Не кормите тролля: почему люди ведут себя в интернете не так, как в жизни

Кто ни разу не сталкивался с "троллями", тому, видимо, удалили ярлык интернет-браузера с рабочего стола еще в отрочестве. Материал Zakon.kz – для менее удачливых читателей, то есть – всех остальных.

Поделились фотографией в Instagram – и вот уже благопристойная с виду "мама двух ангелочков" строчит под ней роман-эпопею про лишние сантиметры, метры и кубометры. Засиделись в чате – глоссарий пополнился десятком новомодных оскорблений благодаря школьнику, укрывшемуся за ником "Годжо Сатору". Знакомо? Возьмем на себя смелость предположить, что абсолютному большинству интернет-пользователей – да. Но интересно даже не это, а причины, по которым вроде бы адекватный в реальности, даже обаятельный "могвай" вдруг превращается в "гремлина", едва нырнув в пучины Сети.

Я у мамы нигилист

Кстати, вынырнувший из смартфона и просохнувший на солнышке "гремлин" на поверку нередко оказывается... обыкновенным подростком, нашедшим в интернете виртуальную песочницу для реализации своих самых смелых фантазий. Впрочем, надо понимать, что излишняя воинственность семиклассника – повод не поиронизировать, а призадуматься. Взросление ведь приносит с собой не только обещание новых горизонтов, но и тяжелейшую перестройку, в ходе которой раздражает все – даже собственное тело, поскольку странно пахнет и еще страннее выглядит.

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Однако девать переливающуюся через край злобу толком некуда: родители и учителя могут попросту наказать, "живые" сверстники – ответить тем же. Остается скалиться в сторону кучки пикселей, забывая о том, что за ними стоит такой же реальный индивид.

По словам семейного психолога Меруерт Байтуменовой, сетевая "анархия" обуславливается рядом факторов, в частности спасительной дистанцией и, соответственно, отсутствием косого взгляда в ответ на очередной перл.

"То есть нет порицания здесь и сейчас, нет человека напротив, а значит, можно не фильтровать агрессию, можно позволить себе любые формы выражения, ведь границы размыты, как и социальные нормы. Для одних подростков это, своего рода, исследование границ собственных возможностей – "на что я способен, когда нет мгновенной оценки?". Для других это выплеск агрессии без страха быть осмеянным. Психика получает иллюзию разрядки, но без глубокого проживания эмоций. Тот же модный в переписках "черный юмор" – просто защита, попытка обесценить то, что вызывает страх и/или недоумение, стыд или боль. Внутренние конфликты, тревоги и неуверенность являются причинами такого поведения. Это способ справиться с ними", – считает специалист.

Она также выделяет свойственную уже не детям, но еще не взрослым воспаленную потребность в признании, выражающуюся как раз в эпатаже, шутках за гранью, бунте против системы – лишь бы быть замеченным. А где, как не в виртуальности, разгуляться и почувствовать себя эдаким Джокером из соседней пятиэтажки?

"Возможно, таким образом подросток чувствует свою силу и проявленность. Так придается важность собственной персоне. Плюс несовершеннолетние обычно не осознают в полной мере последствий своих действий, зато быстро понимают, как почувствовать себя увереннее за счет другого". Меруерт Байтуменова

Бойцы невидимого фронта

Но если с рядовыми "диванных войск" все более-менее понятно, то как быть с генералами? Воспитанными взрослыми, стоящими с вами в очереди в супермаркете, работающими за соседним столом в офисе, обсуждающими посадку герани на лестничной клетке, светлый лик которых столь сильно искажает кривое зеркало монитора?

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Тут все несколько сложнее. К примеру, психолог Ерлан Мустафин подчеркивает присущий большинству половозрелых "троллей" комплекс неполноценности. Причем страдающий им человек со стороны может создавать впечатление вполне довольного жизнью. Вспомнить хоть упомянутых "хранительниц очага" или, скажем, милейших пенсионеров, выкладывающих в интернет фото подвязанного малинника в профиль и фас – а затем внезапно наводняющих чью-то "личку" проклятиями. За красивой картинкой и смайликами порой стыдливо прячется раскаленная добела неудовлетворенность, а то и черная зависть.

Само понятие "комплекса неполноценности" вывел австрийский мыслитель Альфред Адлер. Он определил его как совокупность ощущений, выражающихся в чувстве собственной ущербности и вере в превосходство окружающих над собой.

"Такая несостоятельность часто превращается в агрессию. В некоторых случаях она проецируется на себя (аутоагрессия – прим. Авт.) или близких. Поэтому лица с комплексом неполноценности иногда становятся домашними абьюзерами, тиранами, хотя глобально, в социуме, этого не проявляют. Другое дело, когда близкая среда, напротив, не страдает, а человек находит условно безопасный способ агрессировать – в Сети. Что интересно, авторам такого контента совершенно неважно, на кого именно они нападают и для чего. Они порой даже не могут вспомнить, что с кем-то ругались", – объясняет Мустафин.

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Получается, с одной стороны, цель словесного излияния – непосредственно излить и смыть, нажав Enter. Но с другой, сложный микс комплексов и страхов называют причиной другого психологического феномена – crab bucket или "теории ведра с крабами". Если кратко: посаженные в ведро крабы не могут выбраться оттуда, так как все время тянут друг друга обратно на дно. Туда же, согласно теории, тянем друг друга и мы, будучи не в силах простить ближним и дальним пусть даже призрачного успеха и первенства. Не очень ведь приятно наблюдать за чужим полетом, особенно из ведра.

Вместе с тем иные разглядели на дне сосуда осадок куда темнее желчи соперничества и неуверенности. Потому что гадостные комментарии, повторяясь из раза в раз, постепенно приобретают черты явления системного и долговременного – кибербуллинга или, проще говоря, травли. А вот от него уже дурно пахнет социопатией зачинщика издевательств, уверен специалист по поведенческим факторам Эльдар Шамсутдинов:

"Нужно понимать, что определенный процент нашего населения – так или иначе, люди с маниакальными наклонностями. Свою преступную страсть они могут удовлетворять где и как угодно. Обычный человек этим заниматься не будет, у него другие дела. Но есть субъекты, в личности которых заложена так называемая "темная триада": нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Если они получат возможность кого-то унизить, обмануть, обязательно этим воспользуются".

Хотя какая разница, почему – задается вопросом специалист по приватности и защите персональных данных Мади Турысбекулы. Куда важнее, на его взгляд, – чем это грозит. Потому что речь идет не о шалостях, а о нарушении законных прав пострадавших, особенно если злодей собирает и распространяет информацию о жертве без ее согласия, угрожает ей и преследует.

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"Кстати, так называемая "анонимность" условна. Зачастую "тролли" даже не задумываются о том, чтобы прятать концы в воду. Вычислить их можно, потому что не встречал еще "тролля", который хорошо разбирается в умении запутывать следы. Рекомендую не забывать об этом", – заявил Турысбекулы.

Так что запомните. А еще не "кормите тролля" – ни в себе, ни в других. Если не высокой морали ради, то хотя бы соблюдения законов для.