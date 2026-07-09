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Акорда действует на опережение, формируя наиболее выгодные для страны сценарии – политолог

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 10:39 Фото: akorda.kz
Решение Конституционного суда многие восприняли как очередной политический ход, однако, по мнению политолога Марата Шибутова, это часть гораздо более масштабной стратегии. Эксперт объяснил, как Акорде удается сохранять стратегическую инициативу и задавать политическую повестку.

По словам известного казахстанского политолога, если последовательно проанализировать действия руководства Казахстана за последний год, то проступает деталь, уже ставшая фирменным почерком Акорды, которая держит всех в тонусе, не позволяя предугадывать свои шаги, сообщает Zakon.kz.

"Ход с решением Конституционного суда – не политическая уловка, как его наивно и однобоко трактуют некоторые наблюдатели, а часть большой стратегии Акорды", – подчеркнул эксперт.

Шибутов считает, что впервые в новейшей истории страны власть не следует в фарватере событий, а сама формирует и удерживает повестку.

"Стратегическая инициатива неизменно остается за Акордой, остальным остается лишь обсуждать ее новые ходы", – добавил политолог.

Он отметил, что ни разу за это время не то что не произошло утечки планов, ни у кого не получилось даже их спрогнозировать.

"Так было в сентябре, когда президент Токаев неожиданно объявил о парламентской реформе. Когда аудитория окончательно приняла идею перехода к однопалатному Парламенту, он вновь сменил тему дискуссий, заявив о введении института вице-президента. А затем выдвинул идею новой Конституции и снова застал всех врасплох. Эта череда ходов была выстроена благодаря стратегическому мышлению главы государства, точно просчитавшего совпадение внешних и внутренних обстоятельств. Его логика заключается в том, чтобы Казахстан не плыл по течению, а сам формировал наиболее выгодный для себя сценарий", – считает политический обозреватель.

Политолог уверен, что кульминацией стало принятие новой Конституции, автором которой является Токаев. По словам Марата Шибутова, глава государства выступил не только идейным вдохновителем, но и лично участвовал в скрупулезной редактуре текста.

"Президент много раз говорил иностранным визитерам и даже близким чиновникам, как бессонными ночами выписывал формулы Основного закона, начиная с его Преамбулы. Президент выстроил и эффективный операционный механизм реформы. Точный и остроумный, прямой и без избитых политтехнологий ход – Ерлан Карин, за которым была закреплена работа по разъяснению Конституции и ее продвижению среди граждан. Юридические аспекты – Эльвира Азимова. Продвижение в отечественных и зарубежных СМИ, активная разъяснительная работа в регионах – Аида Балаева. Общий контроль – сотрудники Администрации, где профессионально выделился Ержан Жиенбаев, вскоре получивший повышение до заместителя руководителя АП".Марат Шибутов

Как считает политолог, именно благодаря усилиям этой великолепной пятерки, выверенной аппаратной слаженности, гибкости и способности играть на опережение Акорде удается не только последовательно реализовывать сложные внутренние реформы, но и уверенно чувствовать себя на мировой арене даже в условиях небывалой турбулентности.

"Очередной ход Акорды стал еще одним подтверждением монолитности казахстанской власти, сплоченной вокруг президента Токаева. Он транслирует недвусмысленный сигнал: внешним силам – о незыблемости системы, внутренним элитам – о полной контрпродуктивности любой суеты и несогласованной активности", – заключил казахстанский политолог.

Накануне, 7 июля 2026 года, в Конституционном суде заявили, что новая правовая система позволяет президенту Касым-Жомарту Токаеву баллотироваться на выборах. Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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