#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Купить лекарства онлайн станет сложнее: Минздрав усиливает контроль за продажей препаратов

лекарственные препараты на маркетплейсах, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:39 Фото: magnific
Министерство здравоохранения Казахстана 9 июня 2026 года сообщило о намерении усилить контроль за отпуском антибактериальных препаратов. Но на практике многие лекарства, которые должны продаваться только по рецепту, до сих пор можно найти на маркетплейсах. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Маркетплейсы давно превратились в виртуальные супермаркеты, где, кажется, можно купить все, от зубной щетки до бытовой техники. Однако вместе с привычными товарами на онлайн-витринах все чаще появляются и лекарства, в том числе те, которые должны отпускаться строго по рецепту врача. Такая доступность медикаментов вызывает все больше вопросов как у медицинского сообщества, так и у Министерства здравоохранения, которое намерено усилить контроль за их продажей.

О том, какие изменения готовит Министерство здравоохранения, когда новые правила могут вступить в силу и почему вопрос контроля за оборотом лекарств стал особенно острым именно сейчас, рассказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауржан Жусипов.

В Минздраве подчеркивают, что речь идет не только о соблюдении правил торговли, но и о вопросах безопасности пациентов. Поэтому сейчас ведомство работает над усилением контроля и совершенствованием законодательства, чтобы закрыть существующие пробелы и сделать оборот рецептурных препаратов более прозрачным и управляемым.

Продажу рецептурных препаратов через маркетплейсы хотят запретить законодательно

Цель изменений – сократить случаи, когда препараты, которые должны отпускаться только по назначению врача, продаются без рецепта. Ожидается, что это поможет снизить риски самолечения и повысить безопасность пациентов.

"Суть предлагаемых изменений заключается в том, что мы, наоборот, говорим о необходимости усиления контроля за рецептурной продажей лекарственных препаратов. В случае выявления безрецептурной реализации предусмотрена ответственность как для физических, так и для юридических лиц, которые занимаются продажей. Там есть определенные штрафные санкции, поэтому работа будет проводиться", – говорит Бауржан Жусипов.

Это необходимо, чтобы контролировать применение сильнодействующих лекарств и снижать риски самолечения.

Психотропные препараты, как правило, в свободную онлайн-продажу не попадают и находятся под жестким контролем. Однако вопросы вызывают другие категории лекарств. В первую очередь антибиотики, которые все же оказываются в открытом доступе. Формально такие препараты маркируются как рецептурные, но на практике в отдельных случаях их все еще можно приобрести без предъявления рецепта, что и вызывает обеспокоенность специалистов.

"Если на маркетплейсах выявляются продажи рецептурных препаратов, мы направляем соответствующие меры реагирования и информацию в госорганы, которые занимаются этими платформами, чтобы такие объявления удалялись и продажи запрещались. Реклама рецептурных препаратов также запрещена", – говорит спикер.

По словам главы Комитета, в последние годы продажи через онлайн-платформы значительно активизировались, поэтому профильное ведомство считает необходимым закрепить дополнительные ограничения на законодательном уровне.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:39
Минздрав планирует повысить эффективность системы ценообразования на лекарства

Новые требования для онлайн-платформ могут представить уже осенью

В Минздраве признают, что действующая система регулирования лекарственного рынка требует дальнейшего совершенствования и нормирования.

"Эти нормы мы уже в Мажилисе обсудили. Что касается онлайн-платформ, думаю, летом мы подготовим предложения, а осенью внесем соответствующие проекты в парламент. Какие категории препаратов точно нельзя будет приобрести через маркетплейсы после ужесточения правил, пока однозначно ответить нельзя, поскольку обсуждение еще продолжается", – объяснил спикер.

Почему Минздрав усиливает контроль именно за антибиотиками

Одной из главных причин ужесточения контроля в ведомстве называют растущую проблему антимикробной резистентности, а именно – устойчивости бактерий к антибиотикам.

Как пояснил Бауржан Жусипов, рецептурный список включает не только антибиотики, но и противовирусные препараты, а также лекарства, содержащие сильнодействующие вещества.

"Нередко люди принимают антибиотики без назначения врача, в том числе препараты более широкого спектра действия, что приводит к формированию устойчивости бактерий к лечению. На эту проблему обращает внимание Всемирная организация здравоохранения. Она актуальна не только для Казахстана, но и для всего мира. Поэтому необходимо усиливать контроль за отпуском рецептурных антибиотиков", – отметил глава комитета.

По сути, это уже не просто вопрос соблюдения правил продажи лекарств, а вопрос общественного здоровья.

Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что со временем они могут перестать действовать и теряют эффективность в борьбе с инфекциями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:39
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств и медизделий

Как будет работать покупка рецептурных лекарств после реформы

"Пока это обсуждать сложно, потому что соответствующие нормы еще не разработаны. Когда они будут готовы, тогда мы сможем подробно рассказать о механизме", – ответил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауржан Жусипов.

Еще один вопрос, который неизбежно возникает при обсуждении новых ограничений: не усложнит ли это получение необходимых препаратов для пациентов?

"Существенных рисков здесь быть не должно, поскольку действующее законодательство уже предусматривает, что рецептурные препараты могут отпускаться только человеку, на которого выписан рецепт. Поэтому доступность лекарств не изменится. Однако эти вопросы необходимо более четко урегулировать законодательно и усилить ответственность для субъектов, реализующих рецептурные препараты через маркетплейсы. Сейчас такая норма разрабатывается", – резюмирует Бауржан Жусипов.

Похоже, эпоха, когда рецептурные лекарства можно было относительно легко найти на маркетплейсах, постепенно подходит к концу. Минздрав намерен навести порядок в вопросе онлайн-покупки медикаментов и усилить контроль за их продажей. Если разработанные инициативы получат поддержку, то уже этой осенью в Парламент могут поступить первые поправки, которые изменят правила продажи лекарств через интернет-площадки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы
18:31, 09 февраля 2026
В Казахстане усилили контроль на границе: что стало причиной
Вакцина на фоне медицинской маски
01:19, 24 февраля 2026
Минздрав усиливает контроль за вакцинацией и возвращает внезапные проверки
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
14:04, 20 декабря 2025
За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026 года вводят уголовное наказание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: