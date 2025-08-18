Иммунитет по осени укрепляют: как избежать простуд в холодный сезон года

Лето красное мы почти пропели. На горизонте виднеется осень, а за ней и "зима катит в глаза". Впрочем, и у холодных времен года есть свои прелести. Главное – чтобы разглядеть их не мешала простуда. Zakon.kz делится полезными советами по укреплению иммунитета.

По словам главного врача Центра внутренних болезней НАО КАЗНМУ им. Асфендиярова, терапевта высшей категории Сауле Унербаевой, иммунитет – это своеобразный щит, который охраняет нас как от негативного воздействия окружающей среды, так и от "вредных" клеток организма.

"Когда иммунная система не справляется со своей задачей, человек чаще простужается и тяжелее переносит любые болезни, больше подвергается риску развития онкологических патологий. Этот сложный защитный механизм требует постоянного ухода и поддержки", – уверена доктор.

Однако вместе с двуликой погодой, бросающей нас то в жар, то в холод, приходят и физические недомогания. Шутка ли, выдержать нагрузку вирусов, стрессов, недостатка солнца – и не сломаться? Но протянуть прихрамывающему иммунитету "костыли" все-таки можно. К примеру, посредством...

Правильного питания

Хороший иммунитет без качественной диеты невозможен, считает Сауле Адилжановна. И советует заботиться о содержимом собственной тарелки не только в слякоть и морозы, а круглый год. Для начала хотя бы сократите употребление фастфуда, полуфабрикатов и энергетиков – это во-первых. Во-вторых, пейте побольше воды, особенно после старта отопительного сезона. Примерный расчет – 30 миллилитров жидкости на один килограмм веса. И наконец, отдавайте предпочтение так называемой аутентичной кухне, то есть блюдам по оригинальным рецептам, из традиционных ингредиентов, которыми наслаждались еще наши прабабушки и прадедушки.

"Такая еда может быть связана с историей и культурой народа, живущего в регионе. Надо учитывать, что ферментативный состав поджелудочного сока у каждой нации формируется в течении многих столетий. Например, запас белков у степных народностей хорошо восполняется только при употреблении мяса. Белок из бобов, сои и морепродуктов плохо усваивается. Полезно пить бульоны, но, конечно, с учетом имеющихся заболеваний", – говорит врач.

Пополнения запаса витаминов

Витамины – это, конечно, хорошо. Но бездумно принимать их не стоит, поскольку избыток ничуть не краше недостатка. Комплекс витаминов подбирает специалист на основе результатов анализов крови. Если сдать их пока не получается, опять же сделайте ставку на сбалансированный рацион. Тот же витамин D в изобилии присутствует в таких продуктах, как рыбий жир, жирная рыба, яичный желток, молочные продукты. C – в шиповнике, смородине, облепихе, болгарском перце, цитрусовых, квашеной капусте. A – в моркови, тыкве, абрикосах, печени, рыбе и "кисломолочке". Внедряйте в свою пищевую рутину побольше овощей, фруктов и зелени.

"Особенно хороши салаты из капусты, моркови, свеклы – они отлично поддерживают полезную микрофлору в кишечнике". Сауле Унербаева

Здорового сна

Чем качественнее ваш сон, тем крепче сопротивляемость организма различной заразе. Посему старайтесь укладываться не позднее 23 часов и спать не менее восьми. Вдобавок избегайте поздних ужинов и посторонних шумов, света в спальне – они препятствуют выработке гормона мелатонина. Перед сном помещение обязательно нужно проветрить: оптимальная температура – не выше 21°С.

"Нормализовать режим сна очень важно для здорового иммунитета. Лучше отложить оставшиеся дела до утра и лечь спать в идеале до 22:00. Еще я рекомендую за час до сна выключать все гаджеты. Чем залипать в смартфоне или ноутбуке, лучше прогуляться на свежем воздухе или сделать растяжку после насыщенного дня".

Физкультуры

Не зря говорят, что движение – жизнь. Физическая активность в любом возрасте благотворно влияет на весь организм, напоминает доктор:

"Вы можете регулярно совершать пешие прогулки, заниматься танцами или йогой, бегать по утрам или вечерам, кататься на велосипеде, играть в теннис или футбол, ходить в тренажерный зал – выбирайте то, что доставляет вам радость и способно вызвать полезную зависимость. Ведь в физической активности важна регулярность. Если у вас сидячая работа, рекомендую каждые два часа делать пятиминутную суставную гимнастику, то есть вращательные движения в суставах по пять раз в каждую сторону. Также есть прекрасные дыхательные упражнения, которые можно выполнять по дороге на работу: считая до четырех, глубоко вдохните, затем на четыре секунды задержите дыхание. Выдыхайте, считая до четырех, задержите дыхание на четыре секунды, а затем все повторите шесть-семь раз".

Спикер высказывается за отказ от курения и злоупотребления горячительным: они создают оксидативный стресс, благодаря чему образуются свободные радикалы, которые способны повреждать здоровые клетки и даже вызывать мутации ДНК, не говоря уже о негативном влиянии на отдельные органы и системы. С другой стороны, вредные привычки снижают количество иммунных клеток (лимфоцитов) и нарушают синтез белков (иммуноглобулинов), важных для крепкого иммунитета.

Сохранения спокойствия

В данный непростой период важно сохранять погоду в доме и душе, если уж пейзажи за окном совсем не радуют. Для этого врач советует не пренебрегать пешими прогулками и прочими активностями, попробовать медитации и самомассаж, уделять побольше внимание хобби и общению с близкими. Словом, не хандрить. И помнить: избыток кортизола ("гормона стресса") – наш враг.

Материал по теме Готовь sunny летом: как встретить осеннюю хандру во всеоружии

Вакцинации

"Ежегодная вакцинация от гриппа уменьшает риск заражения, количество осложнений. Желательно пройти ее до ноября. Важно! Вакцинация противопоказана лицам с аллергией на компоненты вакцины, с тяжелыми реакциями на предыдущую прививку и детям до шести месяцев", – подытожила Сауле Адилжановна.

А между тем желающие взять кусочек лета в зиму превращают свои кухни в настоящие лаборатории чудес и наполняют пространство ароматами варений да солений. Именно поэтому ранее наш журналист рассказала, как разлить по банкам июнь, заварить июль и даже закупорить август.