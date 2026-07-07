Вальс, сальса и бачата: подполковник полиции исполнил детскую мечту и стал преподавать танцы

После 23 лет службы эксперт-криминалистист Болатбек Сейдалин вышел на пенсию в звании подполковника полиции и исполнил детскую мечту – занялся танцами. Теперь он преподает сальсу, бачату, вальс и другие танцы посетителям Центра активного долголетия в Астане, рассказал Zakon.kz.

Астанчанину Болатбеку Сейдалину 60 лет. Он выпускник Уфимского авиационного института. Получил диплом в самый разгар перестройки, в 1988 году, когда в СССР начался период реформ. Инженеру-конструктору пришлось сменить профессию – он стал экспертом-криминалистом. Заочно получил еще одно образование – юридическое. 23 года проработал в системе МВД. А когда вышел на пенсию, в его жизни появились танцы.

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

"Любовь к танцам появилась еще в детстве. В первом классе с удовольствием занимался в танцевальном кружке, но тогда считалось, что танцы не для мальчиков. Я ушел в спорт. Поэтому танцы остались моей детской мечтой. После выхода на пенсию решил наконец воплотить ее в жизнь. Около пяти лет обучался в танцевальных школах Астаны, особенно полюбил латиноамериканские танцы – бачату и сальсу". Болатбек Сейдалин

После этого начались тренировки, фестивали, конкурсы и мастер-классы.





"В Астане образовалось настоящее комьюнити танцоров. И вся атмосфера общения, творчества, активность стала неотъемлемой частью моей жизни. Когда в 2022 году в Астане открылись Центры активного долголетия, мне предложили преподавать танцы людям старшего возраста. К тому времени у меня уже был практический опыт, сертификат об окончании танцевальных курсов и огромное желание делиться тем, что люблю. Я попробовал и понял, что это действительно мне нравится. Сегодня преподавание приносит мне огромное удовольствие". Болатбек Сейдалин

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

Сейчас подполковник в отставке преподает латиноамериканские танцы – бачату и сальсу, а также народные, эстрадные, современные танцы, вальс.

"Постоянно изучаю новые направления, чтобы занятия были интересными и разнообразными. Благо сейчас есть современные технологии обучения – онлайн-курсы. Помимо этого, в городе часто проводятся мастер-классы, фестивали и вечеринки, которые я до сих пор посещаю". Болатбек Сейдалин





В основном его ученики – люди серебряного возраста. Самым молодым чуть больше 60 лет, а самым старшим уже за 80. Возраст не мешает им учиться, познавать новое, радоваться жизни и получать удовольствие от движения.

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

Большинство учеников приходит к нему на занятия без какого-либо танцевального опыта. Многие сначала переживают, что не смогут запомнить движения или будут выглядеть неловко. Но постепенно раскрываются, начинают получать удовольствие от процесса и сами удивляются своим успехам.

"Конечно, все ученики талантливые, кто-то хорошо рисует, поет, играет на музыкальных инструментах. Или шахматист, или спортсмен. Но танцевальный дар и пластика есть не у многих, поэтому научиться красиво танцевать – это большой труд, дисциплина и упорство. Я всегда говорю: для танцев не существует возраста. Пока человек хочет двигаться, учиться и радоваться жизни, никогда не поздно что-то начать. Главное – сделать первый шаг. Танцы – это не только движение, но и один из самых естественных способов поддерживать ментальное здоровье. Особенно это важно для людей старшего возраста. Танцы помогают сохранить здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе". Болатбек Сейдалин

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

"Наши занятия объединяют все сразу. Это и умеренная физическая активность, и освоение новых комбинаций с использованием рук и ног, плеч и бедер, при котором активируются новые нейронные связи мозга. Одновременно слушать музыку и слышать ритм, такт, помнить последовательность выполнения движений и связок, соблюдать рисунок танца – это очень полезно для здоровья!" Болатбек Сейдалин





При хорошем раскладе занятий танцоры успевают подпевать под знакомую песню, мелодию и полностью растворяются в танце. И это не только польза движения, но и встречи с друзьями, получение положительных эмоций и заряд хорошего настроения.

