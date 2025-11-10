История сельчанки, которая вдохновляет людей на жизнь без суеты

Запах свежего хлеба, рассвет над степью и звуки верблюжьего стада – именно так начинается утро у Таншолпан Файзрахман. Жительница Кызылординской области превратила сельскую жизнь во вдохновляющий контент, доказывая, что счастье можно найти вдали от городской суеты.

О повседневной жизни в селе и планах на будущее Таншолпан рассказала корреспонденту Zakon.kz.

32-летняя Таншолпан Файзрахман родилась и выросла в глубинке Кызылординской области – там, где не было ни удобств, ни благ цивилизации. С детства девочка помогала родителям по хозяйству, ухаживала за многочисленным скотом и знала цену труду.

В двадцать лет она вышла замуж за городского парня, у которого в селе жили дедушка и бабушка – они занимались животноводством. Некоторое время супруги жили в Кызылорде, но шумный и суетливый ритм большого города не пришелся Таншолпан по душе.

"В городе люди живут в постоянной спешке, работают за копейки, едва успевают жить. А в селе все проще. Имея даже небольшое хозяйство, можно обеспечить семью и жить в достатке", – считает она.

Сначала супруги выезжали в аул только на сезон сенокоса, но постепенно Таншолпан убедила мужа окончательно перебраться в деревню. Начали с малого – купили овец, затем лошадей и верблюдов, построили дом и обустроили хозяйство.

"Сельскую жизнь я не променяю ни на что. Здесь спокойно, чистый воздух, яркое солнце, звезды над головой, а люди простые и душевные. В городе же соседи могут годами не здороваться. В селе все знают друг друга, помогут в любой момент. Город делает людей отстраненными, а деревня – ближе к жизни", – говорит Таншолпан.

Некоторое время назад женщина начала снимать короткие видео о сельском быте и выкладывать их в Сеть. Сначала это были ролики для семьи – веселые моменты с детьми, сцены из повседневной жизни. Однако публика быстро оценила искренность и уют этих видео: просмотры росли, комментарии были исключительно добрыми, а подписчиков становилось все больше.

"Сначала муж и родные были против. Говорили, зачем показывать нашу жизнь. Но люди писали слова поддержки, интересовались, как мы живем, просили снимать еще. Со временем семья поняла, что в этом нет ничего плохого, и даже стала помогать. Свекор, например, иногда держит телефон во время съемок", – улыбается Таншолпан.

Первое видео она помнит до сих пор: тогда Таншолпан решила испечь детям пиццу и самсу на уличной печке. Пицца удалась на славу, а вот самсе не хватило жара – тесто подрумянилось не полностью. Тогда находчивая мама взяла газовую горелку и довела выпечку до совершенства.

Особую популярность у зрителей завоевали ролики с домашними животными. Они будто чувствуют камеру: подходят к объективу, рассматривают, позируют. Настоящими любимцами подписчиков стали верблюды Таншолпан.

"Верблюды – звезды моего контента. Я с детства их обожаю. Они все понимают, чувствуют настроение, запоминают доброе отношение. Это удивительные животные. Как-то мы продали одного верблюда, и спустя несколько лет он узнал меня, подошел, стал ластиться – у него даже слезы были в глазах. У них есть сердце", – говорит она.

Верблюды не дают себя доить никому, кроме хозяйки. Когда Таншолпан уезжает, они скучают, а при встрече бегут ей навстречу.

"Они кладут голову мне на плечо, будто обнимают. Верблюдицы, как и люди, невероятно привязаны к своим детям – никогда не бросят и не дадут их в обиду", – добавляет женщина.

Жизнь Таншолпан – это ежедневный труд, который она выполняет с любовью. Просыпается в четыре утра, доит двадцать коров и десять верблюдов, сепарирует молоко, перерабатывает его в разные продукты. В ее доме всегда есть кефир, курт, творог, брынза, сливочное масло и, конечно, свежий домашний хлеб.

"Мне это не трудно – я с детства к такому привыкла. Мама всему научила. Главное – делать все с любовью. Тогда усталость не чувствуется. Домашний хлеб вкуснее магазинного, масло полезнее заводского. Мы почти ничего не покупаем: все свое, сделанное руками. Даже электричество берем от солнечных батарей. Вот в этом и прелесть деревни: здесь все зависит от труда, а не от денег", – уверена Таншолпан.

С улыбкой она рассказывает, что среди ее подписчиков немало горожан, которые никогда не видели настоящей сельской жизни. Некоторые даже жалеют ее, пишут: "Бедная женщина, муж, наверное, не создает условий". Но Таншолпан лишь улыбается – ведь она осознанно выбрала этот путь и считает его лучшим решением в жизни.

Тем, кто сомневается в выборе между городом и деревней, Таншолпан советует не бояться. Она уверена: сельская жизнь может быть не только спокойной, но и прибыльной.

Каждые десять дней женщина отвозит в город 200 литров шубата и зарабатывает около 200 тысяч тенге. Столько же приносит продажа 20 килограммов курта и брынзы. Плюс доход от айрана, молока и верблюжьей шерсти. В среднем ее ежемесячный заработок составляет 500-600 тысяч тенге – и все это, не покидая дом и не расставаясь с семьей.

Сегодня Таншолпан и ее муж строят двухэтажный коттедж в том самом поселке, где когда-то жили в небольшой лачуге.

"Село дало мне все: уверенность, семью, свободу и радость. А самое главное – я живу так, как хочу, и каждый день чувствую себя счастливой", – говорит Таншолпан.

