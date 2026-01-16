Испытание для людей и техники: города Казахстана утопают в снегу – фоторепортаж

Недавно соотечественники делились друг с другом вовсе не характерными для января фото подснежников, божьих коровок и одуванчиков. И шутливо просили "братьев-месяцев" вернуться наконец по местам. Получите и распишитесь! Zakon.kz оценил последствия долгожданного прихода зимы к "власти".

Ранее в 15 областях Казахстана на 16 и 17 января объявили штормовое предупреждение. Туже всего, как водится, пришлось северу страны: отмена занятий, ограничения движения транспорта и прочие "штрихи к портрету" в лучших традициях второго зимнего месяца.

К примеру, в Северо-Казахстанской области школьники и студенты сидят на "удаленке" уже третьи сутки, а сельчане хватаются за сердце, подсчитывая расходы на уголь для обогрева домов.

"По утрам столбик термометров словно замерзает на отметке -30°С. По ощущениям – все минус 35. Ночью и того морозней. Местами опускается ниже сорока. За суровыми цифрами – морозная реальность, из-за которой местные, выходя из дома, каждый раз взвешивают: а надо ли действительно сейчас куда-то идти. На улице уже в первые минуты щиплет щеки, практически сразу от холода ломит пальцы, причем в любых варежках, даже самых теплых. На улицах непривычно малолюдно. Редкие пешеходы идут спешно, кутаясь в шарфы и пряча головы поглубже в капюшоны", – делится наблюдениями наш корреспондент в Петропавловске.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Она отмечает заметное снижение транспортного потока: многие автомобилисты либо стараются "не мучить" технику зазря, либо и вовсе не могут завестись. Выручают исправно курсирующие автобусы, но и в ожидании их приезда придется несколько минут померзнуть на остановке.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Впрочем, тяжелее – и дороже – всего сейчас жителям частного сектора. Расходы на уголь стали ощутимо бить по карману.

"Печь топим два раза в сутки – в восемь утра и часов в 11 вечера. Обычно засыпаем в топку по два ведра. Это когда на улице -20°С. Сейчас -30°С. Чтобы не мерзнуть дома, засыпаем по четыре ведра за раз. Это если уголь горит хорошо, жар сильный. Если купил подешевле, то вообще не натопишься в такую стужу", – рассказал журналисту местный житель Семен.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Вдобавок стужа сковывает льдом шланги электронасосов, которыми люди качают воду из колодцев. В итоге целые семьи остаются без воды. Как ожидается, морозы в регионе отступят уже вечером 16 января. Ну, как отступят – вернутся к привычной отметке 20°С ниже нуля.

Между тем в Костанайской области зима тоже, что называется, "дает жару". Будто мало было выпадения месячной нормы осадков на прошлой неделе – на этой градусы ушли в уверенный минус, так еще и редких прохожих "подгоняет" ледяной ветер.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"По информации ситуационного центра iKomek, с 1 января 2026 года от жителей города поступило 2045 заявок, причем из них почти 1 тыс. на очистку снега и наледи, почти 500 – на внутриквартальную уборку и на очистку наледи на улицах. Как отмечают в пресс-службе акимата Костаная, в этом году уборку города ведут уже шесть подрядных организаций, которые задействовали 392 единицы техники. А количество снежных полигонов, где складируется снег, увеличили с четырех до пяти, на них установили весы и автоматизированную систему контроля вывоза снега. На начало недели на полигонах было зафиксировано 543 733 кубических метра снега. Подрядчики работают в две смены", – сообщает наш журналист.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Она побеседовала с рабочим одной из подрядных организаций Санжаром Имановым, который уже девятый год подряд выходит на тропу войны со стихиями. Однако даже он признает: эта зима будто проверяет людей и технику на прочность:

"За одну ночь снега выпало, как за весь месяц. Мы работаем с восьми утра до 12 часов, потом нас собирают и на автобусе везут на обед. Час мы греемся, кушаем и снова едем на работу до 17 часов. У меня уже есть опыт, поэтому надеваю теплые вещи и обувь. Хотя замерзать некогда, процесс идет без остановки. Одну машину загрузили – сразу подъезжает вторая".

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Кстати, активизироваться в уборке города от снега акимат призвал и самих горожан. Владельцев частных домов, государственных и частных объектов попросили проводить очистку территорий, прилегающих к домам и бизнесу. К контролю подключили и полицейских, которые могут составлять протоколы по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях "Нарушение правил благоустройства города". Но пока это профилактическая работа, и полицейские только предупреждают. Всем нарушителям вручаются официальные уведомления.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В Павлодарской области морозы оказались не крепче оптимизма местных жителей. По крайней мере, многие православные всерьез готовятся к Крещению и планируют окунуться в студеную воду Иртыша.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Здесь сейчас, кстати, очень красиво. Настолько, что павлодарцы гуляют по набережной, невзирая на лютующие холода. А все ради редкого зрелища – облаков пара над рекой.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

"Незамерзающая часть Иртыша создает эффект шуги – рыхлого внутриводного льда, который образуется осенью и зимой превращается в ледостав. Шугоход может быть опасен для судоходства и мостов, но для жителей это привычное явление, предвестник настоящей зимы", – поясняет наш корреспондент в Павлодаре.

