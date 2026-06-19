Эти слова вы искали в интернете: что они означают

Zakon.kz проанализировал запросы на предмет непонятных пользователям терминов и разъяснил их значение. Подробнее – в нашем материале.

Надо сказать, большинство слов в нашей подборке – сленговые, "снятые с языка" представителей молодежи. Тем не менее встречаются подчас неожиданные понятия, вызывающие вопросы у казахстанцев.

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, травля) – систематическая агрессия, направленная на одного и того же человека со стороны другого лица или группы лиц. Так или иначе проявляется во всех возрастных и социальных группах, однако пышнее "цветет" в подростковых сообществах. Иногда приобретает преступные оттенки.

Отдельно выделяют кибербуллинг – та же травля, но завернутая в "паутину". В этом случае в игру вступают соцсети, мессенджеры, игровые платформы и мобильная связь.

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Стоит научиться видеть разницу между конфликтом и буллингом. Единичный негативный комментарий под постом или спор, вспыхнувший из-за разницы во взглядах, – это еще не травля. Травля всегда системна, долговременна, а роли жертвы и агрессора в ней, как правило, остаются неизменными.

Подробнее об этих неприятных явлениях мы рассказывали здесь и здесь. Рекомендуем ознакомиться для понимания механизма издевательств и способов защиты от них.

Газлайтинг – психологическое насилие, жертву которого заставляют сомневаться в собственной адекватности. Обычно ходит "под руку" с обесцениванием переживаний объекта манипуляции, благодаря чему на выходе получается ядовитый "коктейль" из фраз вроде "не было такого", "не выдумывай", "не делай из мухи слона", "на что тебе-то жаловаться?".

Если верить открытым источникам, газлайтинг "позаимствовал" название у одноименной пьесы британского драматурга Патрика Гамильтона "Газовый свет" – в оригинале Gaslight. По сюжету произведения муж методично убеждает жену в наличии у нее душевной болезни ради обогащения и сокрытия давнего преступления.

Вайб (от англ. vibe, сокращение от vibration – "вибрация") – сленговое выражение, обозначающее настроение либо ощущение от человека, места, ситуации и т.д. Плюс-вайб и минус-вайб – хорошее или плохое, соответственно.

Имба (от англ. imbalanced – несбалансированный) – термин, пришедший к нам из мира видеогейминга. Изначально в видеоиграх так называли очень сильное оружие или персонажа, которому сложно противостоять. Сейчас "имба" – это все, что кажется очень крутым, мощным или лучшим.

Хайп – ажиотаж, зачастую искусственно созданный.

Чил (от англ. chill – расслабиться) – отдых. Породило прилагательное "чиловый" – расслабленный и глагол "чилить" – отдыхать.

Трэш (от англ. trash – мусор) – ужас, абсурд, нечто отвратительное, нелепое, вызывающее непринятие.

Краш – некто, вызывающий симпатию у говорящего. Судя по всему, не всегда в романтическом ключе.

Редфлаг (буквально "красный флаг") – "тревожный звоночек", настораживающие качества характера или персона, от которой следует держаться подальше.

Скуф – стереотипное представление зумеров об обрюзгшем, скучном человеке средних лет. Если ранее данный ярлык навешивали на мужчин, сейчас он может достаться и "женщине-скуфу". От этого слова происходит глагол "соскуфиться", то есть повзрослеть в плохом смысле слова.

Если, заслышав речь подростков, вы испытываете чувство, будто это "что-то на эльфийском", во-первых, не переживайте – вы не одиноки. Во-вторых, сложить разрозненные кубики букв в более-менее понятные слова все-таки можно. Ранее редакция поделилась "переводчиком" с детского на взрослый.