срок завершения – апрель 2025 года.

Предстоящей весной в Курчатове планируется начать работы по "реанимации" еще двух домов на 134 квартиры. В очереди на улучшение жилищных условий в городе стоит больше 200 человек.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

Инвесторы за счет собственных средств проводят техническую экспертизу на пригодность здания к восстановлению, разрабатывают ПСД и проводят работы по восстановлению. После завершения работ и ввода в эксплуатацию МИО выкупает квартиры для распределения между очередниками.

"В очереди на получение жилья состоят 236 очередников. 108 из них – работники бюджетных организаций, госслужащие и военнослужащие. Кроме того, в списке получателей многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представители социально уязвимых слоев населения. Согласно закону 11 детей-сирот и 9 многодетных семей получат жилье в первую очередь", – пояснили в отделе занятости и социальных программ города Курчатов.

Чистовая отделка

В 2024 году собственники "заброшек" восстановили 3 здания под собственные нужды, закончили реконструкцию административного объекта, в которое переедет Дом детского и юношеского творчества. В городе не хватало мест, где дети и подростки могли бы творчески реализовываться. Кроме секций по робототехнике, швейному делу, танцам, керамике и игровой технике, здесь оборудовали актовый зал.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

В 2026 году новоселье могут отметить и в бывшем здании Специализированной полиции, ПСД на восстановление которого разрабатывается.

Инвесторы готовят для будущих владельцев жилье с чистовой отделкой. Цветовая гамма фасадов обещает соответствовать модным тенденциям с использованием комбинированных цветов, а вид из окна будет радовать благоустроенными дворами.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

По закону переход заброшенных домов в коммунальную собственность проходит под пристальным вниманием суда и ряда ведомств. Если здание не эксплуатируется много лет, то его сначала ставят на бесхозный учет, на котором оно находится больше года. Только после этого и при отсутствии владельцев здания получают новый адрес и переходят во владение государства или частного лица.

Фото предоставлено акиматом Абайской области

В дефиците кадры

Три десятилетия Курчатов буквально рассыпался – люди уезжали, производства закрывались. Положительная тенденция наметилась совсем недавно. За последние два года запущены обогатительная фабрика по добыче меди и золотосодержащих руд, а также выпуск нефтепогружных и фотовольтаических кабелей. Поэтому на сегодняшний день в городе дефицит кадров – 400 вакансий в бюджетной сфере, военной и правоохранительной службах, на предприятиях.

А градообразующим предприятием все также остается Национальный ядерный центр с филиалами, на котором работает 20% населения Курчатова.

Ранее мы рассказывали, как восстанавливают заброшки в Карагандинской области.