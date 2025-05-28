Мир увлечений: павлодарец полвека коллекционирует военную технику в миниатюре

Сборку стендовых моделей самолетов, танков, стрелкового оружия и солдатиков Владимир Найда называет "неизлечимым" увлечением. Одна из комнат квартиры давно превратилась в выставочную площадку, где посетители могут погрузиться в военно-историческую тематику, передает Zakon.kz.

Чтобы увидеть своими глазами больше тысячи единиц армейской техники, из Павлодара на специализированные выставки и парады можно даже не выезжать. Пенсионер Владимир Ильич Найда покажет желающим лучшие образцы авиационной, бронетанковой, автомобильной промышленности разных стран, прошлых лет и современности. Это точные модели оригиналов, уменьшенные во много раз.

"Казалось бы, очень легко склеить покупную сборную модель. Но нет, работа эта кропотливая, постоянно нужно сверяться с чертежами, чтобы не перепутать мелкие детали. Также нужно подобрать краски, цвета и оттенки которых соответствуют прототипам. Покрасить, прорисовать детали, номера, надписи. Для этого требуются аккуратность, терпение и сосредоточенность. И самое главное – время. Я так скажу, большинство из тех, кто решит собрать первую свою модель, на ней и остановится. А если человек втянется, то навсегда", – считает Владимир Найда.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Сам он заглядывался на технику с детства. Ведь отец – военный летчик, управляющий тяжелым бомбардировщиком ТУ-4. Эта махина являлась копией американской "Суперкрепости". Юноша изучил предысторию появления самолета на вооружении у СССР. Оказалось, что в 1945 году после военной операции в Японии несколько таких подбитых бомбардировщиков совершили посадку во Владивостоке. Сталин приказал обеспечить войска аналогичной техникой, поэтому специалисты конструкторского бюро Туполева скопировали детали "до винтика" и запустили тяжелый бомбардировщик в серию под именем ТУ-4.

"Интересный факт: так как приказ был "сверху", то изучили даже фотоаппарат, который забыли в самолете американские пилоты, и кожаную куртку. Их выпуск тоже наладили в Советском Союзе", – добавил коллекционер.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Сам он мечтал пойти по стопам отца, но стать летчиком и связать жизнь с армией не удалось. Зато нашел хобби по душе, выбрал другую профессию и создал крепкую семью. А военной техникой он теперь может любоваться в собственной квартире.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

У павлодарца есть историческая справка о каждой модели. Будь то самолет, танк, стрелковое орудие или сцена времен ВОВ. Вот солдаты Красной армии ведут рукопашный бой с противником, артиллеристский расчет готов выпустить снаряд.

А здесь пленных ведет бдительный конвой. Неподалеку развернута полевая кухня, а пилоты занимаются подготовкой к боевому вылету. Сталин стоит рядом с бронированным автомобилем "Паккардом", подаренным ему президентом Рузвельтом.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Есть и застывшие, но узнаваемые кадры из любимых фильмов: лейтенанта "Кузнечика" отчитывает и отстраняет от полетов командир ("В бой идут одни старики"), а старшина Федот Васков из картины "А зори здесь тихие" серьезно беседует с девушками из взвода зенитчиц.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Владимир Ильич проводит и выставки в школах. На подготовку к выезду даже какой-то части коллекции уходят часы. Он с удовольствием делится сведениями, которые сам черпает из различных источников. Спроси у него: "что за автомат держит в руках немецкий пехотинец?", и получишь полную информацию о происхождении и конструкторских особенностях оружия. Восстанавливает Владимир Ильич историческую справедливость и по отношению к знаменитому танку Т-34, одному из символов Победы.

"В основном люди знают и отдают должное усовершенствованной модели Т-34, которую начали выпускать с конца 1943 года. А основные тяготы пришлись на Т-34 с 76-миллимитровой пушкой, который был меньше, легче, уязвимей. Он занимает почетное место в моей коллекции", – отметил Владимир Ильич.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Большая часть практически музейной экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. Можно наглядно увидеть, чем отличалась техника участвовавших в сражениях сторон и сравнить с современными образцами.

"В юные годы мы самостоятельно строили чертежи, выпиливали из дерева детали. Я отучился, вернулся из армии, устроился на работу, женился. С супругой мы знакомы со школы, но и она не подозревала, что ее мужа, то есть меня, захлестнет серьезное увлечение. Когда в продаже появились первые сборные масштабные модели, меня уже было не удержать. А затем стало доступно все, что может заинтересовать, правда, такое хобби теперь не из дешевых. Не знаю, как моя Тамара терпит все это долгие годы", – улыбается Владимир Ильич.

Корпит над миниатюрами он поздними вечерами и ночами. Рабочий стол, лупа, нехитрые инструменты, запас красок и тихая музыка – это все, что нужно для души. Он надеется, что в будущем его коллекция, как и сегодня, будет интересна людям.

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