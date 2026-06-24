Что делать и куда звонить, если машину на штрафстоянку забрал эвакуатор – инструкция

Не найти свою машину там, где оставил, – сценарий, которого боится каждый водитель. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы машина оказалась на штрафстоянке. За что могут эвакуировать авто, как быстро найти и можно ли оспорить процедуру – в материале Zakon.kz.

За что могут забрать автомобиль и что делать в первую очередь?

Эвакуация автомобиля – ситуация неприятная, но довольно распространенная. Чаще всего машину отправляют на штрафстоянку за нарушение правил парковки. Как пояснил заместитель начальника Центра оперативного управления ДП Алматы Рустем Капанов, авто могут эвакуировать, если оно оставлено на тротуаре, газоне, пешеходном переходе или ближе пяти метров от него.

"Под запретом также парковка на перекрестках и рядом с ними, на автобусных остановках и ближе 15 метров от них. Кроме того, основанием для эвакуации становится ситуация, когда машина мешает движению других автомобилей, пешеходов или работе спецтехники – например, уборочной", – рассказал Рустем Капанов.

Материал по теме В центре Алматы полиция массово забирала припаркованные машины – названа причина

Под особым контролем и парковочные места для людей с инвалидностью. Если у водителя нет соответствующего разрешения, автомобиль также могут увезти. Еще одна частая причина – так называемая парковка вторым рядом, особенно если она создает помехи движению. Также эвакуация возможна, если водитель проигнорировал запрещающие знаки, особенно если рядом есть табличка "Работает эвакуатор".

"В отдельных случаях машину забирают не из-за парковки. Например, если водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, без прав или с подложными госномерами. Тогда автомобиль задерживают до устранения причины или решения суда", – сказал Рустем Капанов.

Материал по теме Неправильная парковка во дворах: автомобили эвакуировали на штрафстоянку в Алматы

Если водитель не обнаружил машину на месте и уверен, что ее забрал эвакуатор, первое, что нужно сделать, – позвонить по номеру "102".

"Инспекторы проверят по камерам, где передвигался автомобиль, какой эвакуатор его забрал и на какую штрафстоянку доставили машину", – пояснил полицейский.

После того как выяснилось, где находится автомобиль, владельцу нужно получить постановление в полиции. Затем оплатить штраф и услуги эвакуатора.

Стоит отметить, что финансирование штрафстоянок в Алматы происходит за счет местного бюджета. Поэтому за содержание изъятой машины деньги с граждан не взимаются.



Для возврата автомобиля понадобятся: - удостоверение личности; - техпаспорт; - водительское удостоверение; - доверенность, если машина оформлена на другого человека.

Материал по теме Алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно

Когда эвакуацию можно оспорить

Не каждая эвакуация бывает законной. Иногда процедуру проводят с нарушениями, и тогда у владельца есть право оспорить действия.

Основаниями могут быть: - отсутствие фото- или видеофиксации нарушения; - отсутствие понятых или записи процесса; - водитель успел подойти до начала погрузки; - автомобиль фактически никому не мешал; - дорожные знаки отсутствовали или разметка была стерта; - во время эвакуации машина получила повреждения.

В таких случаях можно требовать отмены штрафа и возврата потраченных денег.

Перед тем как уехать со штрафстоянки

Юристы советуют внимательно осмотреть автомобиль еще до выезда. Проверьте кузов, зеркала, диски и стекла на наличие новых повреждений.

Если заметили царапины, вмятины или другие дефекты, нужно сразу зафиксировать это на фото и вызвать полицию для оформления.

Стоит помнить, что в большинстве случаев вернуть машину можно в тот же день. Но чтобы не тратить время, деньги и нервы, нужно помнить простое правило – неправильная парковка почти всегда обходится дороже, чем кажется.