Вторая молодость: жизнь на пенсии по-казахстански

Пенсия – это конец активной жизни? Забудьте этот стереотип! Казахстанцы переписывают сценарий. Это новая глава, где в ролях энергичные и вдохновленные люди. Они идут к мечтам, на которые раньше не хватало времени. Психология старшего поколения меняется, и как именно, разбирался Zakon.kz.

Пенсия сегодня – это уже не про кресло-качалку у телевизора, а рюкзак за спиной, билеты на самолет и список мечт, к которым руки не доходили десятилетиями.

По данным ВОЗ, во всем мире продолжительность жизни увеличивается. Сегодня большинство людей могут рассчитывать на то, что проживут как минимум до 70 лет и дольше. К 2030 году люди в возрасте 60 лет и старше будут составлять примерно одну шестую часть населения планеты. Их численность достигнет 1,4 миллиарда человек по сравнению с 1 миллиардом в 2020 году.

Вторая премьера жизни

И в ней главные роли играют бодрые, улыбающиеся, вдохновленные люди. С ясным взглядом, уверенным шагом и нескончаемой энергией. Сегодня пенсионеры в Казахстане не уходят со сцены, они просто меняют декорации.

Пенсия – это не пауза. Это новая глава, которую пишут те, у кого за плечами опыт, а впереди – новые горизонты и больше свободного времени. Ярким примером такого человека является Гульмайра Айдарбекова. До выхода на пенсию она служила в правоохранительных органах, пройдя путь от инспектора по делам несовершеннолетних до начальника миграционной службы. В феврале 2015 года завершила карьеру в МВД и уже более 10 лет является заслуженным пенсионером ведомства.

"После пенсии я не остановилась, пробовала себя в разных ролях: преподавала в колледже, работала воспитателем в детском саду. Имея два высших образования – педагогическое и юридическое, я продолжаю трудиться и сегодня. Уже третий год занимаю должность социального педагога. Также у меня множество хобби, перепробовала все виды йоги. От простого к сложному. Это растяжка, баланс, ресурсы. Стараюсь заниматься чаще, но не всегда получается", – делится своей историей Гульмайра Айдарбекова.

Хобби, о которых раньше только мечтали

Вышивка, танцы, рисование, велоспорт, шахматы, гончарное дело. У пенсионеров вдруг появились и время, и желание жить для себя. Это поколение не хочет "просто доживать". Оно хочет проживать ярко, с интересом, с душой.

В Алматы работает Центр активного долголетия. Здесь пенсионеры играют в спектаклях, разучивают танцевальные связки, рисуют, читают, спорят, смеются. Это не "клуб по интересам", а настоящая лаборатория активной жизни. Здесь никто не боится начинать с нуля, потому что каждый шаг – это шаг к себе настоящему, к внутренней свободе.

"Ежедневно наш центр и три его отделения посещают около 600 человек. На сегодня у нас зарегистрировано более 7 тысяч услугополучателей. Есть и те, кому уже 90-92 года, они самые старшие наши участники. Мы предоставляем более 40 видов различных услуг. В течение года проводим свыше 100 массовых мероприятий. Особым спросом пользуются оздоровительные и психологические активности, а самые массовые – зумба, вальс, йога, цигун, скандинавская ходьба", – рассказывает директор КГУ "Центра активного долголетия" Алматы Сауле Бекетаева.

Фото: Центр активного долголетия Алматы

В Центре нет места унынию, ведь здесь верят, что возраст – не ограничение, а ресурс. И каждый день это доказывают те, кто еще вчера стеснялся взять кисть, а сегодня уже участвует в выставке. И это только начало.

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"Что касается достижений Центра, то стоит отметить создание пяти танцевальных коллективов, которые регулярно получают Гран-при и занимают призовые места на международных конкурсах. Центр активно участвует в международных этнофестивалях в Милане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Испании. Кроме того, организуются творческие выставки для пенсионеров по живописи и изобразительному искусству. Также в Центре было создано 6 музыкальных ансамблей, два мюзикловых коллектива, два театральных коллектива". Директор КГУ "Центр активного долголетия" Алматы Сауле Бекетаева

Сегодняшние пенсионеры – это люди с богатой жизненной историей, с багажом знаний, опыта и внутренней силы, которые теперь направлены не только на заботу о других, но и на собственное развитие.

Горы зовут

В субботу или в воскресенье утром, когда город еще только потягивается, в предгорьях Заилийского Алатау уже слышен бодрый смех и щелканье палок для скандинавской ходьбы. Это не туристы из Европы, не эко-активисты – это казахстанские пенсионеры.

С рюкзачками за плечами, в удобной одежде и с сияющими глазами, они бодро шагают вверх по склонам, словно с каждым шагом отвоевывая у времени свою молодость.

"Горы – это место моей силы. Они дают мне энергию и вдохновение. Раньше мы ходили в горы каждую неделю, в любое время года, в любую погоду. Сейчас уже реже бываю, но все равно стараюсь ходить один раз в две недели. Я задыхаюсь без наших гор!" – рассказывает Гульмайра Айдарбекова.

Фото: из личного архива Гульмайры Айдарбековой

Теперь каждое утро в горах, как новая глава. В этих восхождениях не только забота о здоровье, но и утверждение права на активную, полноценную жизнь, на радость и свободу.

