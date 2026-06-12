Иллюзия близости в интернете: где границы между виртуальной дружбой и реальной

Виртуальное общение создает иллюзию близости, предупреждают эксперты. Иногда после длительной переписки кажется, будто посторонний человек стал, как родной. Но когда дело доходит до реальной встречи, происходит разочарование. Какие опасности скрывают безобидные сообщения, выяснял Zakon.kz.

Как появляется иллюзия близости

В современном мире люди чаще общаются онлайн, чем офлайн. Интернет сближает собеседников как из одного города, так и из разных стран. Еще вчера вы были незнакомы, сегодня подписались друг на друга в соцсетях, а спустя сутки некоторым кажется, что человек стал приятелем. Эксперты объясняют: возникает иллюзия близости, но это еще не означает зарождение дружбы в реальной жизни.

"Онлайн-общение из-за своей доступности создает иллюзию близости, будто вы всегда на связи и поддерживаете друг друга. Так человек восполняет себе чувства и эмоции, которых не хватает в жизни. Возможно, из-за недостатка времени. Может быть, потому, что рядом нет подходящего человека, которому можно излить душу. Вдруг такой человек появляется в мессенджере. Некоторые сразу подпускают близко и общаются, как с другом. А другой собеседник, возможно, просто флиртует", – предполагает психолог Людмила Годунова.

Поцелуйчик в переписке не равен реальному поцелую

Повышают градус виртуального общения смайлики и сердечки. Многие на первых порах общения используют поцелуйчики и значки в виде бананов, баклажанов, персиков и вишенок. Для одних это повод посмеяться, а другие могут понять как недвусмысленное предложение.

"Бывает, что один человек общается на полном серьезе, а для второго то же самое общение – это игра. Важно уметь распознавать иллюзии близости и понимать, что виртуальное взаимодействие не всегда равно реальным чувствам. Пока плохо знаете человека, даже если это коллега, с которым сидите в офисе за соседними столами, нежелательно украшать ваше общение вишенками, бананами, поцелуйчиками и сердечками. Некоторые могут расценить это как серьезный намек. Есть риск, что вместо смеха будет скандал", – предупреждает психолог.

Почему "лайкарь" не зовет на свидание в жизни

Поднимают настроение положительные реакции на посты и сторис в соцсетях. Это тоже создает обманчивое чувство приятельских отношений. На реальные свидания решаются единицы.

"Причина кроется в том, что многие люди в соцсетях лишь "играют", отвлекаясь от реальной жизни. Поставить лайк легко и нестрашно. А вот пригласить на свидание – это уже более серьезный шаг. Страх отказа и неуверенность в себе могут останавливать человека от того, чтобы решиться на этот шаг", – поясняет психолог Людмила Годунова.

Для большинства зеленым светом на пути к решительным действиям становится реакция в ответ. Так и получилось в истории жительницы Алматы Жанары Умаровой. Незнакомый мужчина из Каира проявлял к ней симпатию в соцсетях. На третье сообщение женщина ответила. Завязалось общение: сначала вежливое, потом с шутками и флиртом.

"Создать семью не получилось. Мой френд не готов переехать в Казахстан, а я не могу перебраться в Египет. Мы взрослые люди, романтические отношения на расстоянии нам не подходят. Но мы продолжаем общаться в соцсетях по-дружески и по два раза были друг у друга в гостях. Я, честно говоря, не верила, что общение из соцсетей может перейти в реальную жизнь, но оказалось это вполне возможно", – поделилась Жанара.

Как проверить собеседника

Перед тем, как включить человека в круг "своих", необходимо его узнать получше: изучить информацию в профиле, поискать общих знакомых среди подписчиков, посмотреть фото- и видеоконтент. Если такого нет, попросить прислать несколько фотографий. Их можно проверить через "Поиск по картинкам" в браузерах или специальных приложениях. Подробная инструкция здесь.

Вам отказали? Есть другой вариант: предложите пообщаться вживую или хотя бы по видеосвязи. Реакция на это предложение тоже кое-что "скажет" о собеседнике.

Почему опасно отправлять интимные фото

Нельзя забывать о мошенниках. Они могут создавать поддельные страницы, имитирующие романтический интерес. До реальных встреч отправлять интимные фотографии крайне рискованно.

"Компрометация личных данных при переписке с малознакомым человеком может нести множество рисков: от мошеннических атак до шантажа и прямых угроз жизни. К компромату относятся фото и видео в стиле ню, сведения о членах семьи, близких родственниках, ближайших друзьях, а также конфиденциальная информация и коммерческая тайна с работы и персональные данные. Понятное дело, что нельзя отправлять чужим людям ИИН, данные паспорта и удостоверения личности, коды банковских карт и тому подобное. Даже "своим" лучше не высылать ничего такого. Во-первых, всегда возможна утечка информации в случае, если аккаунт хакнут, взломают. А во-вторых, понятие "свой" зыбкое: сегодня свой, завтра чужой", – предостерегает специалист по информационной безопасности Дмитрий Котельник.

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Floodlighting как метод для сближения

Соцсети и дейтинг-сервисы (сайты и приложения для знакомств) полны ловушек. Одна из самых коварных – floodlighting (с английского floodlight – "прожектор"). Этот термин описывает ситуацию, когда новый партнер на ранних этапах знакомства буквально "ослепляет" вас откровениями: раскрывает травмы, интимные подробности прошлого и страхи, создавая ложное ощущение мгновенной близости. Вторым человеком подобное поведение воспринимается как искренность и желание поскорее сблизиться с новым знакомым. Но floodlighting – не про честность.

После откровенного рассказа о себе манипулятор принуждает партнершу или партнера к аналогичной откровенности, проламывая личные границы. Уловки типа "теперь твоя очередь" и "доверься мне" помогают разузнать побольше, чтобы потом было чем шантажировать.

По наблюдениям психологов, фладлайтеры используют фразы вроде "я никогда никому этого не рассказывал, но ты достойна", или "ты не такая, как другие".

Нормальные отношения строятся на доверии, взаимопонимании и уважении. Настоящая близость развивается постепенно, проходя через несколько этапов. Сначала идет фаза знакомства, в которой еще чужие друг другу люди обмениваются общей информацией о себе, обсуждают интересы и увлечения.

В тот период важно искать точки соприкосновения деликатно и не выспрашивать слишком личное. По мере углубления отношений приятели, только ставшие партнерами, начинают делиться значимыми аспектами своей жизни, прошлым опытом, целями и ценностями.

Отсутствие комфорта – повод для того, чтобы взять паузу или увеличить дистанцию. Достаточно сказать: "Я ценю твою искренность, но мне требуется время" и понаблюдать за реакцией. Адекватный человек спокойно отнесется к желанию замедлиться и иметь больше личного пространства, уверяют психологи.

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Как не стать жертвой

Эксперты уверены: знакомиться на просторах Сети не более опасно, чем в реальной жизни, при соблюдении базовых мер предосторожности. Если бы не интернет, сейчас у многих не было бы никакого общения из-за недостатка времени.