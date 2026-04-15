Статьи

Любовь на крыльях: в День Козы Корпеш и Баян Сулу в Баянауле выпустили на волю спасенных лебедей

Спасенные лебеди, Баянаул, Павлодарская область, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
История началась в декабре 2025 года. На замерзшем озере Торсыкбай житель Баянаула Бауыржан Жакупов вместе с отцом заметил двух лебедей. Самка примерзла ко льду, а самец не улетел и остался рядом, словно охраняя ее, сообщает Zakon.kz.

Птицы были обессилены и слабы. Мужчины спасли их и приютили.

"Зима выдалась непростой, каждый день нужно было следить за птицами, кормить их, наблюдать за состоянием", – рассказал Бауыржан.

Почти 4,5 месяца сельчане ухаживали за парой. В Павлодарском центре защиты животных лебеди пробыли всего два дня, а затем по определенным причинам их вернули Бауыржану. Все остальное время они жили под его заботой. И вот настал день свободы.

"Поскольку птиц мы нашли вместе с отцом, первого лебедя выпустил он, второго – я. Самец, едва почувствовав воду, стремительно направился к середине озера, расправив крылья и словно заново родившись. Самка же держалась ближе к берегу, ей нужно было время привыкнуть", – говорит баянаулец.


"У лебедей все хорошо, крылья полностью восстановились. Мы отправили их к каналу, который уходит в озеро Сулыcор, возле скалы рядом с домом. Почему именно туда? Потому что место близко, удобно ходить и наблюдать. От дома всего два километра, а дальше через пять-шесть километров начинается большое озеро, вот там они и держатся", – говорит он.

Бауыржан признается: сердце тревожится, ведь привык к ним.

"Если встречу их снова на реке или в небе – узнаю сразу. Ведь прикипел. Я столько времени провел рядом, видел, как они слабели и как снова оживали. Эти птицы стали частью моей жизни, и теперь, когда они свободны, я все равно чувствую их рядом. Взмах их крыльев, будто отклик в моей душе. Я знаю: где бы они ни были, я узнаю их по полету, по взгляду, по той самой тишине, что остается после их взлета", – делится молодой человек.

Эта история не просто о спасении птиц. Она о том, что любовь и забота способны вернуть жизнь даже тем, кто уже почти потерял силы.

Символично, что для выпуска лебедей на волю был выбран день 15 апреля. В Казахстане сегодня отмечают День влюбленных – Козы Корпеш и Баян сулу. И эта история неожиданно точно перекликается с самим смыслом праздника: о верности, заботе и преданности. После долгой зимы у птиц началась новая жизненная глава, но уже на свободе.

Акмарал Есимханова
"А любовь непобедима": День Козы Корпеша и Баян Сулу празднуют в Казахстане
Спасенные лебеди в Павлодарской области переехали в другой временный дом
Спасенного лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае
Михаил Кукушкин три дня доигрывал матч на турнире в Китае
Андрей Рублёв превзошёл Роджера Федерера на турнирах категории ATP-500
Чемпионат Азии по боксу: как оценили в Казахстане победы и поражения звёзд нашего спорта
"Барыс" заинтересовался вратарём из чемпионата Казахстана