"Мой дом – моя крепость. Здесь я счастлива! А фазенда – это любовь моего мужа. Его слабость и его место силы. Но мне там тоже нравится. Там мы чувствуем себя очень счастливыми. Хотя там нет цивилизации и с трудом ловит интернет. На фазенде у нас скот. Откорм база, много земли, на которой трудится мой муж. Осенью мы собираем дыни, арбузы, картошку, свеклу, кукурузу. Мы с мужем посадили 100 деревьев, но я планирую посадить еще 900 деревьев и превратить фазенду в сад", – делится своими планами Гульмайра Айдарбекова.

А дома – тишина, запах свежей выпечки, цветы на подоконнике и заботливо расставленные мелочи, в которых чувствуются вкус и забота.

"Лучший день для меня, когда мы собираемся за столом всей семьей. К сожалению, это редко происходит. Потому что дети уже выросли. И живут каждый своей жизнью. А потерянным я считаю день, когда я не сделала ни одного доброго дела. Цветы, ягоды, зелень – это мое хобби. Люблю за ними ухаживать, наблюдать. Это меня заземляет". Гульмайра Айдарбекова

Совсем недавно Гульмайра стала бабушкой, у нее родилась внучка, но, как говорит она сама, это не изменило ее активный образ жизни и плотный график.

Фото: из личного архива Гульмайры Айдарбековой

"Рождение внучки – это огромное счастье. Видеть, как она подрастает, как она уже смешно ползает, это необыкновенное чудо, но это никак не повлияло на мою повседневность". Гульмайра Айдарбекова

Пенсия, как билет в путешествие

Когда отпала необходимость отпрашиваться у начальства, подстраиваться под графики и считать дни до отпуска, казахстанские пенсионеры вдруг поняли, что мир открыт. По-настоящему, без оговорок и ограничений. Впервые за многие десятилетия перед ними распахнулись горизонты, о которых раньше можно было только мечтать между заботами о семье, работе и обязательствами.

Некоторые ставят перед собой дерзкие цели – объехать несколько стран за один год. И, что удивительно, они достигают этих целей. Без суеты, с достоинством и вниманием к каждой детали путешествия.

"Любовь к путешествиям привил мне мой папа. Он с детства возил нас в Москву и Ленинград. И эту любовь я пронесла через годы. Люблю новые знакомства с людьми, с другими культурами, с историческими местами. Я люблю летать разными авиалиниями. Путешествия помогают мне открывать себя и целый мир для меня. Бывали случаи, когда в юности путешествовала одна. Я люблю одна путешествовать. Наедине с собой и со своими мыслями", – рассказывает Гульмайра Айдарбекова.

Так пенсионный возраст перестал быть концом активной жизни, он становится ее второй яркой частью, где есть место открытиям, приключениям и настоящей свободе. Сегодня пенсионер – это не только пирожки и шелпеки, но и сторис из аэропорта и исторических локаций.

"В этом году я побывала в Узбекистане. В последний раз я была там с подругой в 1991 году. И тогда мне очень понравилась эта страна. С тех пор я все мечтала снова попасть туда. Каждый год планировали с подругами. В результате всем было некогда, а я уже не могла ждать. И поехала одна. В августе планирую с младшей дочкой поехать в Европу, страны Скандинавии и в Германию". Гульмайра Айдарбекова

Каждый маршрут, каждая поездка – это не просто путешествие, а возвращение к себе: к своим мечтам, желаниям, интересам.

Фитнес-карта на пенсии – больше не шутка

Раньше фитнес считался уделом молодежи, а сегодня тренажеры заняты не только студентами и офисными работниками. Все больше людей зрелого возраста в буквальном смысле "выходят на арену", они активно занимаются йогой, силовыми тренировками, скандинавской ходьбой, посещают зумбу и даже осваивают танцы. Тренажеры больше не простаивают, когда молодежь на работе или учебе, их занимают те, кто понял: движение – это жизнь.

"Я обожаю воду с детства. Но в моем детстве не было озер и рек, открытых водоемов. Я так и не научилась плавать. Но я не сдаюсь. Мечтаю научиться не только плавать, а плавать " кролем". Купила годовой абонемент в бассейн и спортзал. И сейчас уже занимаюсь с тренером по плаванию". Гульмайра Айдарбекова

Фото: из личного архива Гульмайры Айдарбековой

Скандинавская ходьба по утрам, занятия йогой на свежем воздухе, зумба, которая заряжает позитивом, силовые тренировки с тренером, танцы – все это стало частью новой активной жизни пожилых людей.

Так на наших глазах рушится стереотип о возрасте как об ограничении. Зрелость сегодня – это не про покой, а про осознанное движение вперед. В спортзалах, на велодорожках, в залах для танцев именно эти люди становятся живым доказательством: жизнь не заканчивается на пенсии, она может заиграть новыми, мощными красками.

"Многие, кто пришел к нам, никогда раньше не держали кисть в руках, а сегодня они пишут такие картины, которые получают высокую оценку даже у признанных художников". Директор КГУ "Центр активного долголетия" Алматы Сауле Бекетаева

Фото: Центр активного долголетия Алматы

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Сегодня в Казахстане формируется совершенно новое отношение к возрасту. Пенсия – это не приговор. Это свобода. Это возможность заняться собой, увидеть мир, вдохновиться, передать свой опыт и почувствовать, как жизнь может быть по-настоящему вкусной, без суеты, но с огоньком.

По состоянию на 1 апреля 2025 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2,5 млн человек.

Так что, если вы думаете, что пенсия – это о покое, то вам явно стоит прогуляться ранним утром в горы. Там среди бодрых и смеющихся людей с серебристыми висками вы поймете, что эта жизнь только начинается.