"Он хрупок, как хрустальный шар": ветеран Григорий Степенко завещает молодежи беречь мир

В Караганде готовится торжественно встретить с земляками 80-летие Победы фронтовик Григорий Степенко, сообщает Zakon.kz.

Родился Григорий Петрович Степенко в 1925 году в селе Нижние Ровинки Воронежской области. Позже переехал в Павлодар. В Красную армию он был призван Лозовским районным военным комиссариатом Павлодарской области в 1943 году. Служил пулеметчиком, в первые месяцы был на Украинском фронте.

Далее Григорий Петрович принимал участие в сражениях на Курско-Орловской дуге, участвовал в освобождении Белгорода, Орла, Харькова, Курска, Кёнигсберга и Варшавы, форсировал с соратниками Днепр.

После Победы над фашистской Германией в составе 56-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии Забайкальского фронта принимал участие в боях на Дальнем Востоке.

В Караганду Степенко приехал по комсомольской путевке, работал здесь сначала на цементном заводе управления "Шахтострой", затем служил главным контролером грузоперевозок на железнодорожном транспорте. На пенсию вышел в 1980 году.

У нашего героя целый список наград за боевые заслуги: ордена Отечественной войны II степени, Славы II степени, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Варшавы", "За взятие Кёнигсберга".

Григорий Петрович, пока не подводили возраст и здоровье, любит вести насыщенную общественную жизнь, также он любимец молодежи, встречается со школьниками, участвует в беседах, лекциях, диспутах. Ветеран для каждого собеседника умеет находить нужные, а главное – весомые слова. И поэтому, когда на днях Григорию Степенко исполнилось 100 лет, юбилей праздновали буквально всей Карагандой, устроив праздничный вечер в ДК железнодорожников.

Было много поздравительных речей, музыки. Поздравить ветерана пришли служащие департамента по делам обороны Карагандинской области, представители акимата, общественных объединений, школьники, студенты, зал был полон публики.

Григорий Петрович от души поблагодарил за все поздравления земляков и попросил запомнить его слова.

"Мир очень хрупок, как хрустальный шар, и задача нынешнего поколения сделать все, чтобы его сохранить, – сказал он. – Желаю всем никогда не знать ужасов и тягот войны. Жить дружно в нашей многонациональной стране".

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обратился в день столетия Григория Степенко к нему лично.

"Вы встречаете юбилей накануне великой даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, – отметил он. – От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю крепкого здоровья, благополучия и еще многих счастливых лет жизни! Вы представитель героического поколения, которое с честью вынесло суровые испытания военного и послевоенного времени. На протяжении всей жизни вы несете в себе любовь к Родине, веру в лучшее будущее, остаетесь доброжелательным, отзывчивым и открытым человеком – настоящим патриотом и гражданином своей страны. Ваш жизненный путь по праву служит примером и нравственным ориентиром для всех нас".

На сегодня в Карагандинской области проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Одна из них тоже готовится отмечать День Победы. Это Мария Шинкевич, служившая в годы Великой Отечественной войны снайпером. На днях она отметила 100-летний юбилей.

Также наши корреспонденты подготовили материал о том, как столетний фронтовик Жакан Сейсебаев из области Жетысу готовится встретить юбилей Победы. Ранее Zakon.kz рассказал, как государство помогает ветеранам войны.

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который 7 мая пройдет в Астане.