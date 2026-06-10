Развод и алименты: какие права есть у мужчин в Казахстане в 2026 году

Развод редко бывает простой формальностью. Он напоминает капитальный ремонт жизни: приходится заново выстраивать быт и принимать сложные решения. И если об алиментах обычно говорят всегда, то о правах отцов после развода вспоминают гораздо реже. Zakon.kz решил разобраться в этом вопросе.

После развода образ отца в массовом представлении часто сужается до одной строчки в банковском приложении – ежемесячного перевода алиментов. Но отцовство не измеряется только цифрами. Закон оставляет мужчине гораздо больше, чем обязанность содержать ребенка: право участвовать в его жизни, влиять на важные решения и сохранять с ним связь. Другое дело, что многие начинают изучать эти права уже тогда, когда семейный конфликт набрал такие обороты, что каждый вопрос приходится решать через переговоры, а иногда и через суд. О правах мужчин после расторжения брака рассказал юридический консультант Илья Князев.

"По законодательству Казахстана права отца и матери в отношении детей являются равными. Казахстанское законодательство исходит из того, что мать и отец имеют равные права и обязанности в семье и в отношении своих детей. Это касается как вопросов воспитания ребенка, так и участия в принятии важных решений, связанных с его жизнью (пп. 2) п. 2 ст. 2 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). С 11 января 2025 года при определении порядка общения ребенка с родителем, который проживает отдельно, суд обязан учитывать принцип равенства прав родителей и интересы самого ребенка", – поясняет юрист.

Если супруги не смогли договориться между собой при разводе, суд должен решить ключевые вопросы: с кем будет проживать ребенок, как второй родитель сможет общаться с ним, каким будет порядок выплаты алиментов и другие вопросы, затрагивающие права и интересы детей (п. 2 ст. 22 Кодекса).

"Таким образом, закон не предоставляет матери каких-либо преимуществ перед отцом. Однако при разрешении споров приоритетом для суда являются интересы ребенка", – поясняет Илья Князев.

С кем остается ребенок после развода

Когда речь заходит о разводе и детях, многие отцы уверены, что решение уже предопределено, а суд лишь закрепит то, что считается общепринятым, ребенок останется с матерью. Но семейные споры редко укладываются в готовые сценарии. Так насколько распространенное мнение совпадает с тем, как такие дела рассматриваются в казахстанских судах на практике?

"Формально законодательство не содержит презумпции проживания ребенка с матерью. Согласно ст. 73 Кодекса и п. 5 Нормативного постановления Верховного суда РК от 29 ноября 2018 года № 15, спор о месте жительства ребенка разрешается, исходя из равенства прав родителей и интересов ребенка. Вместе с тем на практике дети действительно чаще остаются проживать с матерью. Это связано не с преимуществом матери по закону, а с тем, что в большинстве семей именно мать осуществляет основной уход за ребенком, занимается его воспитанием, образованием и медицинским сопровождением. Поэтому можно говорить о сложившейся судебной практике, при которой место жительства ребенка чаще определяется с матерью, однако каждый спор рассматривается индивидуально и автоматического правила о передаче ребенка матери не существует". Юрист Илья Князев

Отсюда вытекает вопрос: в каких случаях отец может добиться определения места жительства ребенка с ним, а не с матерью?

По словам эксперта, суд принимает решение, исходя исключительно из интересов ребенка.

Согласно п. 2 ст. 73 Кодекса и п. 5 Нормативного постановления Верховного суда № 15, суд учитывает: привязанность ребенка к каждому из родителей;

привязанность к братьям и сестрам;

возраст ребенка;

мнение ребенка (с 10 лет его учет обязателен согласно ст. 62 Кодекса);

нравственные и личные качества родителей;

отношения между ребенком и каждым из родителей;

возможность создания условий для развития и воспитания;

режим работы родителей;

семейное положение родителей;

иные обстоятельства, характеризующие условия жизни ребенка.

"Отец имеет право добиваться определения места жительства ребенка с ним. Это возможно, если ребенок фактически долгое время проживает с отцом, если ребенок старше 10 лет и сам выражает желание жить с ним, если мать уклоняется от воспитания или существуют обстоятельства, которые могут негативно влиять на ребенка. Например, зависимости, жестокое обращение или асоциальный образ жизни. Также суд может учитывать, способен ли отец обеспечить более стабильные условия для воспитания и развития ребенка. При этом само по себе более высокое материальное положение одного из родителей не является достаточным основанием для передачи ему ребенка", – поясняет юрист.

