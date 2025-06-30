"А мы не уедем!": как жители в павлодарской глубинке возрождают родное село
Под угрозой исчезновения
Село Кузьмино хлебоносного Железинского района Павлодарской области настигла судьба многих малых населенных пунктов. Когда-то люди переезжали сюда в поисках стабильной и спокойной деревенской жизни, но после распада СССР Кузьмино стало приходить в запустение. Родной край покидала молодежь, лучшей доли искали специалисты. Некоторые семьи просто бросали дома, забирая пожитки. Закрылся детский сад, фельдшерский пункт, в 90-х годах исчезли даже магазины.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
"Мы приехали в 1978 году сюда. Большое село было, работой все обеспечены, садик был, и школа была. Потом начало все распадаться, апатия наступила. Бывало, выйдешь на улицу и никого не встретишь, кроме собак. Разве захочется жить?" – говорит старожил Мария Волкова.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Очень тревожным временем стал 2023 год, когда школу на 192 ученика посещал только один ребенок и подрастали всего несколько первоклассников. Поговаривали, что и учебное заведение вскоре закроется, а значит, нависла угроза полного исчезновения Кузьмино с карты Павлодарской области.
Часть села уже действительно вымерла, о чем свидетельствуют немые развалины. Его "живая" половина – это две улицы на двадцать с лишним дворов и здание школы.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Перемены к лучшему
Но недавно начали происходить перемены к лучшему. Открылся продуктовый магазинчик, и отпала необходимость отправляться за продуктами в райцентр. На днях здесь открыли футбольную площадку, которая никогда не пустует.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Оказалось, местные жители не стали молчаливо наблюдать за угасанием села и вместе начали предпринимать попытки его спасти. В первую очередь это Иззат Камзин и Айжан Каркенова. Глава семьи, в которой подрастают пятеро детей, сам родился в Кузьмино и покидать его не намерен.
"У всех тогда была одна мысль: как свалить отсюда? А нам здесь нравится, мы не собираемся уезжать", – говорит Иззат Камзин.
Они занимаются сельским хозяйством, разводят "казахскую белоголовую" породу коров. Недавно открыли гусиную ферму. И оба "горят" важным общественным проектом по поддержке одиноких матерей и жертв бытового насилия. Он получил название "Ты не одна".
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
"Оказавшиеся в беде женщины с детьми могут найти крышу над головой в нашем селе. Самое главное, что здесь им обеспечено, – это спокойствие. Ведь не все могут комфортно себя чувствовать в городах, где зачастую стресс из-за отсутствия собственного угла, погоня за куском хлеба. Мы подумали, что можем помочь обосноваться в глубинке", – рассказывает Айжан Каркенова.
"Ты не одна": первые пять семей
Сначала Айжан с Иззатом выкупили и привели в порядок один из пустующих домов. В социальных сетях рассказали о своей идее, и вскоре приехала первая семья. Местные встретили женщину с детьми радушно, накормили, принесли необходимые вещи, помогли обустроиться. Авторы проекта говорят, что благоприятная среда – самый главный фактор для адаптации.
"Понимаете, люди приезжают в маленькую деревушку иногда издалека и могут испытывать дискомфорт. Но они могут жить в своем доме бесплатно и неограниченное время. Это уже придает уверенность в завтрашнем дне. Мы помогаем также с топливом, с работой, с оформлением АСП. Они чувствуют теплое отношение со стороны окружающих и начинают оттаивать. Каждому необходимо время для адаптации", – говорит Айжан Каркенова.
Так в Кузьмино встретили уже пять семей, и у каждой – своя история. Кто-то испытывает финансовые трудности, другие стали жертвами домашнего насилия. Вот что Zakon.kz рассказала Оксана, имя которой мы изменили по ее просьбе.
"Я через соцсети узнала о Кузьмино. Мне с детьми в крупном населенном пункте было тяжело. Денег на аренду жилья едва хватало. У меня четверо детей от шести лет до пяти месяцев, поддержки нет. Нам проект дал бесплатную крышу над головой. Продуктов хватает. Самое главное, здесь соседи хорошие, мы все вместе делаем, общаемся. У меня нет профессии, но я многое могу: со сваркой работать, шить. В Кузьмино хочу открыть коптильню", – говорит женщина.
Новая жизнь
Социальный проект "Ты не одна" вдохнул жизнь и в само Кузьмино. Сейчас в селе уже 28 детей, а в целом 90 жителей. В 2025 году школу посещали уже 16 учеников. И есть еще желающие переехать, поэтому требуется строительство новых домов.
"Возможно, найдутся благотворители, которые помогут в этом деле. Я же нацелена на организацию селообразующего предприятия, чтобы у всех была работа. Это птицеводческое направление", – рассказывает Айжан Каркенова.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Кто-то из женщин уже работает в новом магазине, в школе, на гусиной ферме. В районном акимате шутят, что жителям Кузьмино пора бы организовывать мастер-классы.
"Во время встречи с населением сел нашего района нас просят оказать содействие в переселении людей с юга в умирающие села. Мы рассказываем, что происходит в Кузьмино. Да, государственные программы есть, они работают, но в конечном итоге все зависит от людей. Мы за ними идем. Вот детей больше стало, возникла необходимость в футбольной площадке, и ее открыли", – говорят представители акимата.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Этой детской площадке местные жители очень рады и теперь говорят о необходимости в медицинском пункте. Ведь здесь много пенсионеров, а теперь и детей. Каждому может понадобиться помощь врача. Также в настоящее время на въезде в населенный пункт начали возводить красивую арку. Ее уже называют символом новой жизни, в которой у Кузьмино есть место на географической карте.
Ранее сообщалось, что найдено село в Казахстане, которое полностью отказалось от алкоголя.