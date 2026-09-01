Сколько должен весить школьный рюкзак: инструкция для родителей

Собрать ребенка в школу – тот еще квест для родителей. А вот донести все собранное – уже задачка со звездочкой для школьника. И здесь важно не только то, что положить в рюкзак, но и сколько он весит. В подробностях разбирался Zakon.kz.

Рюкзак и его вес – вечная родительская тревога, особенно когда речь об учениках начальной школы. Их опорно-двигательная система еще активно формируется, а за спиной порой оказывается ноша, с которой ребенок выглядит как миньон, пытающийся утащить груз в два раза больше себя.

Главное правило, которое должен усвоить каждый родитель и ребенок, – школьный рюкзак должен весить не больше 10% от веса ребенка.

И речь идет именно обо всем содержимом: учебниках, тетрадях, пенале, ланч-боксе, бутылке воды, сменной обуви и других необходимых мелочах.

Например, если первоклассник весит 22 килограмма, безопасный ориентир для его рюкзака – около 2,2 килограмма. Для подростков старших классов допустимая нагрузка может достигать 12-15% массы тела. Однако это уже верхняя граница, а не показатель, к которому необходимо стремиться. При этом важно учитывать физическую подготовку подростка, состояние его спины и особенности осанки.

По словам кандидата медицинских наук, профессора кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, педиатра высшей квалификации, консультанта детской эндокринологии АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Жанар Нургалиевой, при выборе рюкзака важно смотреть не только на его вес, но и на конструкцию.

"У хорошего школьного рюкзака должна быть плотная ортопедическая спинка с воздухопроницаемым покрытием. Это особенно важно для детей, которым приходится долго идти до школы. Лямки лучше выбирать широкие – так вес распределяется более равномерно и меньше нагружает плечи и спину", – отмечает специалист.

Каким должен быть школьный рюкзак

Размер рюкзака – совсем не мелочь. Слишком вместительная модель быстро превращается в настоящий склад: игрушки, канцтовары, еда, напитки и еще десяток "очень нужных" школьнику вещей. В итоге ребенок носит на спине отнюдь не только учебники, а неподходящая конструкция добавляет нагрузку на позвоночник. Поэтому при выборе рюкзака важно смотреть не только на его внешний вид, но и на ключевые параметры:

высота: 30–35 см;

ширина: 20–30 см;

глубина: до 15 см.

При этом рюкзак должен соответствовать росту ребенка и удобно располагаться на спине. Не стоит покупать модель "на вырост", если из-за этого школьнику приходится носить слишком большой и совсем не легкий рюкзак.

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Почему тяжелый рюкзак – это опасно

Когда ребенок каждый день носит на плечах больше допустимого, нагрузка ложится не только на позвоночник. В работу вынуждены активно включаться мышцы спины, шеи и плечевого пояса.

"Избыточный вес рюкзака особенно нежелателен в период формирования скелета. Постоянное перенапряжение мышц может способствовать появлению сутулости, дискомфорта в спине и шее, головных болей и других неприятных симптомов. Поэтому тяжелые рюкзаки представляют наибольший риск именно для младших школьников", – объясняет Жанар Нургалиева.

Получается, проблема не ограничивается одной усталостью после школы. Если ребенок изо дня в день компенсирует чрезмерную нагрузку неправильным положением тела, это может негативно отражаться на его осанке и общем самочувствии.

Носить на одном плече – плохая идея

Еще одна распространенная ошибка – привычка перекидывать рюкзак на одно плечо. Иногда ребенок делает это автоматически, потому что так удобнее или выглядит привычнее. Но такая "асимметрия" заставляет плечевой пояс работать неравномерно, потому что одно плечо оказывается выше другого, мышцы с одной стороны получают дополнительную нагрузку.

"Рюкзак следует носить на обоих плечах, используя обе лямки. Если нагрузка приходится только на одну сторону, мышцы шеи и спины перенапрягаются. Со временем это может способствовать нарушениям осанки и появлению головных болей", – говорит педиатр.

Даже идеально подобранный рюкзак не отменяет необходимости в движении. Чтобы позвоночник и мышцы справлялись с повседневными нагрузками, ребенку важно поддерживать физическую активность.

Укрепить мышечный корсет помогают упражнения на мышцы спины и плечевого пояса, отжимания, а также плавание. Регулярная физическая активность создает своеобразную "защитную систему" для позвоночника – сильные мышцы помогают лучше выдерживать ежедневные нагрузки.

"Детский организм особенно активно развивается в младшем и среднем школьном возрасте. Поэтому важно, чтобы физическая нагрузка была не только умеренной, но и сбалансированной. Укрепление мышечного каркаса помогает снизить вероятность проблем с осанкой, болей в спине и суставах и других последствий неправильной нагрузки", – резюмирует Жанар Нургалиева.

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Что проверить родителям перед началом учебного года

Перед тем как отправить ребенка в школу, полезно провести небольшой "аудит" рюкзака:

взвесить полностью собранный рюкзак, а не только саму сумку;

проверить, есть ли плотная ортопедическая спинка;

обратить внимание на ширину лямок;

отрегулировать обе лямки по росту ребенка;

убрать из рюкзака вещи, которые не нужны в этот день;

напомнить ребенку, что носить рюкзак нужно на двух плечах;

следить, чтобы в течение недели у ребенка оставалось время на движение и физическую активность.

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Школьный рюкзак – вещь, которой ребенок пользуется пять дней в неделю. Поэтому его выбор лучше воспринимать не как вопрос моды или вместительности, а как часть заботы о здоровье. Несколько лишних учебников сегодня могут показаться мелочью, но правильная привычка беречь спину формируется именно из таких мелочей.