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Что делать, если бывшая жена препятствует общению с ребенком

Развод ставит точку в отношениях между супругами, но не переписывает родительский статус. Отец не превращается в "бывшего" для ребенка, он остается отцом, независимо от того, с кем живет ребенок и насколько сложными стали отношения между взрослыми. Поэтому закон смотрит на эту ситуацию шире: он закрепляет не только обязанности, но и набор прав, которые позволяют мужчине сохранять связь с ребенком, участвовать в его жизни и при необходимости защищать свои интересы.

Если бывшая супруга препятствует встречам с ребенком, необходимо: Попытаться заключить письменное соглашение о порядке общения с ребенком. При отсутствии соглашения обратиться в орган опеки и попечительства. Согласно п. 4 Нормативного постановления Верховного суда №15, обращение в орган опеки является обязательным досудебным порядком урегулирования такого спора. Если решение органа опеки не исполняется либо родитель не согласен с ним, обратиться в суд с иском об определении порядка общения с ребенком.

"При злостном неисполнении судебного решения суд вправе по требованию отдельно проживающего родителя даже рассмотреть вопрос о передаче ему ребенка (п. 4 ст. 73 Кодекса)". Илья Князев

Вопрос алиментов

Алименты часто воспринимаются как сухая формальность, которая ежемесячно "уходит по расписанию". Но, по сути, это продолжение родительской ответственности после развода.

"Алименты могут выплачиваться как добровольно по соглашению сторон, так и взыскиваться через суд. Если соглашение отсутствует, согласно ст. 139 Кодекса, алименты обычно взыскиваются в долях от дохода: на одного ребенка – 1/4 дохода; на двух детей – 1/3 дохода; на трех и более детей – 1/2 дохода". Илья Князев

Распространенное мнение, что алименты всегда взыскиваются только в процентах от дохода, не совсем соответствует закону.

"Суд может установить выплаты не только в долях от заработка, но и в твердой денежной сумме либо одновременно применить оба способа. Такой подход используется, когда у плательщика нерегулярный доход, он получает часть заработка в натуральной форме, занимается предпринимательской деятельностью, получает доход в иностранной валюте или постоянно проживает за пределами Казахстана", – поясняет юрист.

Кроме того, по соглашению сторон алименты могут уплачиваться:

в фиксированной сумме;

единовременной выплатой;

передачей имущества;

выполнением работ или оказанием услуг;

иными способами, не противоречащими закону (ст. 162 Кодекса);

родители могут быть привлечены к дополнительным расходам на ребенка (лечение, реабилитация, уход и т.п.) по ст. 144 Кодекса.

"Также закон не связывает право на взыскание алиментов с полом родителя. Если ребенок проживает с отцом и находится на его содержании, отец вправе взыскать алименты с матери на общих основаниях. Таким образом, алименты взыскиваются не "в пользу матери" или "в пользу отца", а в интересах ребенка тем родителем, с которым ребенок фактически проживает. На практике взыскателями чаще выступают матери, однако законодательных ограничений для отцов не существует". Илья Князев

Ошибки, которые чаще всего совершают мужчины во время развода и споров о детях

По словам юриста, на практике наиболее распространенными являются:

Отсутствие участия в воспитании ребенка до развода

Если отец длительное время не занимался воспитанием, не посещал школу, врачей, не участвовал в жизни ребенка, ему значительно сложнее доказать тесную эмоциональную связь с ребенком.

Несвоевременное обращение за защитой своих прав

Многие отцы месяцами или годами мирятся с препятствиями в общении с ребенком, не обращаясь в органы опеки и суд.

Отсутствие доказательств участия в жизни ребенка

Суд оценивает не заявления родителей, а доказательства: переписку, фотографии, характеристики, свидетельские показания, документы об участии в образовании и лечении ребенка.

Конфликтное поведение по отношению к бывшей супруге

Оскорбления, угрозы, давление и попытки использовать ребенка как средство воздействия могут негативно восприниматься судами.

Игнорирование мнения ребенка

Согласно ст. 62 Кодекса, мнение ребенка, достигшего 10 лет, подлежит обязательному учету, если это не противоречит его интересам.

По словам юриста, в последние годы кардинальных изменений в правах отцов не произошло, принцип равенства родителей был закреплен в законодательстве и раньше. Однако с января 2025 года закон прямо обязывает суд учитывать равенство прав и обязанностей матери и отца при определении порядка общения с ребенком. Также судебная практика постепенно движется в сторону более активного участия отдельно проживающего родителя в жизни ребенка. При этом особое внимание уделяется защите интересов детей, в том числе в вопросах алиментов. В целом, тенденция такова: закон стремится не усилить позиции одного из родителей, а сохранить участие обоих в жизни ребенка и обеспечить его благополучие.

Развод может разделить квартиру, имущество и совместные планы на будущее. Но ребенок не становится частью этого раздела. Поэтому современное семейное право все чаще исходит из простой идеи: после расставания родителей ребенок не должен терять ни мать, ни отца.