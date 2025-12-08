Как девушка Нинагул из Атырау вдохновляет казахстанцев говорить на государственном языке

В казахстанском сегменте соцсетей все чаще появляются истории о важности знания госязыка и культурных традиций Родины. Историю 19-летней студентки из Атырау Нины Владимировой, которую подписчики знают как Нинагүл, узнала корреспондент Zakon.kz.

Русская по национальности, она свободно говорит на казахском языке, создает контент на государственном языке и вдохновляет молодежь своим отношением к культуре страны, где выросла.

Нина родилась и выросла в селе, где не было русскоязычных детсадов и школ. Родители приняли решение отдать детей в казахский садик, а затем и в казахскую школу.

"Зимой папа носил меня на руках в садик. Дорога была долгой, и, чтобы не терять времени, он учил меня считать по-казахски. Эти моменты я помню до сих пор. С рождения я говорю на казахском, и для меня он как родной язык", – рассказывает девушка.

Позже семья переехала в Атырау, и Нина продолжила обучение в казахской школе. В семье Нины пять человек: родители, она и два младших брата. Папа свободно говорит по-казахски, мама понимает язык и постепенно учится. Дома все общаются преимущественно на казахском.

Видеоролики Нины в соцсетях получаются яркие, веселые, с шутками-прибаутками. В них звучит много смеха и музыки. Во время готовки наша героиня учит свою маму правильно произносить слова на казахском языке. Мама Нины вызывает восторг аудитории: она очень молодо выглядит. И действительно, ей всего 36 лет.

"Мы дома говорим только на казахском, поэтому учить язык для нас – естественный процесс", – отмечает Нина.

Семейные ценности занимают важное место в жизни девушки. И особенно традиционные блюда. Папа Нины – мастер по приготовлению бешбармака, это любимое блюдо всей семьи.

"Мне нравится именно папин бешбармак. Он научил готовить и меня. Мы часто собираемся всей семьей и готовим разные национальные блюда", – говорит Нина.

Прежде чем начать снимать видео для блога, Нина долго сомневалась. Полгода не решалась снять первый ролик. Но когда выложила первую работу про самсу и утром увидела 100 тысяч просмотров, поняла, что направление правильное.

С этого момента блог стал частью ее ежедневной жизни. Нина подчеркивает важность владения языком страны, в которой родился и вырос.

"Есть красивые слова: "Знать родной язык и хорошо говорить на другом – это радость. Не зная родного, но хорошо владея чужим – это печаль". Если человек не знает языка своей земли, значит, ему не хватает любви к своей родине", – считает девушка.

Она считает, что критика – естественная часть роста, но серьезного хейта в соцсетях еще не встречала. Большую роль в ее продвижении сыграл любимый человек, который поддержал идею контента. По национальности ее парень казах, и они планируют создать семью.

Еще одна ее цель – выучить английский, чтобы путешествовать по миру.

"Я хочу обеспечить свою семью, показать родителям мир и сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это не мечта – это цель. И она обязательно исполнится", – поделилась своими мечтами Нинагүл.

Врач Виктор Голота из Актобе тоже свободно владеет казахским языком, в том числе прекрасно на нем шутит, а еще, как и Нина, снимает семейные вайны. Ранее мы рассказывали о "сары бала", который прекрасно декламирует стихи на казахском языке.

Zakon.kz периодически рассказывает о представителях других этносов и даже стран, которые говорят на государственном языке Казахстана. Среди них – "қара бала" из Африки, который продвигает культуру нашей страны.