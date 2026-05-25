Левый – карий, правый – голубой: алматинец от мамы унаследовал разный цвет глаз

Быть непохожими на других – изюминка или аномалия? Впрочем, каждый вправе принимать себя таким, как ему комфортно. Но иметь разный цвет глаз, пожалуй, так необычно, что непроизвольно привлекает пристальное внимание окружающих. Zakon.kz расскажет, как алматинец живет с гетерохромией.

У 28-летнего Амирхана Усипбекова разный цвет глаз: левый – карий, а правый – голубой. Интересно, что настолько необычное явление для него не редкость, у его мамы тоже гетерохромия.

"У меня есть родители, прекрасная жена Диана и двое моих младших братьев. Я родился с карими глазами. Но спустя 40 дней левый глаз стал голубого цвета, а правый так и остался карим. Интересно, что у моей мамы Гулехры тоже глаза разных цветов, но у нее наоборот: левый глаз – голубой, а правый – карий. Несмотря на это, она была сильно удивлена и не ожидала таких изменений во мне. Еще она рассказала, что это произошло, когда ее сестра держала меня на руках перед зеркалом и играла со мной. И именно тогда они заметили, как цвет одного глаза начал меняться буквально перед ними. Считаю, что это настоящее чудо. Среди родственников больше ни у кого нет гетерохромии, даже у родных младших братьев обычные карие глаза". Амирхан Усипбеков

Гулехра Усипбекова. Фото: из личного архива Амирхана Усипбекова

Глаза Амирхана Усипбекова всегда притягивали много взглядов со стороны незнакомцев. Ему же вовсе не хотелось выделяться из толпы. Он часто спрашивал себя: почему так произошло?

"В детстве окружающие постоянно интересовались, почему я такой. Тогда меня смущало излишнее удивленное внимание, из-за чего возникали комплексы. Приходилось отвечать на одни и те же вопросы. Иногда это задевало, когда среди всех замечали только меня. Но я никогда не считал себя каким-то другим человеком. Я понимал, что такой же, как все, просто с разным цветом глаз". Амирхан Усипбеков

Врачи успокаивали, говоря об уникальной генетической особенности, которая встречается у 1% землян. Причина: количество меланина в радужной оболочке. Обычно он распределяется одинаково в обоих глазах. В этом случае происходит аномалия и пигмент распределяется неравномерно.

Существует врожденная и приобретенная гетерохромия:

Оттенок глаз формируется в течение первых трех лет жизни, хотя уже у двухмесячного малыша можно увидеть первые изменения, понять, будет ли он кареглазым, зеленоглазым или его глаза будут разного цвета. И прежде всего к врожденным факторам относится наследственность: если у одного из родителей есть такая особенность, она может проявиться и у ребенка. Приобретенная. На этот нюанс влияют воспалительные процессы, офтальмологические травмы, офтальмологические заболевания и другие причины.

Виды гетерохромии:

Частичная, или секторная, означает, что разные части радужки окрашены в различные цвета. Обычно границы секторов разного цвета ровные, но могут быть и волнистыми. Аномалия возникает, если в детском возрасте меланин в радужке распределится неравномерно. В период взросления аномалия может пройти самостоятельно. Центральная. Это состояние, при котором на радужной оболочке видны круги разных цветов, отличных от оттенка радужки. Обычно они сконцентрированы у зрачка.

Фото: из личного архива Амирхана Усипбекова

У Амирхана Усипбекова полная гетерохромия. Несмотря на то, что это безопасно, он решил спрятаться за линзами.

"Когда я учился в школе, интернета особо не было, поэтому возможности что-то быстро загуглить не существовало. Родители водили меня к окулистам и другим врачам, но все говорили, что переживать не стоит, потому что это особенность, а не болезнь. Тогда операции еще не были настолько развиты, да и качественные линзы только начинали появляться. Поэтому до четвертого класса я ходил без линз. Но из-за того, что хотел жить без лишних вопросов и устал от объяснений, мы все же нашли карие линзы. Я носил их слишком часто, иногда даже засыпал в них". Амирхан Усипбеков

Гетерохромия никак не влияет на зрение, говорит парень: глаза не болят, видит ясно, дальтонизма нет – цвета различает. Если только не учитывать, что в детстве часто носил линзы, из-за чего испортил себе зрение. Сейчас у него левый глаз – минус два, а правый – минус один.

Фото: из личного архива Амирхана Усипбекова

Чтобы принять свою изюминку, молодому человеку потребовалось долгое время. Но он все же полюбил свои глаза и уже не так остро реагирует на удивленные взгляды прохожих.

"Раньше я очень хотел иметь обычные карие глаза, как у всех. Но со временем я принял себя и по-настоящему полюбил эту особенность. Сейчас я благодарен родителям за такие необычные глаза. Нередки забавные ситуации: например, стоишь в магазине, спрашиваешь у кассира, сколько стоит товар или сколько нужно оплатить. А человек поднимает глаза и смотрит так, что моментально меняется его выражение на лице. Именно эта реакция чаще всего вызывает у меня улыбку". Амирхан Усипбеков

Оказалось, что собеседник, кроме мамы, не встречал никого с гетерохромией. Однако признается, что было бы забавно со стороны посмотреть на таких же, как он, людей.

"Пока мне так и не удалось познакомиться с кем-то, у кого тоже разный цвет глаз. А мне бы очень хотелось пообщаться с таким человеком, узнать его историю, как они воспринимали свою особенность раньше и как относятся к ней сейчас. Еще животные есть с разным цветом глаз, хотелось бы завести такого питомца. Сейчас окружающие реагируют примерно так же, как и раньше, но я уже намного меньше обращаю на это внимание. Бывает, люди просят сфотографироваться со мной или напрямую спрашивают, почему у меня разные глаза. Но для меня это уже стало обычной частью жизни". Амирхан Усипбеков

Фото: из личного архива Амирхана Усипбекова

Благодаря своей неординарной внешности парень попробовал поработать моделью. Но позже осознал, что все же по душе зарабатывать программистом.

"Раньше я участвовал в разных съемках. Не скажу, что мечтал стать моделью, но мне хотелось попробовать себя в этой сфере и оставить какой-то след. Однако со временем я понял, что это скорее было моим хобби. Все-таки в первую очередь я вижу себя именно программистом. Эту профессию я выбрал, потому что с детства очень любил компьютеры. Помимо игр, мне нравилось делать монтаж, изучать код и вообще работать с технологиями. Со временем я понял, что мне действительно интересно именно программирование, поэтому и решил связать с этим свою жизнь". Амирхан Усипбеков

Также Амирхан Усипбеков пишет книги и в настоящее время работает над новой под названием "Қарасу". В ней автор намерен рассказать о людях с гетерохромией.