"А мы не уедем!": как жители в павлодарской глубинке возрождают родное село

Крошечный населенный пункт Кузьмино в 200 километрах от Павлодара мог бы исчезнуть с карты Казахстана, как "неперспективный". Но жители продолжают борьбу за свою малую Родину и, несмотря на обстоятельства, не теряют надежды на его возрождение, передает Zakon.kz.

Под угрозой исчезновения

Село Кузьмино хлебоносного Железинского района Павлодарской области настигла судьба многих малых населенных пунктов. Когда-то люди переезжали сюда в поисках стабильной и спокойной деревенской жизни, но после распада СССР Кузьмино стало приходить в запустение. Родной край покидала молодежь, лучшей доли искали специалисты. Некоторые семьи просто бросали дома, забирая пожитки. Закрылся детский сад, фельдшерский пункт, в 90-х годах исчезли даже магазины.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Мы приехали в 1978 году сюда. Большое село было, работой все обеспечены, садик был, и школа была. Потом начало все распадаться, апатия наступила. Бывало, выйдешь на улицу и никого не встретишь, кроме собак. Разве захочется жить?" – говорит старожил Мария Волкова.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Очень тревожным временем стал 2023 год, когда школу на 192 ученика посещал только один ребенок и подрастали всего несколько первоклассников. Поговаривали, что и учебное заведение вскоре закроется, а значит, нависла угроза полного исчезновения Кузьмино с карты Павлодарской области.

Часть села уже действительно вымерла, о чем свидетельствуют немые развалины. Его "живая" половина – это две улицы на двадцать с лишним дворов и здание школы.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Перемены к лучшему

Но недавно начали происходить перемены к лучшему. Открылся продуктовый магазинчик, и отпала необходимость отправляться за продуктами в райцентр. На днях здесь открыли футбольную площадку, которая никогда не пустует.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Оказалось, местные жители не стали молчаливо наблюдать за угасанием села и вместе начали предпринимать попытки его спасти. В первую очередь это Иззат Камзин и Айжан Каркенова. Глава семьи, в которой подрастают пятеро детей, сам родился в Кузьмино и покидать его не намерен.

"У всех тогда была одна мысль: как свалить отсюда? А нам здесь нравится, мы не собираемся уезжать", – говорит Иззат Камзин.

Они занимаются сельским хозяйством, разводят "казахскую белоголовую" породу коров. Недавно открыли гусиную ферму. И оба "горят" важным общественным проектом по поддержке одиноких матерей и жертв бытового насилия. Он получил название "Ты не одна".

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Оказавшиеся в беде женщины с детьми могут найти крышу над головой в нашем селе. Самое главное, что здесь им обеспечено, – это спокойствие. Ведь не все могут комфортно себя чувствовать в городах, где зачастую стресс из-за отсутствия собственного угла, погоня за куском хлеба. Мы подумали, что можем помочь обосноваться в глубинке", – рассказывает Айжан Каркенова.

"Ты не одна": первые пять семей

Сначала Айжан с Иззатом выкупили и привели в порядок один из пустующих домов. В социальных сетях рассказали о своей идее, и вскоре приехала первая семья. Местные встретили женщину с детьми радушно, накормили, принесли необходимые вещи, помогли обустроиться. Авторы проекта говорят, что благоприятная среда – самый главный фактор для адаптации.

"Понимаете, люди приезжают в маленькую деревушку иногда издалека и могут испытывать дискомфорт. Но они могут жить в своем доме бесплатно и неограниченное время. Это уже придает уверенность в завтрашнем дне. Мы помогаем также с топливом, с работой, с оформлением АСП. Они чувствуют теплое отношение со стороны окружающих и начинают оттаивать. Каждому необходимо время для адаптации", – говорит Айжан Каркенова.

Так в Кузьмино встретили уже пять семей, и у каждой – своя история. Кто-то испытывает финансовые трудности, другие стали жертвами домашнего насилия. Вот что Zakon.kz рассказала Оксана, имя которой мы изменили по ее просьбе.

"Я через соцсети узнала о Кузьмино. Мне с детьми в крупном населенном пункте было тяжело. Денег на аренду жилья едва хватало. У меня четверо детей от шести лет до пяти месяцев, поддержки нет. Нам проект дал бесплатную крышу над головой. Продуктов хватает. Самое главное, здесь соседи хорошие, мы все вместе делаем, общаемся. У меня нет профессии, но я многое могу: со сваркой работать, шить. В Кузьмино хочу открыть коптильню", – говорит женщина.

Новая жизнь

Социальный проект "Ты не одна" вдохнул жизнь и в само Кузьмино. Сейчас в селе уже 28 детей, а в целом 90 жителей. В 2025 году школу посещали уже 16 учеников. И есть еще желающие переехать, поэтому требуется строительство новых домов.

"Возможно, найдутся благотворители, которые помогут в этом деле. Я же нацелена на организацию селообразующего предприятия, чтобы у всех была работа. Это птицеводческое направление", – рассказывает Айжан Каркенова.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Кто-то из женщин уже работает в новом магазине, в школе, на гусиной ферме. В районном акимате шутят, что жителям Кузьмино пора бы организовывать мастер-классы.

"Во время встречи с населением сел нашего района нас просят оказать содействие в переселении людей с юга в умирающие села. Мы рассказываем, что происходит в Кузьмино. Да, государственные программы есть, они работают, но в конечном итоге все зависит от людей. Мы за ними идем. Вот детей больше стало, возникла необходимость в футбольной площадке, и ее открыли", – говорят представители акимата.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Этой детской площадке местные жители очень рады и теперь говорят о необходимости в медицинском пункте. Ведь здесь много пенсионеров, а теперь и детей. Каждому может понадобиться помощь врача. Также в настоящее время на въезде в населенный пункт начали возводить красивую арку. Ее уже называют символом новой жизни, в которой у Кузьмино есть место на географической карте.

Ранее сообщалось, что найдено село в Казахстане, которое полностью отказалось от алкоголя.