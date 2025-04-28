Ветеран Иван Скрипников из Караганды рассказал о борьбе с бандеровцами

Иван Кириллович Скрипников, ветеран из Караганды, в послевоенные годы выполнял с соратниками важнейшую миссию – ликвидировал бандитские формирования в Западной Украине, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Иван Скрипников родился 14 января 1930 года в деревне Покровка Тюменской области.

Родители Ивана Кирилловича были колхозниками, и сам он с маленького возраста, уже лет с семи, помогал им в работе. Отца семейства, как началась Великая Отечественная война, забрали на фронт, а мать осталась дома с четырьмя детьми. Женщина сумела их сберечь, несмотря на трудные и голодные годы, но муж ее с войны не вернулся.

Если говорить о судьбе Ивана, который к окончанию войны был подростком, то он окончил фабрично-заводское училище в городе Ленинск-Кузнецке, выучился на столяра и вернулся домой. В родной деревне он и начал свой трудовой путь.

Скрипникова призвали в армию по возрасту в 1950 году. В Западной Украине он участвовал в боевых действиях по ликвидации бандитских формирований.

"Бандеровцы по ночам грабили местных жителей в Украине. Это были целые банды, и их надо было ликвидировать. Сутками наши ребята сидели, выжидая их в засаде, или, как раньше говорили, "в секрете". "В секрет" заступали по трое: двое наблюдают, третий отдыхает, и так по очереди". Ветеран Иван Скрипников

В своих воспоминаниях Иван Кириллович делится наблюдениями о том, что местные жители шли на помощь армии.

"Люди давали наводки, где будет банда", – отмечает он.

А еще наш герой вспоминает, как важно, находясь на службе, иметь весточку из дома.

"Все время службы я переписывался с мамой", – с теплотой говорит он.

Иван Кириллович Скрипников за свой доблестный армейский путь награжден орденом Отечественной войны II степени. Домой он вернулся в 1953 году. После армии поехал сначала на Урал, где жил его брат. Затем поступил на работу в милицию участковым и дослужился до начальника горотдела. Женился, у четы родились сын и дочь.

После переезда в Караганду Иван Кириллович продолжил свою карьеру, работая в правоохранительных органах, а затем сменил профессию и устроился на шахту. В 1982 году он вышел на пенсию. Его послевоенные заслуги были отмечены медалями за трудовую доблесть и многолетнюю службу в системе правопорядка.

Иван Кириллович удостоен звания отличника милиции, а его документы и фотографии хранятся в Государственном архиве Карагандинской области. В мае 2015 года он стал участником торжественного открытия новой экспозиции в областном историко-краеведческом музее, посвященной Карагандинской области в годы Великой Отечественной войны. Тогда именно ему поручили вручить молодежи капсулу с обращением ветеранов к юным поколениям. Эта капсула хранится в музее.

"На века мы завещаем – берегите мир! Пусть будет мирным небо над землей! Мы завещаем вам свято хранить память и правду о Великой Отечественной войне! Вечная слава и память защитникам Отечества, павшим в боях за Родину!" – говорится в обращении фронтовиков к потомкам.

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