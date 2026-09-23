Три поколения Арктики: атомные ледоколы показали в Мурманске – фоторепортаж

Мурманск объединяет несколько поколений российского ледокольного флота. Журналистам из разных стран показали сразу три атомных ледокола: "Арктику", "50 лет Победы" и "Ленин". В этих кораблях почти семь десятилетий истории освоения Крайнего Севера. Полный обзор – в репортаже Zakon.kz.

В Мурманске историю покорения Арктики можно не прочитать в книгах, а потрогать, прикоснувшись рукой к металлическому борту ледокола.

Здесь наглядно видно, как менялись технологии для освоения Крайнего Севера. Сегодня ледокольный флот обеспечивает проход судов по Северному морскому пути. Его возможности помогают развиваться арктической транспортной системе, начало которой было положено почти 70 лет назад.

"Ленин" – памятник началу атомной эпохи

Первый в мире атомный ледокол "Ленин" сошел на воду 3 декабря 1959 года. Именно эту дату называют днем рождения российского ледокольного флота. За 30 лет эксплуатации "Ленин" провел во льдах Арктики тысячи судов, а сам он прошел почти втрое больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

"Ледокол "Ленин" обеспечил проводку 3741 судна. Построен "Ленин" на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Начало строительства – 17 июля 1956 года. В 1959-м его ввели в эксплуатацию, а в конце ноября 1989-го завершился последний рейс. С 2009 года ледокол "Ленин" открыт для посетителей в качестве музея", – рассказал специалист первой категории арктического выставочного центра на атомном ледоколе "Ленин" ФГУП "Атомфлот" Владимир Ульянихин.

Сейчас легендарный ледокол пришвартован в Мурманске. "Ленин" имеет статус памятника культурного наследия федерального значения. Любой желающий может зайти внутрь и, словно на машине времени, перенестись в период, когда атомную энергию начали применять для освоения Арктики. Спустя десятилетия эстафету приняли суда нового поколения.

"50 лет Победы": атомный гигант в работе

Если "Ленин" символизирует зарождение атомной эпохи, то "50 лет Победы" демонстрирует уже сформировавшуюся школу ледокольного флота. Атомный ледокол "50 лет Победы" эксплуатируется с 2007 года и входит в число кораблей, которые ходят на трассах Северного морского пути. Там задача – не только пройти сквозь лед. Атомоходы обеспечивают движение караванов судов в сложных ледовых условиях, поддерживая работу арктической транспортной магистрали.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

У "50 лет Победы" есть и особая миссия: он стал символом иностранного знакомства с Арктикой. Этот атомоход уже семь раз возил участников международной арктической экспедиции "Ледокол знаний" на Северный полюс. Седьмая поездка состоялась в августе. Подробнее об этом – здесь.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

"Атомный ледокол "50 лет Победы" – один из самых известных ледоколов российского атомного флота. Мощность ледокола составляет 55 мегаватт, или 75 тысяч лошадиных сил, он способен преодолевать лед толщиной до 2,8 метра", – отметил капитан ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

"Арктика" – новый флагман Северного морского пути

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" – представитель нового поколения ледокольного флота. Этот огромный корабль создан для работы на Северном морском пути и способен обеспечивать проводку судов в самых тяжелых ледовых условиях.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

К примеру, в январе 2023 года "Арктика" провела газовозы через сложные участки СМП. В районах маршрута толщина льда достигала 1,5 метра, а средняя скорость проводок составляла десять узлов.

"Этот ледокол является самым мощным. Построен он в 2020 году, его длина – почти 180 метров, ширина – 34 метра. Ледопроходимость: три метра – это толщина льда, которую он преодолевает. Лед – очень непредсказуемая стихия. Это не ровный лед, как на катке, а неоднородная масса со сжатием, а самый важный фактор – погодные условия, включая ветер. Численность штатного экипажа – 54 человека. Мы работаем по четыре месяца. На каждом ледоколе два экипажа. От ледоколов представители животного мира пострадать не могут. Обзор позволяет это контролировать. За свою практику я несколько раз останавливал целый караван ледоколов, чтобы пропустить одного белого медведя. Ни один из развивающихся проектов на Северном морском пути не может быть обеспечен без участия ледокольного флота", – рассказал капитан головного универсального атомного ледокола "Арктика" Василий Губкин.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Эффективность атомных ледоколов измеряется не только мощностью двигателя или толщиной преодолеваемого льда. За каждым рейсом – целая система: гидрометеорологическая информация, оценка ледовой обстановки, навигация, работа экипажа и взаимодействие с судами, следующими в проводке.

К новым ледовым маршрутам

Три ледокола, которые увидели журналисты в Мурманске, позволяют узнать историю атомфлота как последовательность технологических поколений. Стоящий у мурманского причала "Ленин" напоминает, что Арктика доступна уже давно. "50 лет Победы" показывает разнонаправленную деятельность Атомфлота. А ледокол "Арктика" – его потенциал.

На сегодняшний день в составе ледокольного флота находится восемь атомных ледоколов, которые способствуют дальнейшему развитию Северного морского пути.