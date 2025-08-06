Не сыпь мне соль на блюдо: почему "диета" казахстанцев настораживает врачей и ученых

Говорят, ты то, что ты ешь. Оттого, наверное, гастрономический вопрос то и дело становится предметом интереса специалистов. Zakon.kz разбирался в диетических привычках казахстанцев и причинах их возникновения.

Пересолили

Казахстанцы перебарщивают с "белым ядом", что увеличивает риск смертельных заболеваний, таких как артериальная гипертония и инсульт. При этом большинство не употребляет необходимой нормы овощей. К такому выводу пришли в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендиярова.

Ученые провели масштабный опрос, в котором поучаствовали почти 7 тыс. человек из разных регионов страны.

Здесь стоит остановиться и отметить, что, согласно рекомендациям ВОЗ, для снижения риска артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний следует потреблять менее 5 г соли и более 400 г овощей и фруктов в сутки.

"На практике в Казахстане этой нормы достигают лишь 16,6% опрошенных. Причем женщины справляются с этим требованием чуть чаще мужчин (18,9% против 14,1%). Региональные различия более выражены: до 35% респондентов в Шымкенте и Туркестанской области соблюдают рекомендации, а вот жители Астаны, Алматы, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей входят в число регионов с наименьшими показателями: менее 10% там потребляют достаточное количество овощей и фруктов", – подчеркивается в исследовании.

Полученные результаты в нем объясняются сочетанием двух факторов. Во-первых, распространенностью на юге собственных огородов – не в пример мегаполисам, где во главе стола – фастфуд и полуфабрикаты. Цены на зелень нередко "кусаются" – во-вторых.

Что до соли, ее среднесуточное потребление по республике застыло на отметке около 17 г. То есть почти в четыре раза выше нормы. А склонность злоупотреблять ею особенно выражена у мужчин, молодежи и студентов (вспоминаем горячо любимые ими булки с зачастую пересоленными котлетами), курильщиков. Исследователи обозначили всех перечисленных как "группы, которые в целом менее склонны к профилактическому мышлению и чаще ориентированы на вкусовые предпочтения". Куда внимательнее к своему рациону относятся пенсионеры. По крайней мере, стремятся к умеренности в питании.

Люди науки бьют тревогу и призывают принять ряд политических решений для изменения опасных привычек казахстанцев. Среди них:

● На уровне государства – регулирование рецептур массовых продуктов питания, обязательная маркировка на упаковках, налоговые стимулы для производителей здоровых продуктов.

● На уровне городов – доступность точек продажи недорогой и полезной еды в шаговой доступности.

● В школах – обязательное включение овощей в рацион и обучение детей навыкам анализа пищевых этикеток.

● На уровне семьи – внедрение программ по постепенному снижению соли и переходу на полезные привычки.

● При этом крайне важно минимизировать влияние агрессивного маркетинга переработанных и соленых продуктов.

"Международный опыт ясно показывает: только при комплексном подходе – от продуманных образовательных кампаний до изменения состава продуктов – возможно добиться заметного снижения потребления соли и увеличения доли овощей и фруктов в рационе. Именно такой подход позволяет сократить риски хронических заболеваний и улучшить качество жизни населения в целом", – подытожили в Казахском национальном медицинском университете.

И с одной стороны, все логично: доллар, потраченный на профилактику, экономит сотню долларов, которую государство могло бы затратить на лечение. Однако...

Ценовой периметр

Помнится, в 2023 году другие исследователи, международного агентства Euromonitor International, отчаянно радовались тому, что пандемийное несчастье в кои-то веки помогло: люди настолько перепугались за собственное здоровье, что рука волей-неволей потянулась в сторону натурпродуктов. И случился праздник яблок! А до кучи – бананов, груш, апельсинов и мандаринов. Именно эти наименования аналитики включили в топ фруктовых любимчиков казахстанцев по итогам 2022 года.

А вот с овощами все и тогда было, что называется, вкусно, но грустно. Вроде и объем продаж увеличился на 11% по сравнению с предыдущим периодом, а вроде и в списках покупок казахстанцев "святая троица" – картофель, томаты да лук. Где же, простите, обожаемые нутрициологами цветная капуста и брокколи? Не в пакетах, а на полках магазинов, потому что не по карману.

"Казахстанцам со средним доходом остается выбирать из более бюджетных вариантов "полезных" овощей. Однако продажи всех прочих овощей и корнеплодов в прошлом году и за январь-март этого года составили 542,5 тыс. тонн – в четыре раза меньше картофеля", – аккуратно подмечали в агентстве.

А экономист Арман Бейсембаев говорил прямо: половину своих доходов казахстанцы тратят на еду. Причем речь, естественно, идет не о спарже с бататами, а об уже упомянутом картофеле, макаронных изделиях, крупах, хлебе и традиционном для региона мясе. Все калорийное и относительно бюджетное – кроме мяса, конечно. Потому что цель не достигнуть гастрономического экстаза, а банально наестся. И какой-никакой вкус в данном случае обеспечивает как раз несимпатичная докторам соль.

Впрочем, новые времена сумели удивить даже самых скромных едоков, внезапно подкинув на прилавки "чертово яблоко" по цене марокканских мандаринов. Это когда на ценниках под молодым клубнеплодом вдруг обнаружились четырехзначные числа. Цена впоследствии упала, как и обещали, но осадок, согласитесь, остался. Тем более что лихорадило "картофельный рынок" уже не впервые.

Однако вернемся к заявлению о тратах на пропитание, оно куда интереснее. Что характерно, в 2025-м, то есть через два года с момента выпуска материала, содержащего тревожное наблюдение, все тот же экономист Арман Бейсембаев повторил его. Разве что обозначенный показатель успел-таки за золотую середину ощутимо перевалить. И сказано это было в статье, посвященной не продуктовой корзине среднего соотечественника, а причинам его отказа от брака и деторождения.

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Так что за какую тему ни возьмись – диета ли, институт семьи ли, все неизбежно и цинично упирается в деньги.