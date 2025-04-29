Казахстанские миротворцы: как миссии ООН показывают стратегическую самостоятельность страны

С каждым годом Казахстан все больше расширяет свой контингент миротворцев. Они отправляются в горячие точки мира, такие как Сирия, Ливан и Западная Сахара. О том, как миссии ООН помогают усилить стратегическую автономию страны, в материале Zakon.kz.

В своем Послании народу Казахстана в 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость развития отечественного военно-промышленного комплекса, способного производить высокотехнологичное вооружение, а также активного участия в международных миротворческих миссиях.

"Всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Для Казахстана важно создать цикл военного производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок", – сказал глава государства.

В условиях нестабильности современной системы безопасности углубленная интеграция в коллективные структуры, например, ОДКБ, ШОС или программы НАТО, могла бы поставить под угрозу многовекторную политику Казахстана, отметил эксперт по безопасности Эмин Джаббаров. Поэтому, миротворческие миссии ООН стали оптимальным инструментом для повышения военного потенциала армии и сохранения дипломатической гибкости.

"Этот подход соответствует выводам шведского эксперта по военным исследованиям Хокана Эдстрёма, в которых он объясняет, что средние державы фокусируются на независимом обеспечении безопасности в своих регионах, одновременно развивая экспедиционные возможности", – считает эксперт.

В 2024 году Казахстан впервые самостоятельно направил отдельное воинское подразделение в миротворческую миссию ООН на Ближний Восток. Все военнослужащие прошли специальную подготовку по международным стандартам в Центре миротворческих операций (Kazcent).

Эмин Джаббаров напомнил, что Казахстан развернул 139 миротворцев и 15 бронетранспортеров "Арлан" на Голанских высотах, использовав новый военно-транспортный самолет A400M Airbus. Это подтвердило способность страны самостоятельно обеспечивать переброску войск, логистику и снабжение, что является одним из ключевых требований к средней державе.

Также в декабре 2024 года казахстанские миротворцы столкнулись с обострением ситуации в Сирии из-за действий группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и усиления израильского присутствия на Голанских высотах. ООН высоко оценила профессионализм казахстанских военных при эвакуации гражданского персонала из Дамаска и их защите.

Помимо этого, в апреле 2025 года Казахстан провел успешную ротацию контингента ООН на Голанских высотах, что подчеркивает долгосрочные планы страны на участие в миротворческих миссиях. Эмин Джаббаров предположил, что в будущем это может привести к переходу от ротных к батальонным и бригадным контингентам.

"Несмотря на некоторые трудности и проблемы, участие в миссиях ООН укрепляет позиции Казахстана как значимого игрока в безопасности. Продолжение этого курса позволит Астане стать не просто "балансирующей" средней державой, а активным гарантом стабильности", – резюмировал Джаббаров.

Отметим, что все казахстанские военнослужащие, принявшие участие в миротворческих миссиях, приравниваются к участникам боевых действий. При прохождении службы миротворцам ежемесячно выплачивается трехкратное денежное содержание.



Кроме того, из бюджета ООН военные будут получать более 1448 долларов США. После завершения миротворческой миссии они могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и дополнительно к отпуску получить еще 14 дней.