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

"У моих учеников меняется осанка, улучшается координация, появляется легкость в движениях. Замечаю, что они заранее готовятся к занятиям, приходят в новых нарядах, и их режим дня меняется, где приоритет отдается танцам. Люди становятся увереннее в себе, открытыми, больше улыбаются. Многие говорят, что чувствуют себя моложе и энергичнее. Кроме того, танцы помогают пенсионерам справляться с одиночеством и тревогой. Они объединяют людей. В Центре активного долголетия именно на парных занятиях происходит более близкое знакомство между партнерами – женщинами и мужчинами. Благодаря моим занятиям состоялись две семейные пары, которые уже более трех лет в счастливом браке, и продолжают заниматься танцами. Здесь появляются общие интересы, заводятся новые друзья, проходят совместные выступления, дни рождения, домашние чаепития, пикники". Болатбек Сейдалин

А еще многие признаются, что после начала занятий стали чувствовать себя счастливее, и с нетерпением ждут каждой новой встречи.

Некоторые танцоры в первое время даже боялись выйти в центр зала. А сегодня с удовольствием участвуют в концертах и выступают перед зрителями.

"Сами в Центре устраиваем концерты, для всех групп готовим свои номера. Интересно, что когда объявляешь о предстоящем концерте, танцоры переживают о нарядах, хотя мне всегда казалось, что надо больше переживать о постановке, хореографии танца. Наверное, вопрос о нарядах к концертам – это приятные волнения и хлопоты. Видеть такие перемены – одна из самых приятных сторон моей работы". Болатбек Сейдалин

Танцоры регулярно принимают участие в концертах и праздничных мероприятиях и выступают на городских площадях. Это и грандиозный концерт "Ветеранская весна", посвященный 80-летию Победы, и Международный танцевальный конкурс-фестиваль 60+ в Алматы, где среди восемнадцати коллективов ученики Болатбека Сейдалина заняли 4-е место.

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

Как бывшие коллеги по службе отреагировали на то, что подполковник полиции начал преподавать танцы?

"Сначала многие удивились, реакция была разная. Все привыкли видеть меня в совершенно другой профессии. Но потом начали искренне поддерживать. Многие говорят, что нашли для себя хороший пример того, что после выхода на пенсию можно начать совершенно новую, интересную страницу жизни. Мне нравится моя работа, получаю истинное удовольствие от своей деятельности и хобби. Не обращаю внимания на негативные комментарии в соцсетях, которые иногда случаются". Болатбек Сейдалин

По его признанию, работа с пенсионерами отличается от работы с молодыми людьми. Со старшим поколением нужно больше терпения, внимания и индивидуального подхода. Важно учитывать состояние здоровья, физические возможности каждого человека. Но именно взрослые ученики очень ценят возможность учиться, относятся к занятиям ответственно и искренне радуются каждому успеху.





Он считает, что военная дисциплина, которая у него сформировалась на службе, и свобода, которую дают танцы, прекрасно дополняют друг друга.

"Дисциплина, ответственность и организованность, которые дала служба, помогают мне как преподавателю. А танцы подарили свободу творчества, вдохновение и возможность выражать свои эмоции через движение". Болатбек Сейдалин

Фото: личный архив Болатбека Сейдалина

В завершение разговора Болатбек Сейдалин пожелал всем казахстанцам: если у вас есть мечта, не откладывайте ее.

"Никогда не поздно начать новую страницу жизни. Моя детская мечта сбылась, и сегодня я счастлив, что могу не только танцевать сам, но и дарить эту радость другим людям. Каждый урок, каждая репетиция, каждая улыбка учеников напоминают, что движение дарит радость, вдохновение и внутреннюю молодость. Когда звучит музыка, сердце начинает биться в ее ритме. Любовь к танцу – это любовь к жизни. Пусть в каждом из нас живет то, что заставляет душу танцевать". Болатбек Сейдалин

Болатбек Сейдалин и его ученики продолжают учиться, осваивать новые танцы, готовить новые постановки и выступления. Он мечтает о том, чтобы как можно больше людей старшего возраста поверили в себя и открыли для себя мир танца. Его девиз – продолжать развиваться самому и помогать другим становиться активнее, здоровее и счастливее.

