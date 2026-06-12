Купить лекарства онлайн станет сложнее: Минздрав усиливает контроль за продажей препаратов

Министерство здравоохранения Казахстана 9 июня 2026 года сообщило о намерении усилить контроль за отпуском антибактериальных препаратов. Но на практике многие лекарства, которые должны продаваться только по рецепту, до сих пор можно найти на маркетплейсах. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Маркетплейсы давно превратились в виртуальные супермаркеты, где, кажется, можно купить все, от зубной щетки до бытовой техники. Однако вместе с привычными товарами на онлайн-витринах все чаще появляются и лекарства, в том числе те, которые должны отпускаться строго по рецепту врача. Такая доступность медикаментов вызывает все больше вопросов как у медицинского сообщества, так и у Министерства здравоохранения, которое намерено усилить контроль за их продажей.

О том, какие изменения готовит Министерство здравоохранения, когда новые правила могут вступить в силу и почему вопрос контроля за оборотом лекарств стал особенно острым именно сейчас, рассказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауржан Жусипов.

В Минздраве подчеркивают, что речь идет не только о соблюдении правил торговли, но и о вопросах безопасности пациентов. Поэтому сейчас ведомство работает над усилением контроля и совершенствованием законодательства, чтобы закрыть существующие пробелы и сделать оборот рецептурных препаратов более прозрачным и управляемым.

Продажу рецептурных препаратов через маркетплейсы хотят запретить законодательно

Цель изменений – сократить случаи, когда препараты, которые должны отпускаться только по назначению врача, продаются без рецепта. Ожидается, что это поможет снизить риски самолечения и повысить безопасность пациентов.

"Суть предлагаемых изменений заключается в том, что мы, наоборот, говорим о необходимости усиления контроля за рецептурной продажей лекарственных препаратов. В случае выявления безрецептурной реализации предусмотрена ответственность как для физических, так и для юридических лиц, которые занимаются продажей. Там есть определенные штрафные санкции, поэтому работа будет проводиться", – говорит Бауржан Жусипов.

Это необходимо, чтобы контролировать применение сильнодействующих лекарств и снижать риски самолечения.

Психотропные препараты, как правило, в свободную онлайн-продажу не попадают и находятся под жестким контролем. Однако вопросы вызывают другие категории лекарств. В первую очередь антибиотики, которые все же оказываются в открытом доступе. Формально такие препараты маркируются как рецептурные, но на практике в отдельных случаях их все еще можно приобрести без предъявления рецепта, что и вызывает обеспокоенность специалистов.

"Если на маркетплейсах выявляются продажи рецептурных препаратов, мы направляем соответствующие меры реагирования и информацию в госорганы, которые занимаются этими платформами, чтобы такие объявления удалялись и продажи запрещались. Реклама рецептурных препаратов также запрещена", – говорит спикер.

По словам главы Комитета, в последние годы продажи через онлайн-платформы значительно активизировались, поэтому профильное ведомство считает необходимым закрепить дополнительные ограничения на законодательном уровне.

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Новые требования для онлайн-платформ могут представить уже осенью

В Минздраве признают, что действующая система регулирования лекарственного рынка требует дальнейшего совершенствования и нормирования.

"Эти нормы мы уже в Мажилисе обсудили. Что касается онлайн-платформ, думаю, летом мы подготовим предложения, а осенью внесем соответствующие проекты в парламент. Какие категории препаратов точно нельзя будет приобрести через маркетплейсы после ужесточения правил, пока однозначно ответить нельзя, поскольку обсуждение еще продолжается", – объяснил спикер.

Почему Минздрав усиливает контроль именно за антибиотиками

Одной из главных причин ужесточения контроля в ведомстве называют растущую проблему антимикробной резистентности, а именно – устойчивости бактерий к антибиотикам.

Как пояснил Бауржан Жусипов, рецептурный список включает не только антибиотики, но и противовирусные препараты, а также лекарства, содержащие сильнодействующие вещества.

"Нередко люди принимают антибиотики без назначения врача, в том числе препараты более широкого спектра действия, что приводит к формированию устойчивости бактерий к лечению. На эту проблему обращает внимание Всемирная организация здравоохранения. Она актуальна не только для Казахстана, но и для всего мира. Поэтому необходимо усиливать контроль за отпуском рецептурных антибиотиков", – отметил глава комитета.

По сути, это уже не просто вопрос соблюдения правил продажи лекарств, а вопрос общественного здоровья.

Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что со временем они могут перестать действовать и теряют эффективность в борьбе с инфекциями.

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Как будет работать покупка рецептурных лекарств после реформы

"Пока это обсуждать сложно, потому что соответствующие нормы еще не разработаны. Когда они будут готовы, тогда мы сможем подробно рассказать о механизме", – ответил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауржан Жусипов.

Еще один вопрос, который неизбежно возникает при обсуждении новых ограничений: не усложнит ли это получение необходимых препаратов для пациентов?

"Существенных рисков здесь быть не должно, поскольку действующее законодательство уже предусматривает, что рецептурные препараты могут отпускаться только человеку, на которого выписан рецепт. Поэтому доступность лекарств не изменится. Однако эти вопросы необходимо более четко урегулировать законодательно и усилить ответственность для субъектов, реализующих рецептурные препараты через маркетплейсы. Сейчас такая норма разрабатывается", – резюмирует Бауржан Жусипов.

Похоже, эпоха, когда рецептурные лекарства можно было относительно легко найти на маркетплейсах, постепенно подходит к концу. Минздрав намерен навести порядок в вопросе онлайн-покупки медикаментов и усилить контроль за их продажей. Если разработанные инициативы получат поддержку, то уже этой осенью в Парламент могут поступить первые поправки, которые изменят правила продажи лекарств через интернет-площадки.