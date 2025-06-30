"Доел леса, перешел на огороды": полчища гусениц уничтожают растительность в ВКО

Гусеницы захватили несколько сел в ВКО. Личинки буквально выедают все на своем пути. Сельчане пытаются бороться с вредителями вручную, но проигрывают – без помощи специалистов они рискуют потерять урожай, лес и даже собственное здоровье, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Атака паразитов

В высокогорных селах ВКО разворачивается кризис, который местные жители называют "экологической катастрофой ". Тысячи гектаров лесов и сельхозугодий подверглись нашествию гусениц.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Насекомые с ужасающей скоростью уничтожают все зеленое – от трав и ягод до хвойных деревьев, оставляя за собой выжженные пейзажи и опустошенные участки.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Села Белогорский, Асубулак и Огневка – на грани. Люди с тревогой смотрят на свои огороды, высохшие сады и "мертвые" леса без листвы. Гусеницы заполонили дворы, придомовую территорию, они лезут внутрь дома, кусают и вызывают аллергию у местных жителей.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Первые сигналы

Первые сигналы массового бедствия появились в конце весны. Тогда жители Белогорского стали замечать первых вредителей. А в начале июня их личинки заполонили приусадебные участки. Уже через несколько недель ползучая напасть атаковала не только траву и кустарники, но и деревья – плодовые, лиственные и даже хвойные. Не гнушались налетчики и сорняками.

Личинки везде – на деревьях, на траве, на стенах домов, на заборах, на земле, в водоемах и в лужах. Даже заброшенную шахту они облепили плотным лохматым слоем.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Вот это моя яблоня. Весной была вся в цвету. Через неделю – ни одного листика. Ничего не осталось! И это все всего лишь за несколько дней. Теперь эти гады перешли к ели в палисаднике. Так жалко..." – чуть не плача, рассказывает жительница поселка Белогорский Татьяна Сутормина.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Белогорский расположен в труднодоступной горной местности. Когда-то в нем проживало не менее 5 тысяч человек, сегодня – всего около 50. Горнорудная фабрика, действующая много лет, уже давно не работает, а село относится к вымирающим: ни работы, ни детсада, ни школы, ни медпункта. Даже магазинов нет. Хлеб завозят пару раз в неделю, поэтому население выживает только за счет огородов и грибов-ягод из леса. Это значит, потери даже одного урожайного сезона для местных – трагедия.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Съедят все, если не остановить", – вздыхают местные жители, рассказывая про свою беду.



Один из них – Иван Шаров. Бывший лесничий с 42-летним стажем подтверждает, что такое нашествие вредителей происходит впервые за последние десятилетия.

"В 70-х шелкопряд нападал – было, но локально. А сейчас гусеница везде – на соснах, на березах и даже на репейниках – сам видел. Буквально ступить некуда. Климатические условия благоприятные: тепло, дожди. Они вылупились, и пошла цепная реакция. Летают бабочки, откладывают яйца, и все – популяция растет. Энтомофагов, которые их едят, нет. Природный контроль нарушен, вот гусеница и свирепствует. Мне кажется, она сожрет все. Трудно будет остановить ", – говорит он.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что природные враги гусениц – птицы, мухи, осы – почти исчезли. Растения, дома и люди – в опасности. Жители не просто теряют урожай. Гусеницы лезут в дома, на постель, в еду. Некоторые кусаются, вызывая аллергическую реакцию в виде раздражения и отеков.

"У меня не было аллергии никогда. А тут эта гадость на руку попала, прицепилась и укусила – рука опухла, поднять не могла. Долго болела ", – поделилась своими ощущениями Александра Алпыспаева.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Но больше всего сельчане боятся, что гусеницы доберутся до картошки и моркови – страшно остаться вообще без запасов. Ежедневно сельчане выходят на борьбу с прожорливыми личинками в свои огороды и сады – собирают и уничтожают, но сами признают, что это не помогает, – нужны масштабные и более прогрессивные меры.

Любимый лес умирает

Жители соседних сел – Асубулак и Огневка – подтверждают, что нашествие распространилось и на их территории. Впрочем, это видно и невооруженным взглядом: отсутствие листвы на деревьях, пожухлая трава. Местами это выглядит как последствия пожара.

"Мы раньше всей семьей гуляли в лесу. Ягоды, грибы собирали, да и просто выбирались на природу – красота-то у нас какая здесь! Была… А сейчас – пугающая тишина, под ногами – гусеницы. Листьев нет, все голое. Это страшно. Мы теряем свою природу", – говорит Татьяна Мезенцева.

Одна из проблем, по словам сельчан, – отсутствие официальной информации и рекомендаций. Люди не понимают, как защитить свои участки, какие средства использовать и безопасны ли вообще собранные после контакта с вредителями плоды.

А что говорят власти?

По словам местных жителей, ситуация с гусеницами возникла "не сегодня" – не в этом, 2025, году. Еще прошлым летом гусениц и последствия их жизнедеятельности замечали в близлежащих лесах, но никого это не насторожило. Обострилось все именно сейчас.

Впрочем, представители администрации в курсе. Аким поселка Асубулак Куаныш Кумарулы сообщил, что 21 июня 2025 года специалисты фитосанитарной службы приехали в село, взяли пробы гусениц и отправили на экспертизу. Результаты официального заключения пока неизвестны.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Как только получим рекомендации, сразу начнем работать. Пока ждем. Да, это не первый год, но такого масштаба раньше не было ", – прокомментировал Куаныш Кумарулы.

Жители же задаются резонными вопросами: почему тревогу не подняли еще в мае, когда стало ясно, что популяция растет аномально быстро, а главное – пока будут приняты меры, останется ли что спасать?

Между тем жители других регионов тоже бьют тревогу, а алматинцев пугает нашествие древесных клопов.