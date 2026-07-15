Құрт – помощник для челюсти: удивительные мифы и факты о зубах мудрости

Принято считать, что у взрослого человека 32 зуба. Однако это большая редкость. Обычно полный комплект формируют зубы мудрости, но бывают они не у всех.

Zakon.kz поговорил с заведующим кафедрой ортодонтии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Русланом Кульманбетовым и узнал всю правду о зубах мудрости.

Он рассказал, что такое интересное название зубы мудрости получили вовсе не из-за того, что они как-то влияют на интеллект, а потому что обычно прорезываются к 18 годам, когда человек становится взрослым и способен принимать осознанные решения.

По словам кандидата медицинских наук, за историю человечества зубы мудрости эволюционировали и претерпели значительные изменения, поэтому в современности они даны не каждому.

"Раньше иметь 32 зуба считалось нормой, сейчас, когда человечество перешло на более мягкую пищу, в результате чего челюсти без нагрузки не растут, иметь 28 зубов без зубов мудрости считается нормой. И в большинстве случаев их не лечат при поражении кариесом, поскольку по анатомическим соображениям они инструментально тяжело доступны для стоматолога. Также при недостатке места в челюсти при ортодонтическом лечении их удаляют. Поэтому в настоящее время иметь все восьмерки мудрых зубов и полные 32 зуба – крайняя редкость". Руслан Кульманбетов

Ортодонт пояснил, что зуб мудрости считается восьмым, или третьим жевательным моляром – всегда прорезывается позади первого и второго моляра. Практически в каждом случае, когда начинает расти зуб мудрости, появляется симптоматическая боль.

"Поскольку он прорезывается у взрослых, и к тому возрасту челюсть уже не растет, зуб мудрости выходит с неприятными последствиями. Человек испытывает дискомфорт и боль. Особенно когда зубу буквально приходится бороться за место. Длина челюстей современного человека по сравнению с челюстями первобытного сократилась на 12 мм. Эти изменения привели к тому, что восьмые зубы часто даже не закладываются в проекте. А здоровые и крепкие "восьмерки" – редкое исключение из правил". Руслан Кульманбетов

Интересно, что у девушек зубы мудрости чаще прорезываются раньше, чем у парней. В практике врача были случаи, когда к нему на прием приходили подростки с зубом мудрости.

"В своей практике, зная о том, что зубы мудрости в норме должны прорезываться к 18 годам, иногда встречаю пациентов, у которых они выходят в 13 лет. Я считаю их акселераторами. Вообще, раннее удаление зубов мудрости в подростковом возрасте не должно производиться массово. Многие родители, обращаясь к ортодонтам, для профилактики осложнений, в частности, таких как скученность зубов, удаляют их рано. А на самом деле зубы мудрости при росте челюстей формируют их нижний угол, что в будущем отразится не только на внешности человека. Поэтому раннее удаление зубов мудрости должно быть взвешенным решением. И последнее решение об их удалении должно быть за челюстно-лицевым хирургом, а потом уже за самими родителями". Руслан Кульманбетов

Также спикер отметил: несмотря на то, что зубы мудрости растут примерно до 26 лет, бывают исключительные случаи, когда встречаются пожилые люди, которые в старости обнаруживают у себя новый зуб.

"Сам по себе выпасть здоровый зуб мудрости не сможет. Если он остался у человека в зачаточном или ретинированном положении в кости челюсти, то при биологическом старении и атрофии костной ткани челюстей зуб мудрости может слегка показаться. Некоторые неосведомленные люди называют это чудом и думают, что у них в старости прорезались зубы в третий раз. Но это не так. Это те спящие зубы мудрости, с которыми человек прожил, и они не беспокоили его до этого". Руслан Кульманбетов

Бытует мнение, что зуб мудрости – это рудимент, от которого нет толку и его следует удалить, как только он даст о себе знать. Зачем терпеть боль, если можно сразу избавиться. На это казахстанский дантист просит не спешить.

"В природе ничего не бывает лишнего. А человек красив и здоров, когда улыбается во все свои 32 зуба. К тому же не всех они беспокоят. А если для удаления нет причин, значит, они могут оставаться в кости. Другое дело, что сейчас часто наблюдается их полное отсутствие с рождения человека. К тому же зубы мудрости по своему строению непредсказуемы, бывает, что они меньше семи. А иногда наблюдаем разные формы, один или вовсе пять корней, что создает дополнительные трудности при их удалении. Удалить их может только высококвалифицированный стоматолог-хирург. При очень сложном расположении иногда требуется стационарное лечение", – пояснил ассоциированный профессор.

В целом, "восьмерки" приносят не только страдания и боль. По словам специалиста, большинство зубов мудрости остается на всю жизнь, потому что врачи не видят никаких причин для их удаления. Иногда они вполне безобидны и даже могут нести некоторую пользу:

помогают лучше пережевывать пищу;

в ряде случаев улучшают овал лица, делают его более гармоничным;

третьи моляры могут служить опорой для фиксации мостов и зубных протезов.

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Руслан Кульманбетов рекомендовал соотечественникам казахскую диету, то есть грубоволокнистую, кисломолочную пищу, которая укрепляет зубы. Например, домашний құрт благодаря своей твердости разрабатывает и развивает челюсти, вследствие чего у зубов мудрости появляется место для свободного прорезывания.