Конкуренцию прелести Иртыша создают разве что пейзажи зимнего Торайгыра – озеро так же становится зоной притяжения туристов и, конечно, любителей рассекать "стекло" льда острыми лезвиями коньков.

"Когда лед прозрачный, видны сказочные трещины. В отличие от других водоемов, он застывает ровным зеркалом. Особую изюминку добавляют острова: летом туда почти невозможно попасть, а зимой можно пройти пешком и рассмотреть причудливые скалы. Озеро издает завораживающий треск – это неповторимое ощущение. Прозрачный лед раскрывает удивительное зрелище: в толще воды замерли пузырьки, похожие на хрустальные украшения. Стоит лишь положить камеру на ледяное зеркало и снять крупным планом – снимок превращается в космическую иллюзию", – считает представитель турагентства Оксана Иванченко.

Пока одни отдыхают и любуются видами, другие работают в поте лица. В частности, сотрудники Павлодарского лесного хозяйства следят, чтобы дикие животные не оставались голодными в суровые дни. Они заготавливают сено, устанавливают кормушки и солонцы, наполняют их зерноотходами и солью, а для птиц делают скворечники. По словам руководителя учреждения Аждара Жусупова, такая техническая работа – важное мероприятие особенно холодной зимой:

"В нашем лесхозе шесть лесничеств. Лесники, обслуживающие пойму, устанавливают кормушки и солонцы. Всего – 76 кормушек. Заготовлено 3,5 тонны сена, 180 килограммов соли. Зерноотходы подсыпают сами лесники. Скворечников установлено 40".

В области Абай куражащаяся зима меняет быт людей. Вообразите, жители сел, зная о предстоящем похолодании, закупили продукты в ближайших городах или районных центрах. Опыт показывает, что в метели и морозы в доме должен быть продовольственный запас. Если закроют трассу, то местные магазины опустеют. Деревенский "гастро-райдер" включает муку, сахар, печенье к чаю, макароны, подсолнечное масло и парафиновые свечи на случай отключения электричества.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Еще одна ежегодная практика жителей восточного региона Казахстана – это отказ от поездок на собственном автомобиле в дни сильных морозов, из-за которых сложно запустить двигатель.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Однако дождаться автобуса на остановке в -30°С – настоящий вызов. Особенно для пожилых людей. Пассажиры пересаживаются на такси. Спрос на частный извоз в Семее в эти дни заметно вырос. Но не у всех есть деньги на такие поездки. Поэтому имамы и прихожане мечетей Семея устроили акцию "Бесплатное такси". Сбор проходит в 10 часов утра около центральной мечети имени Абая.

В первые часы собралось около 20 машин. На городские дороги уже выехали все желающие, у кого в эти морозные дни есть время, собственный транспорт и желание помочь. Волонтеры, среди которых люди разных профессий, ездят по городу, предлагая людям на остановках бесплатную услугу. Взамен – слова благодарности и добрые пожелания.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

К акции присоединилась и Алия Акмолдина. Недавно она переехала в Семей из Усть-Каменогорска, где работала водителем автобуса:

"В Семее я ухаживаю за пожилой мамой, по пятницам хожу в мечеть. И вот недавно я увидела, как парни устраивают эту акцию, решила присоединиться. Мне нравится возить людей, говорить с ними, быть ближе к ним. Я всегда мечтала помогать людям. В эти морозные дни постараюсь помочь каждому, кто встретится на моем пути. Особенно многодетным мамам. Это женская солидарность!"

На фоне всего вышеперечисленного ненастье в Алматы кажется просто пшиком – сугробов пока не наблюдается, температура опустится как максимум до -16°С, да и то ночью. Тем не менее горожан аккуратно предупреждают: на дорогах – гололед, в горных районах – туман. Стало быть, к вечеру – пробки. Имейте в виду.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

А к алматинцам с небольшим стажем вождения обратились с просьбой – отложите вояжи на личном транспорте до лучших времен.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

"Для предупреждения гололедных явлений на местах дислокации до начала снегопада будет организовано дежурство 210 пескоразбрасывателей. Превентивно перед выпадением снега планируется обработка основных магистральных улиц жидкими реагентами. В круглосуточном режиме планируется задействовать 1030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники от частных организаций и 2710 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий будут привлечены 1790 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники", – отчитались в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.

Впрочем, наслаждаться пешими променадами никто не запрещает – в соответствующей сезону одежде и обуви, разумеется. Ведь южная столица наконец принарядилась в серебристую шубку, порадовав тем самым поэтичных натур. И не так часто ее величество зима захаживает к алматинцам в гости во всем своем пышном убранстве. Так почему бы не насладиться кратким мигом, пока великолепная шубка "на плечах" города, как обычно, не превратилась в тыкву?

Добавим, что в Астане сегодня -21-23°С днем и -28-30°С ночью. Еще 14 января учащиеся 0-9-х классов, обучающиеся в первую смену, перешли на дистанционку.

Январь обрел-таки привычную суровость норова. Это значит, что нам придется "держать удар". О том, как правильно одеваться и питаться при низких температурах, чтобы снизить риск простудных заболеваний и обострения хронических проблем со здоровьем, читайте в материале Zakon.kz.