Весна разбудила Алматинский зоопарк: бэби-бум, солнце и первые прогулки животных

Весна пришла в Алматинский зоопарк так же быстро, как расцвели сирень и одуванчики. А вместе с ней пришел настоящий бэби-бум: медвежата, тигрята и козлята. Корреспондент Zakon.kz отправился на прогулку, чтобы увидеть, как обитатели зоопарка встретили цветочный сезон.

Еще совсем недавно была зима, а сегодня уже сирень распустилась, одуванчики рассыпались золотыми монетами по траве и весь зоопарк задышал по-новому.

С первых шагов по зоопарку накрывает странное, но очень приятное чувство, будто ты снова ребенок, который замирает перед жирафом и не может оторвать глаз от слона. Воздух пахнет свежей травой, солнце щедро разливает тепло, и большинство животных уже устроили себе сезонный релакс, лежат, греются и наслаждаются жизнью.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Когда после зимовки первыми выходят носороги и жирафы, это всегда особенные эмоции. После тесных вольеров им, конечно, очень нравится свобода, они начинают вести себя по-другому, бегают, радуются. Особенно жирафы, они бегают так необычно, будто в замедленной съемке – это надо видеть вживую", – рассказывает Акжами Елеманова, руководитель научно-методического отдела.

Но не все так беззаботны. Обезьяны и крокодилы пока остаются в зимовниках, весна для них, оказывается, еще недостаточно теплая. Но не для всех, например, белорукие гиббоны Джули и ее сын Джим устроили настоящий акробатический показ: скачут по веткам с такой легкостью, будто репетируют цирковое выступление. А вот почтенный аташка Табин предпочел философский вайб, как и подобает аксакалу: сидит у окна, наблюдает за происходящим и явно думает что-то вроде "молодежь пошла…".

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"С обезьянами все зависит от погоды, бывает, лето наступает поздно, и животные выходят на улицу только почти в июне, а иногда уже в апреле тепло, и они нежатся на солнце. Мы полностью ориентируемся на погодные условия, если весна холодная, не спешим выпускать, чтобы животные не заболели". Акжами Елеманова

Отдельная умилительная сцена – это тигры. В этом году у амурских красавцев пополнение, родились тигрята. Правда, познакомиться с ними не удалось, малыши вместе с мамой решили, что публичность им пока ни к чему. И если честно, их можно понять, первые месяцы жизни лучше проводить без лишних камер и зрителей. Да и в целом счастье любит тишину.

Зато павлины – полная противоположность тиграм. Эти пернатые модники будто ждали весны весь год, чтобы наконец показать свои обновки. Надхвостья у них сейчас такие, что хоть на подиум выпускай. Один из них, не стесняясь, развернул хвост прямо перед нами, мол, смотрите и завидуйте.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В прудах своя драма, не уступает шекспировским трагедиям. Лебеди, как и прежде, держат территорию железной хваткой. Здесь царит строгий режим, и кто главный, понятно без слов. Они гоняют всех подряд, включая, как ни странно, собственных сородичей и даже детей. Последних, кстати, пришлось переселить в отдельный пруд во избежание семейных разборок.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А вот носороги, напротив, весну приняли с размахом. Грязевые ванны, солнечные процедуры, полный спа-комплекс. И пусть со стороны это выглядит так, будто они очень сильно испачкались, на деле носороги – настоящие чистюли. У них все по расписанию и строго в одном месте, так что порядок у них, можно сказать, образцовый.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Львы в этот день решили сохранить интригу и на встречу не вышли. Видимо, у них были дела поважнее. Возможно, совещание или просто послеобеденный сон.

Материал по теме Акимат сообщил о радостном событии в зоопарке Алматы и обратился с просьбой к казахстанцам

Зато настоящей звездой нашего похода по зоопарку стала Герда, тяньшаньская белокоготная бурая медведица. Она не только с удовольствием позировала, но и гордо продемонстрировала своих малышей. В этом году у нее родились два медвежонка, пушистые, словно игрушечные, и уже готовые покорять сердца посетителей.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Материал по теме В зоопарке Алматы родились редкие медвежата: посмотрите на них

Кенгуру живут в своем закрытом мире, куда человеку доступ открыт только визуально и с почтительного расстояния. Они не спешат знакомиться поближе, держатся особняком. Маленьких кенгурят разглядеть можно с трудом, но сотрудники уверяют, у них все отлично, просто они не фанаты публичной жизни. Вот вам и еще одна закрытая звездная семья.

Фото: Instagram/almatyzoo

Не отстают и камерунские козы, у них в вольере настоящая семейная идиллия. Козлята скачут, играют и не отходят далеко от родителей.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Весной у всех животных питание отличается, сотрудники зоопарка стараются давать все свежее и более питательное.

"Рацион, конечно, зависит от сезона и от того, какие есть свежие фрукты и овощи. Обезьяны у нас первыми пробуют малину, клубнику, вишню, черешню, даже когда они еще очень дорогие и люди их еще не покупают. Обязательно даем зелень животным. У хищников по воскресеньям разгрузочный день без мяса, но это не касается кормящих самок, например бурой медведицы или тигрицы на данный момент. Также сейчас стараемся давать свежие веточки жирафам, а не засушенные, как это было зимой", – поясняет Акжами Елеманова.

И это еще не все, сотрудники зоопарка намекнули, что впереди новое пополнение среди птиц. Так что весна здесь только набирает обороты.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Если коротко, Алматинский зоопарк сейчас – это место, где жизнь бурлит, кричит, скачет, плавает и иногда демонстративно игнорирует посетителей. Но именно в этом и есть его особая магия, каждый уголок здесь как отдельная история, в которой люди выступают только второстепенными персонажами, и это замечательно, ведь не во все дела должны вмешиваться люди.