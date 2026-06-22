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Купюру в 2000 тенге перестанут принимать 25 июня: что делать казахстанцам

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Совсем скоро в Казахстане перестанут принимать купюру номиналом в 2000 тенге образца 2012 года. На неделе эта банкнота выйдет из обращения, и тогда станет невозможно рассчитываться ею в магазинах и других местах. Где заменить старые деньги на новые и что еще надо знать – в статье Zakon.kz.

Прощайте, устаревшие 2000 тенге

Казахстанцам посоветовали проверить свои кошельки и копилки: не залежались ли там старые двухтысячные купюры. Их срок действия закончится 24 июня 2026 года. На следующий день такие банкноты перестанут принимать в качестве платежного средства.

Деньги, тенге, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43

Фото: pexels

Тем, у кого остались 2000 тенге старого образца, рекомендуется обменять их заранее или внести на банковский счет. В противном случае придется менять через специальные процедуры.

Нацбанк напоминает: период параллельного обращения банкнот 2000 тенге старого и нового образца завершается, с 25 июня 2026 года купюрами старого образца уже нельзя будет расплачиваться. Но их можно обменять.

Где обменять старые 2000 тенге на новые

"Банки второго уровня и Казпочта будут обменивать старые банкноты на новые в течение трех лет. А филиалы Национального банка – бессрочно", – ответили нашей редакции в пресс-службе Нацбанка РК.

Головной офис Национального банка находится в Астане. Еще в 19 городах есть филиалы:

  • Астана (ул. Бейбитшилик, 21);
  • Алматы (ул. Панфилова, 98);
  • Шымкент (ул. Торекулова, 2);
  • Караганда (пр. Бухар-Жырау, 19);
  • Талдыкорган (ул. Толебаева, 58/64);
  • Кокшетау (ул. Ауэзова, 214);
  • Павлодар (ул. Сатпаева, 44);
  • Актау (23-й микрорайон);
  • Атырау (ул. Валиханова, 2а);
  • Актобе (ул. Асау-Барак, 45);
  • Усть-Каменогорск (ул. Казахстан, 3);
  • Тараз (ул. Казыбек-би, 137);
  • Уральск (ул. Досмухамедова, 16/1);
  • Кызылорда (ул. Аскара, 30);
  • Костанай (ул. Баймагамбетова, 195);
  • Петропавловск (ул. Конституции Казахстана, 6);
  • Туркестан (пр. Тауке хана, стр. 371);
  • Конаев (ул. Достык, д. 1);
  • Семей (пр. Шакарима, 20б);
  • Жезказган (пр. Алашахана, 30а).

Жителям других населенных пунктов можно обратиться насчет замены банкнот в указанные филиалы в любой рабочий день либо сдать устаревшие купюры в БВУ.

Берут ли комиссию за обмен

Обмен старых банкнот на новые всегда производится 1:1. Никакая комиссия за это не взимается.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43
Банкноты 2000 тенге старого образца перестанут принимать к оплате

С такой банкнотой покупка может сорваться прямо на кассе

Рассчитаться где-нибудь купюрой, вышедшей из обращения, вряд ли получится, ее просто не примут. Но:

"Если предприниматель не обратил внимание и принял банкноту, то уже в дальнейшем сам должен будет обменять ее", – уточнили в пресс-службе Нацбанка РК.

Предусмотрена ли ответственность за попытку оплаты товаров и услуг старыми деньгами

За попытку расплатиться устаревшей банкнотой никакая ответственность не предусмотрена, однако принимать старые деньги у покупателей предприниматели и кассиры не обязаны. Они имеют право попросить действующую купюру или отказать в покупке.

Сколько устаревших купюр можно заменить на новые

Законодательством Республики Казахстан не установлены ограничения предельной суммы купюр, вышедших из обращения. При обмене особо крупного объема банки вправе потребовать заполнить анкету в рамках правил финансового мониторинга.

Из истории нацвалюты

Банкноты номиналом 2000 тенге образца 2012 года вошли в обиход 29 марта 2013-го. Размер этой купюры составляет 139×73 миллиметров.

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43

Фото: Zakon.kz

Что изображено на устаревших двух тысячах

Сразу бросаются в глаза монумент "Қазақ Елі" с правой стороны банкноты и летящие голуби. Вверху напечатаны государственные символы Республики Казахстан: герб и флаг. В нижней части выполнен рисунок сайгака цветопеременной краской. Рядом – цифровое обозначение номинала, слева посередине – буквенное.

В Казахстане выводят из обращения банкноту 2000 тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43

Фото: пресс-служба Национального банка РК

В Казахстане выводят из обращения банкноту 2000 тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Зачем выпускают новые банкноты

В мировой практике в целях профилактики фальшивомонетничества каждые 7-8 лет меняется дизайн банкнот и выпускаются новые купюры. Внедряются усовершенствованные степени защиты, в изготовлении используются самые передовые технологии.

"Таким образом, Национальный банк на постоянной основе проводит анализ новейших защитных элементов, имеющихся в мировой практике, что позволяет достичь высокого уровня защиты национальной валюты и, как следствие, сокращения подделок национальной валюты. Национальный банк проводит планомерную работу по повышению степеней защиты тенге: сначала выпускаются "домашние банкноты" для оценки возможности воспроизводства при массовой печати, затем новые защитные элементы тестируются на юбилейных и памятных банкнотах, а затем лучшие из защитных элементов используются в серийных банкнотах".Пресс-служба Национального банка Республики Казахстан

Новая серия основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие Казахстана. Выпуск направлен на популяризацию культурных ценностей и истории страны, отметили в финрегуляторе.

О сроках действия банкнот:

  • 500 тенге (2017 года) действительны до 24 декабря 2027-го;
  • 1000 тенге (2014 года) принимаются до 27 марта 2027-го.

Срок действия 10 000 тенге (2012 года) продлен до 27 июня 2027 года. Выпуск новых 20 000 тенге запланирован на 2027-й.

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Размер имеет значение

Специалисты Нацбанка провели анализ банкнот, используемых в мире. Результаты показали, что уменьшенный размер банкнот более удобен для пересчета, хранения и транспортировки.

"Также данная мера позволит ускорить и упростить производство банкнот за счет расположения большего количества банкнот на банкнотном листе. К примеру, новая банкнотная серия 2000 тенге получила размер 135х70 миллиметров", – передает Национальный банк РК.
В Казахстане выводят из обращения банкноту 2000 тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43

Фото: пресс-служба Национального банка РК

В Казахстане выводят из обращения банкноту 2000 тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:43

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Насколько защищены купюры от подделки

На казахстанских банкнотах имеются защитные элементы, которые легко распознать, при этом их очень сложно воспроизвести. Например, нити с цветопеременным эффектом, голограммы, высокорельевные изображения и многое другое.

В целом нацвалюта Казахстана признана международными сообществами в сфере банкнотного производства одной из самых защищенных в мире.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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