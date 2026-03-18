Один номер на весь город: как объявления "Владимир-сантехник" вводят алматинцев в заблуждение

В каждом подъезде свой мини-рынок услуг: десятки, а то и сотни объявлений о ремонте, сантехнике и проводке. Бумажки с обещаниями быстро, недорого и, конечно, мастер живет рядом. Но за этой уютной иллюзией иногда скрывается куда менее приятная реальность. В подробностях разбирался Zakon.kz.

Оказывается, одни и те же объявления с одинаковыми номерами могут жить сразу в разных районах города. Меняются только подъезды, а не содержание. И самое странное, на вызовы каждый раз приезжают разные люди, никак не связанные с образом того самого "частного мастера по соседству". Как мы выяснили, за такими флаерами может стоять целая схема, в которой доверие жителей превращается в удобный инструмент.

В Алматы безобидные флайеры приобрели почти анекдотичный, если бы не были такими тревожными, масштаб.

В разных спальных районах – от Орбиты до Аксая и Коктема – на подъездных дверях висит одно и то же объявление.

Ребята, которые расклеивали по городу эти бумажки, фантазией не отличались, поэтому везде тот же почерк, те же слова, тот же номер. "Частный мастер. Ремонтирую все. Живу рядом. Низкие цены. Владимир".

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

И все бы ничего, если бы не одна деталь: Владимир, судя по этим объявлениям, одновременно живет сразу в нескольких концах Алматы. Причем всегда "буквально за углом".

Этот феномен показался нам слишком странным, чтобы быть совпадением. Мы решили проверить, кто скрывается за универсальным "живу рядом", и начали искать людей, которые уже обращались по этому номеру.

Нашлись как минимум две девушки, которым "Владимир" должен был помочь с сантехникой. Сценарий в обоих случаях начинался одинаково: звонок и обещание быстро приехать и решить проблему. А дальше расхождения. В одном случае Владимир поменял национальность, во втором – помощь все-таки приехала, но Владимир очень помолодел и раздвоился. На вызов прибыли сразу двое мужчин, которые никак не представились и не объяснили, какое отношение имеют к "частному мастеру, живущему рядом", так еще и цены были баснословными.

"15 марта 2026 года мы столкнулись с неприятной ситуацией с сантехником. По объявлению "Владимир, живу рядом" приехал другой молодой мастер. Мы вызвали его из-за небольшой протечки под ванной. Во время диагностики он начал разбирать смеситель и заявил, что нужно менять сразу несколько элементов. Цены показались завышенными, и мы решили подумать, но он отказался вернуть смеситель на место и перекрыл воду. В итоге, оставшись без воды вечером, мы были вынуждены согласиться на его услуги и купили у него материалы на 46 000 тенге. Стоимость работ он заранее не называл, ограничиваясь формулировкой "от 10 000 тенге", поэтому мы ожидали сумму в пределах 10-30 тысяч тенге", – рассказывает Валерия Павленко.

Работы, по словам Виктории, были завершены поздно вечером, после чего мастер заявил, что случай "усложненный", и потребовал еще 170 000 тенге.

"Это стало шоком, так как ранее он называл лишь "от 10 000 тенге" и не предоставлял прайс. Он не смог назвать ни компанию, ни руководство, ссылался на "куратора", который отказался приехать, и начал угрожать заявлением. Мы заявили о готовности провести независимую экспертизу и подать встречную жалобу, поскольку никаких договоров и согласованных цен не было. Переговоры шли до полуночи: сумму снизили со 180 000 до 30 000 тенге. Под давлением и из-за страха мы согласились и заплатили 30 000 за работу (плюс 46 000 за материалы, всего 76 000). Документы оформлялись без реквизитов и с сомнительными печатями. Позже выяснилось, что с подобной схемой сталкивались и другие люди. Планируем запросить фискальный чек и подать жалобу. К качеству работы пока претензий нет, но стоимость была явно завышена и навязана", – делится своей историей Валерия Павленко.

Фото: из личного архива Валерии Павленко

Однако если в данном случае "Владимир" все же завершил работу в тот же день, пусть и с попыткой навязать завышенную оплату, то в других ситуациях "мастер" просто исчезает после получения денег и блокирует телефоны.

"7 февраля я вызвала мастера Владимира по ремонту стиральной машины, но пришли двое парней, разобрали технику, назвали нужные запчасти и взяли за них деньги. Проверить работу сразу не получилось, сказали, что деталь должна высохнуть, и договорились приехать на следующий день. Позже они перестали отвечать: мои номера попадали в автоответчик или блокировались. Дозвониться удалось только с другого номера и через знакомого. После упоминания полиции они вышли на связь, пообещали документы и согласились приехать в удобное время. В итоге мастера вернулись, доделали работу и все проверили, техника работает. Я заплатила меньше изначальной суммы, так как договорились о скидке (в том числе из-за того, что они залили пол). К качеству ремонта претензий нет, но процесс сопровождался игнорированием, блокировками и сильным стрессом. Позже они связывались уже с других номеров и отправляли документы через WhatsApp. Возвращаться к таким мастерам мы конечно, не планируем", – рассказала алматинка Ирина.

В итоге "Владимир" оказался не конкретным человеком, а скорее образом, удобной маской, за которой может стоять кто угодно. Пока люди рассчитывают на знакомого соседа-сантехника, к ним приходят совершенно незнакомые мастера и далеко не всегда добросовестные.

Однако в популярной сети Threads под одной из веток мы наткнулись на пользователя, который утверждает, что когда-то "Владимир" все же был реальным человеком, который помогал людям с сантехникой.

"Пару лет назад начиналось все хорошо. Был действительно Владимир, один мастер, который писал объявления от руки, принимал заказы и делал все на совесть. А дальше все, как обычно. Недобросовестные люди с руками, растущими не из того места, но с непомерными запросами перехватили инициативу. Объявления те же, написаны от руки, только номера телефонов давно не специалиста Владимира, а диспетчера шайки, мастерски умеющих накручивать стоимость работ и выбивать последние деньги с доверчивых людей", – пишет пользователь социальной сети Threads.

Чтобы прояснить ситуацию и понять, насколько массовыми являются такие случаи, мы обратились за разъяснениями в Департамент полиции города Алматы. Нас интересовало, поступали ли заявления по этому поводу и как в целом полиция оценивает подобные схемы. На наши вопросы ответил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

"По информации Управления по противодействию киберпреступности, аналогичных прецедентов в городе Алматы зафиксировано не было, заявлений и обращений по данному факту также не поступало. Неизвестно, где именно было размещено объявление, в каком регионе", – говорит начальник управления.

Анес Калдыбаев также ответил, что они призывают граждан проявлять максимальную бдительность и осторожность: Быть менее доверчивыми.

Всегда перепроверять любую поступившую информацию.

Не передавать свои персональные данные.

Не допускать посторонних лиц в жилище.

"Соблюдение этих мер безопасности является гарантией сохранности имущества", – резюмирует начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП г. Алматы.

Не всем объявлениям стоит доверять. Прежде чем сразу соглашаться на визит мастера, важно уточнить все детали:

адрес офиса,

стоимость услуг,

сроки выполнения,

документы.

Убедитесь, что вы разговариваете с реальным специалистом, который действительно разбирается в своей работе и готов подтвердить свои компетенции. Это простое, но важное правило поможет избежать неприятных сюрпризов и защитить себя и свое имущество.